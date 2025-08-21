Kormánydöntés: folytatódik az uszodaépítési program – közel háromszázmilliárd forint jut rá

Több tucat uszodaberuházás indulhat a következő évtizedben. A kormány a következő évtized tervezett beruházásait tartalmazó határozatból kiderül, hogy az uszoda építését, bővítését célzó projektből 41-et terveznek a következő öt évre. A jövő évtized egészére tervezett beruházásait tartalmazó határozat szerint ezekre mintegy 270 milliárd forintot folyósítanának - írja a Világgazdaság.



Az uszodaépítési program részese lesz a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda is. Fotó: Balaton József

Előreláthatóan már 2030-ig is tucatjával indulnak az új projektek, egyre több lehetőséget kapnak a vidéki sportkedvelők, de jutnak jelentős fejlesztések a fővárosba is. A 41 beruházás zöme vidéken indul. A tisztán tanuszodák építését célzó beruházások zöméért Pintér Sándor belügyminisztériuma a felelős, ezeknek az összege egyenként legfeljebb hárommilliárd forint, és a milliárdos nagyságrendet szinte mind eléri.

A komplex, egyéb fejlesztéseket is tartalmazó többi beruházás felügyeletén a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium osztozik a Honvédelmi Minisztériummal, amelynek élén Szalay-­Bobrovniczky Kristóf áll. Az egyes projektek értéke a néhány százmillió forinttól a több tízmilliárdig terjed.

A Dél-Dunántúlon nagy dolgok valósulnak meg: Baja, Pécs mellett Törökbálint, Békéscsaba és mások sok pénzre számíthatnak

A legnagyobb összegeket, legalább 10 milliárd forintot a következő beruházásokra irányozták elő:

A bajai sportuszoda és élményfürdő megvalósítása – 55,8 milliárd forint

Pécsett akvapark, sportuszoda és szálloda tervezése – 55 milliárd forint

Törökbálinton a Sportközpont fejlesztése (sportszálló, uszoda és tekecsarnok) – 33,8 milliárd forint

Békéscsabai új versenyuszoda megvalósítása – 25,5 milliárd forint

Nagykanizsa: fedett, 50 méteres versenymedencét magában foglaló uszodafejlesztés – 13 milliárd forint

Budapest Budafok-Tétény Hajós Alfréd Tanuszoda fejlesztése, bővítése – 10,3 milliárd forint

Új, 50 méteres medencével rendelkező városi uszoda megvalósítása Tatabányán – 10,25 milliárd

Körösladányi sportcsarnok és tanuszoda-beruházás – 10 milliárd forint

Piliscsabán az építési minisztérium szervezésében 7 milliárdért bővítik a Iosephinum Sportcentrum és Tan- és Kiképzőuszodát, és ide a Honvédelmi Minisztérium felügyeletében is kerül egy 4 milliárdos projekt „tan- és kiképzőuszoda építése Piliscsabán közszolgálati szervezetek és búvár központok részére” címen.

A dokumentumból nem derül ki, hogy a minisztériumok ugyanannak a fejlesztésnek a támogatásában osztoznak, vagy két teljesen különálló dologról van szó. A teljes cikk, további részletekkel és helyszínekkel a Világgazdaság oldalán olvasható.