Erdő Péter a békéért meghirdetett böjti és imanaphoz való csatlakozásra hív

Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek arra hívta a főegyházmegye papjait, híveit és minden jószándékú embert, hogy csatlakozzon a XIV. Leó pápa által a békéért péntekre meghirdetett böjti és imanaphoz – közölte az Esztergom–budapesti Főegyházmegye.

XIV. Leó pápa (Fotó: Anadolu/RICCARDO DE LUCA)

Azt írták: XIV. Leó pápa augusztus 20-án, a VI. Pál-teremben tartott szerdai általános kihallgatás végén azt kérte minden hívőtől, hogy augusztus 22-én, Boldogságos Szűz Mária királynő liturgikus emléknapján tartsanak böjtöt és imádkozzanak.

– Mivel földünknek továbbra is háborúk okoznak sérülést a Szentföldön, Ukrajnában és a világ számos más régiójában, arra kérek minden hívőt, hogy

augusztus 22-ét böjtölve és imádkozva töltse, kérve az Urat, hogy adjon nekünk békét és igazságosságot, és törölje le a folyamatban lévő fegyveres konfliktusok miatt szenvedők könnyeit

– idézték a közleményben a pápát.