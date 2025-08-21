Kislányokat molesztált egy férfi a strandon

Büntetőeljárás indult egy férfi ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy kislányokat molesztált a kiskunmajsai termálfürdőben – írta a Baon.hu. A lap szerint a molesztálás híre felzaklatta a termálfürdőjéről híres dél-alföldi kisváros lakóit, sokan beszélnek az ügyről.

Az eset még augusztus 16-án, szombat délután 5 óra körül történt a kiskunmajsai strandon.

Információk szerint a majsai termálfürdőben pihent egy apa a 13 éves lányával és annak 12 éves barátnőjével. Az édesapa elmondta, hogy a forgórészmedencében egy férfi megmarkolta a lányának a nemi szervét. A szörnyű eset részleteiről ebben a cikkben olvashat.