angela malesteinkézilabdafradiferencváros

Angela Malestein döntött, marad-e a Ferencváros játékosa, és meg is indokolta + videó

A Ferencváros női kézilabdacsapata meghosszabbította a világbajnok holland Angela Malestein szerződését. A 32 esztendős jobbszélső kontraktusát 2028 nyaráig toldották meg – jelentette be a Ferencváros. Angela Malestein 2020-ban érkezett a népligetiekhez.

Magyar Nemzet
Forrás: Fradi.hu2026. 01. 02. 17:59
Malestein Angela, a Ferencváros játékosa a női kézilabda Bajnokok Ligája B csoportjának 1. fordulójában játszott FTC-Rail Cargo Hungaria–Odense Handbold mérkőzésen az Érd Arénában 2025. szeptember 6-án Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Azt hiszem, számomra a Fradi a kezdetektől fogva szerelem első látásra, és nem is akarok már ezen a klubon kívül máshol játszani, szóval remélem, hogy továbbra is el tudjuk érni a céljainkat. Nem titok, hogy mi a célunk, szeretnénk megnyerni a Bajnokok Ligáját, és őszintén remélem, hogy képesek leszünk erre a Ferencvárossal. Az új szerződéssel a Fradi lesz az a csapat, ahol a legtöbb időt eltöltöttem a pályafutásom során, de mégis rövidnek tűnik ez az időszak, mert ha valahol jól érzed magad, akkor repül az idő – és ez az érzés van bennem – nyilatkozta Angela Malestein a Ferencváros honlapján.

Angela Malestein a Ferencváros csapatában fejené be a pályafutását
Angela Malestein a Ferencváros csapatában fejezné be a pályafutását (Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség)

Malestein kétszer is ott volt a BL álomcsapatában

Angela Malestein 2020-ban érkezett a népligetiekhez, miután hat éven át erősítette a Bietigheimet. Az FTC mezében mostanáig 241 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 1070 gólt szerzett, aktív részese volt a sorozatban megnyert négy Magyar Kupa-aranyéremnek, a 2021-es és a 2024-es bajnoki címnek, valamint 2023-ban a végül ezüstéremmel zárult Bajnokok Ligája-menetelésnek, miközben az Európai Kézilabda-szövetség 2022-ben és 2023-ban is beválasztotta a BL álomcsapatába.

Az FTC-ből Tomori Zsuzsanna hétfőn távozott, míg a nyáron elhagyja a klubot Darja Dmitrijeva. Az egyesületnél folytatja ugyanakkor pályafutását Anna Kristensen, Elizabeth Omoregie, Lysa Tchaptchet Defo és Michala Möller. A klubbal szerződést hosszabbított Bordás Réka, Klujber Katrin, Márton Gréta és Simon Petra is.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekMohács

Széthúzás vagy összefogás – Mohács után ötszáz évvel

Földi László avatarja

Hogyan létezhettünk egy olyan világban, ahol elrabolható volt az ország kétharmada?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu