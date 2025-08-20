Lebuktak Magyar Péter rajongói kamuprofiljai + videó

Sokatmondó, hogy Magyar Péter online tartalmai számokban verik többek között a brit királyi családot, a német kancellárt, de sportlegendákat is. Ez pedig több mint gyanús – mutatott rá a Patrióta új videójában a Megafon Központ főszerkesztője. Szarvas Szilveszter azt vizsgálta, hogy miért ilyen kiugróan magasak ezek a számok, illetve hogy miért érdemes álprofilokból álló „hadsereget” működtetni.

A Mandiner összefoglalásából kiderült, hogy a főszerkesztő bemutatott két Tisza-szimpatizáns profilt, amelyek 1400 és 4900 ismerőssel vannak jelen a Facebookon. Utóbbi profilnál már az is feltűnő, hogy minden posztja politikai. Némi utánajárással pedig kiderül, hogy az egyikük profilképe egy bárki által letölthető stockfotó, míg a másikét a mesterséges intelligencia generálta.

Ebben még nincs is meglepő, hiszen mint arról a Magyar Nemzet már beszámolt, a Tisza Pártról kiderült: arra kéri online közösségépítőit, hogy használjanak kamuprofilokat a közösségi médiában. A moderátorok között is sok a gyanús arc, amelyekhez több esetben kétes eredetű fotókat használnak profilképnek, hogy azzal hitelesítsék magukat.

A Patrióta viszont többhetes kutatásában több ezer tiszás álprofira bukkant, és megkapargatva a felszínt meglepő felismerésekre is jutottak.

Még az is lehet, hogy az egész Tisza egy digitális szemfényvesztés?

– mutatott rá Szarvas Szilveszter.

Így dolgoznak az álprofilok

Szarvas Szilveszter emlékeztetett: Magyar Péter Facebook-számai a kezdet óta nagyon gyanúsak. Példaként azt az országjárása során készült videót hozta, amely a közelmúltban a tízmilliós Magyarországon harmincmilliós nézettséget ért el.

A videóban kitért arra is, milyen módszert használnak az álprofiloknál. A korábban említett két kamuprofil kapcsán megjegyezte: mindkettőt 2024 novemberében hozták létre, és azóta aktív Tisza-szimpatizánsok.

Miután beállították a letöltött képeket profilképként, elkezdtek ismerősöket gyűjteni. Ezek egy része Tisza-szimpatizáns, másik részük „sima” felhasználó, míg a harmadik kör szintén álprofilok közül kerül ki.

Az összeállításban arra is kitértek, hogy mi értelme álprofilokat működtetni, hiszen nem szavaznak. Szarvas Szilveszter rámutatott: ha a Tisza vezető politikusa posztol bármit a közösségi oldalán, akkor ezek az álprofilok ott teremnek, lájkolnak, kommentelnek vagy megosztják a tartalmat az ismerőseikkel.