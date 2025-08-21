Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Genf és Mao között félúton + videó

Pannonhalmán hirdette ki tíz pontját Magyar Péter, vagy nevezzük csak Orseolo Péternek? Ugyanis a balliberálisok szerint az esti tűzijátékban az Árpád-házról szóló idei fejezetben az áruló Péterről is szó esett. Rögtön felkapták a fejüket, hogy biztosan Magyar Pétert akarták gyalázni, holott nem erről volt szó, csak éppen ilyen a magyar történelem, és jöjjön egy idézet: „Akinek nem inge, ne vegye magára!” Ezt csak azért jegyezzük meg, mert kollégáink a műsor kezdetén Orseolo Péter nevét is megemlítették.

Haladjunk is tovább, mert a Rozmár Klub sorra vette Magyar Péter pontjait, amelyek érdekes módon szinte mindenhol csak 2035-ig szólnak.

Ambrózy kolléga emlékeztetett, a magyar történelemben nagyon sok programot elneveztek már Szent Istvánról, ahogy pikírten fogalmazott, még a paradicsomtermesztést is, de ennyi ökörséget még sehol nem olvasott, mint a Tisza-vezér dolgozatában. Kezdték is az első ponttal, miszerint a Tisza Párt nemhogy megállítaná a népességfogyást, hanem vissza is fordítaná. De hogyan? No, erre is volt velős replika, ami minden volt, csak nem „szeplőtelen fogamzás”, majd eljutottak a Ratkó-korszakig, amikor betiltották az abortuszt és a fogamzásgátlást. Értik, ugye ? Másrészt hiányzik a szülőképes népesség azon hányada, akikkel a tiszás terv megvalósulhatna. De azt sem értették munkatársaink, hogyan akarja kitolni az életkort a Tisza-vezér, miközben az emberek többségét a saját egészsége sem érdekli, mint például a szűrések és egyebek.

Vajon egy genfi mintaállamra hajt Magyar Péter? De szóba került az oktatás és a szuperkórházak létesítése is, ami valóban fontos, de ez a tiszás módon nem valósítható meg – fogalmazott Bayer és Ambrózy.