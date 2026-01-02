Angela Malestein döntött, marad-e a Ferencváros játékosa, és meg is indokolta + videó

– Azt hiszem, számomra a Fradi a kezdetektől fogva szerelem első látásra, és nem is akarok már ezen a klubon kívül máshol játszani, szóval remélem, hogy továbbra is el tudjuk érni a céljainkat. Nem titok, hogy mi a célunk, szeretnénk megnyerni a Bajnokok Ligáját, és őszintén remélem, hogy képesek leszünk erre a Ferencvárossal. Az új szerződéssel a Fradi lesz az a csapat, ahol a legtöbb időt eltöltöttem a pályafutásom során, de mégis rövidnek tűnik ez az időszak, mert ha valahol jól érzed magad, akkor repül az idő – és ez az érzés van bennem – nyilatkozta Angela Malestein a Ferencváros honlapján.

Angela Malestein a Ferencváros csapatában fejezné be a pályafutását (Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség)

Malestein kétszer is ott volt a BL álomcsapatában

Angela Malestein 2020-ban érkezett a népligetiekhez, miután hat éven át erősítette a Bietigheimet. Az FTC mezében mostanáig 241 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 1070 gólt szerzett, aktív részese volt a sorozatban megnyert négy Magyar Kupa-aranyéremnek, a 2021-es és a 2024-es bajnoki címnek, valamint 2023-ban a végül ezüstéremmel zárult Bajnokok Ligája-menetelésnek, miközben az Európai Kézilabda-szövetség 2022-ben és 2023-ban is beválasztotta a BL álomcsapatába.

Az FTC-ből Tomori Zsuzsanna hétfőn távozott, míg a nyáron elhagyja a klubot Darja Dmitrijeva. Az egyesületnél folytatja ugyanakkor pályafutását Anna Kristensen, Elizabeth Omoregie, Lysa Tchaptchet Defo és Michala Möller. A klubbal szerződést hosszabbított Bordás Réka, Klujber Katrin, Márton Gréta és Simon Petra is.