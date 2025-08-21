Rendkívüli

Kormánydöntés: folytatódik az uszodaépítési program – közel háromszázmilliárd forint jut rá

A korábbi kormánydöntésnek megfelelően az elmúlt évtizedben számos tanuszoda épült, és a program folytatódik. A kabinet mostani rendelete szerint, az uszodaépítési program részeként, a következő öt évben további 41 ilyen beruházást fog támogatni az állam, amelyekre közel háromszázmilliárd forint juthat.

2025. 08. 21. 21:26
A Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és Széchy Tamás Uszoda a Margitszigeten. Fotó: Balaton József
Több tucat uszodaberuházás indulhat a következő évtizedben. A kormány a következő évtized tervezett beruházásait tartalmazó határozatból kiderül, hogy az uszoda építését, bővítését célzó projektből 41-et terveznek a következő öt évre. A jövő évtized egészére tervezett beruházásait tartalmazó határozat szerint ezekre mintegy 270 milliárd forintot folyósítanának - írja a Világgazdaság.
 

uszodafejlesztési program, uszoda, Hajos Alfréd
Az uszodaépítési program részese lesz a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda is. Fotó: Balaton József

Előreláthatóan már 2030-ig is tucatjával indulnak az új projektek, egyre több lehetőséget kapnak a vidéki sportkedvelők, de jutnak jelentős fejlesztések a fővárosba is. A 41 beruházás zöme vidéken indul. A tisztán tanuszodák építését célzó beruházások zöméért Pintér Sándor belügyminisztériuma a felelős, ezeknek az összege egyenként legfeljebb hárommilliárd forint, és a milliárdos nagyságrendet szinte mind eléri. 

A komplex, egyéb fejlesztéseket is tartalmazó többi beruházás felügyeletén a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium osztozik a Honvédelmi Minisztériummal, amelynek élén Szalay-­Bobrovniczky Kristóf áll. Az egyes projektek értéke a néhány százmillió forinttól a több tízmilliárdig terjed.

A Dél-Dunántúlon nagy dolgok valósulnak meg: Baja, Pécs mellett Törökbálint, Békéscsaba és mások sok pénzre számíthatnak 

A legnagyobb összegeket, legalább 10 milliárd forintot a következő beruházásokra irányozták elő:

  • A bajai sportuszoda és élményfürdő megvalósítása – 55,8 milliárd forint
  • Pécsett akvapark, sportuszoda és szálloda tervezése – 55 milliárd forint
  • Törökbálinton a Sportközpont fejlesztése (sportszálló, uszoda és tekecsarnok) – 33,8 milliárd forint
  • Békéscsabai új versenyuszoda megvalósítása – 25,5 milliárd forint
  • Nagykanizsa: fedett, 50 méteres versenymedencét magában foglaló uszodafejlesztés – 13 milliárd forint
  • Budapest Budafok-Tétény Hajós Alfréd Tanuszoda fejlesztése, bővítése – 10,3 milliárd forint
  • Új, 50 méteres medencével rendelkező városi uszoda megvalósítása Tatabányán – 10,25 milliárd
  • Körösladányi sportcsarnok és tanuszoda-beruházás – 10 milliárd forint
  • Piliscsabán az építési minisztérium szervezésében 7 milliárdért bővítik a Iosephinum Sportcentrum és Tan- és Kiképzőuszodát, és ide a Honvédelmi Minisztérium felügyeletében is kerül egy 4 milliárdos projekt „tan- és kiképzőuszoda építése Piliscsabán közszolgálati szervezetek és búvár központok részére” címen. 

A dokumentumból nem derül ki, hogy a minisztériumok ugyanannak a fejlesztésnek a támogatásában osztoznak, vagy két teljesen különálló dologról van szó. A teljes cikk, további részletekkel és helyszínekkel a Világgazdaság oldalán olvasható.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

