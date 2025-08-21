EsztergomXIV LeóErdő Péter

Erdő Péter a békéért meghirdetett böjti és imanaphoz való csatlakozásra hív

XIV. Leó pápa azt kérte minden hívőtől, hogy augusztus 22-én, Boldogságos Szűz Mária királynő liturgikus emléknapján tartsanak böjtöt és imádkozzanak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 19:18
Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek arra hívta a főegyházmegye papjait, híveit és minden jószándékú embert, hogy csatlakozzon a XIV. Leó pápa által a békéért péntekre meghirdetett böjti és imanaphoz – közölte az Esztergom–budapesti Főegyházmegye.

VATICAN CITY, VATICAN - AUGUST 20: Pope Leo XIV delivers his blessing to the faithful at the end of his weekly general audience in the Paul VI hall at the Vatican, on August 20, 2025. Riccardo De Luca / Anadolu (Photo by RICCARDO DE LUCA / Anadolu via AFP)
XIV. Leó pápa (Fotó: Anadolu/RICCARDO DE LUCA)

Azt írták: XIV. Leó pápa augusztus 20-án, a VI. Pál-teremben tartott szerdai általános kihallgatás végén azt kérte minden hívőtől, hogy augusztus 22-én, Boldogságos Szűz Mária királynő liturgikus emléknapján tartsanak böjtöt és imádkozzanak.

– Mivel földünknek továbbra is háborúk okoznak sérülést a Szentföldön, Ukrajnában és a világ számos más régiójában, arra kérek minden hívőt, hogy 

augusztus 22-ét böjtölve és imádkozva töltse, kérve az Urat, hogy adjon nekünk békét és igazságosságot, és törölje le a folyamatban lévő fegyveres konfliktusok miatt szenvedők könnyeit

– idézték a közleményben a pápát.

Borítókép: Erdő Péter (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI)

