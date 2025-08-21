Volodimir Zelenszkijorosz-ukrán háborúTrump

Zelenszkij megint mások pénzét költené

Újabb döbbenetes javaslattal állt elő az ukrán államfő. Volodimir Zelenszkij ezúttal azt követeli, hogy az európaiak százmilliárd dollár értékben vegyenek neki amerikai fegyvereket.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
Ismét az európai országok pénzét költené Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Legújabb javaslatában azt követeli, hogy százmilliárd dollár értékben vegyenek neki amerikai fegyvereket – írja a Financial Times brit napilap.

Zelenszkij az európaiak kontójára tett ajánlatot Trumpnak
Zelenszkij az európaiak kontójára tett ajánlatot Trumpnak (Fotó: AFP)

A lap által látott dokumentum szerint Ukrajna jelentős fegyverüzletet készül felajánlani az Egyesült Államoknak cserébe az orosz–ukrán háború lezárása utánra szóló biztonsági garanciákért.

Az ukrán javaslat szerint Kijev százmilliárd dollár értékben vásárolna amerikai fegyvereket, amit Európa finanszírozna. Emellett egy ötvenmilliárd dolláros megállapodást kötnének drónok gyártására ukrán cégekkel, amelyek úttörő szerepet játszottak ezen a területen Oroszország 2022-es inváziója óta.

A dokumentum nem részletezi, pontosan milyen fegyvereket kíván beszerezni Ukrajna, de Kijev korábban már kifejezte igényét legalább tíz amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rendszerre városai és kritikus infrastruktúrája védelmére, valamint egyéb rakétákra és felszerelésekre.

Az ukrán javaslat illeszkedne Donald Trump amerikai elnök azon törekvéséhez, hogy az Egyesült Államok iparát támogassa.

Nem adunk semmit. Fegyvereket adunk el

– szögezte le hétfőn a Fehér Házban tartott csúcstalálkozó során Trump.

A finanszírozás ugyanakkor Zelenszkij európai támogatóira, így gyakorlatilag az európai polgárokra hárulna.

Az ukrán elnök továbbra is húzódozik attól, hogy területi engedményeket tegyen a békéért cserébe, valamint a háborús károk megtérítését várja el Oroszországtól, például a nyugati országokban befagyasztott mintegy 300 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyon segítségével finanszírozva.

A szankciók enyhítésére csak akkor kerülhet sor, ha Oroszország betartja a jövőbeli békemegállapodást és „tisztességes játékot játszik” – áll a Zelenszkij-féle dokumentumban.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

