tranzit fesztiváltihanybékés márton

Miniszteri előadásokkal, Lázárinfóval nyitja meg az őszi politikai szezont a tihanyi Tranzit

A hétvégén rendezik Tihanyban a Tranzit fesztivált. Az őszi politikai szezon hagyományos nyitányát jelentő rendezvény kapcsán Békés Márton, a Tranzitot szervező Kommentár Alapítvány kurató­riumi tagja, a Kommentár folyóirat főszerkesztője nyilatkozott a lapunknak. Mint jelezte, idén is számos vitán és előadáson vehetnek részt az érdeklődők.

Máté Patrik
2025. 08. 25. 5:33
Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Az idei tihanyi Tranzit, amint ez már évek óta megszokott, nyárzáró és egyben politikai szezonkezdő rendezvény is, amelyen mintegy négy napon keresztül több ezren vesznek részt – mondta lapunknak Békés Márton, a politikai fesztivált szervező Kommentár Alapítvány kuratóriumi tagja, a Kommentár folyóirat főszerkesztője. A fesztivál legfontosabb témái kapcsán megjegyezte, hogy azok mindig aktuálisak, nemcsak rövid-, hanem középtávon is: szólnak a szuverenitásról, a stratégiáról, a jövőképről.

Mindháromra szükségünk van, ezek ráadásul összefüggnek egymással. Lesz idő, mód és lehetőség megvitatni, hogy a 21. század harmadik évtizedének közepén járva hogyan tudjuk őket a legütőképesebben képviselni

– tette hozzá.

Tihany, 2024. augusztus 24. Érdeklődők a tihanyi Tranzit fesztiválon 2024. augusztus 24-én. Szemben Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke (j), mellette Kunfalvi Nóra vitavezető (k) és Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója a Mindenki függ valakitől? - A magyar szuverenitás kérdései című vitán. MTI/Katona Tibor
Mindig nagy érdeklődés mellett zajlik a Tranzit Fesztivál (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Békés Márton megjegyezte, hogy a Tranzit a hazai jobboldali, szuverenista gondolkodás meghatározó eseménye. Generációs és szellemi karakterjegyei miatt „tihanyi jobboldalnak” is nevezik azt a gondolatot, ami jellemzi. – Ez alkalommal ugyanaz a cél, mint minden korábbi esetben: szellemi műhelyként teret adni a polgári-nemzeti oldal stratégiai eszmecseréjének. Van mit megbeszélni, hiszen jövő tavasszal sorsdöntő választás lesz, a szomszédunkban még mindig dúl a háború és globális méretekben, öles léptekkel zajlik a világrendszerváltás – fogalmazott.

 

Kimondottan politikai fesztivál a Tranzit

Annak kapcsán, hogy a Tranzitot mi különbözteti meg más fesztiváloktól, Békés Márton a hosszú hagyományt emelte ki. Emlékeztetett, hogy a Tranzit-folyamat 2009-ben indult, évi három rendezvénye közül a nyári fesztiválnak 2017 óta ad helyet Tihany. Jelezte, hogy évről évre bővül a résztvevők száma és a kiállítók sora, így a közösségek közösségként funkcionálnak. Számos társaság, csoport, agytröszt tud bemutatkozni, nem is beszélve az állami szervezetek és kulturális intézmények sokaságáról. 

A nyári Tranzit azonban kimondottan politikai fesztivál, a célja, amit minden évben teljesít is, hogy az őszi szezont megerősödve, vidáman és önbizalommal kezdjük

– tette hozzá.
Arról, hogy milyen szempontok alapján válogatják össze a különböző előadókat, Békés Márton jelezte: rengeteg kihívás éri Magyarországot, amelyre csak a hazai jobboldal tudja a helyes válaszokat. – Napirendre kell venni a stratégiai iparágak kérdését, az űrkutatást, a mezőgazdaság és az élelmiszer-termelés ügyét, a szuverenitás és a gyermekek védelmét, valamint a politikai közösségünk előtt álló digitális feladatokat. Mindegyikre kiváló szakértők, politikusok és közéleti szereplők fogják megadni a válaszokat – fogalmazott. 

Békés Márton véleménye szerint a Tranzitnak abból a szempontból könnyű dolga van, hogy értékrendjét a rendezvénysorozatot és a Kommentár folyóiratot fenntartó alapítvány már 2006-ban leszögezte: közösség, hagyomány, szabadság. Meglátása, hogy ebben minden benne van, amiért a magyar jobboldal a rendszerváltoztatás óta küzd, és immár tizenötödik éve kormányról is megvalósít.

 

Fesztiválhangulat a Balatonnál

– A Tranzit abban hisz, hogy értékközösség vagyunk, amelyben az életkor, a nemi hovatartozás, a településföldrajzi érintettség, sőt a végzettség sem számít, hiszen mindannyian ugyanazért küzdünk. Vagyis, hogy Magyarország egy Magyarországról kormányzott magyar ország legyen és maradjon. De az egész magyar jobboldal ereje is abban áll, hogy integratív, Ákos egyik sorával szólva, „mindenki kell” – fogalmazott Békés Márton. 

Szerinte a Balaton-part, a fesztiválhangulat és a jó társaság önmagában elég, hogy a rendezvény minden nemzedék számára vonzó legyen, amelyet bizonyítottnak is érzünk, minden évben.

A főszerkesztő nem gondolja, hogy a rendezvény „túlintézményesedik”, hiszen a Tranzit egy platform, kezdeményezés és rendezvénysorozat. – Azt is mondhatnám, hogy szellemiség. A tihanyi jobboldal éppen azt jelenti, hogy közösségben éljük meg a cselekvő haza­szeretetet. Intézmények dolgában sem megcsontosodott struktúrákról van szó a Tranzit háza táján, a kezdeményezést legjobban a fenntartó alapítvánnyal azonos nevet viselő negyedéves folyóirat, a Kommentár fémjelzi – tette hozzá.

 

Távol maradnak a tiszások

Arra a felvetésre, hogy a fesztivál túl szűk közösségnek szól, Békés Márton azt hozta fel, hogy a Tranzit egy több mint másfél évtizede tartó folyamat, amelynek ráadásul még korábbi előzménye is akad, mégpedig az ezredfordulós Kőszegi Fesztivál a határon. Kiemelte, hogy az eddig lezajlott, több tucatnyi rendezvényen több ezren vettek részt, a közösségi médiában 23 ezer követője van a Tranzit oldalának. De egy képzés, kvízest és filmklub is csatlakozik a Tranzithoz, a közösséget fémjelző folyóiratnak pedig nyomtatott kiadásán túl televízióműsora és könyvsorozata is van. 

A legjobb az egészben, hogy a Tranzit nyitott, barátságos és vidám, amivel komoly vonzerőt gyakorol. Csatlakozni kell!

– biztatott mindenkit Békés Márton.

Az idei fesztivál programja kapcsán elárulta, hogy két napon át három nagy előadás, ugyanennyi élő televíziós felvétel, egy Lázárinfó és húsz kerekasztal-beszélgetés, illetve vita lesz.

Velünk lesz Kapu Tibor, a miniszterek közül pedig előadást tart Bóka János, Rogán Antal és Szijjártó Péter is. De itt lesz Gulyás Gergely és Tuzson Bence is, Lázár János pedig extra fórumot tart. Az is jellemző, hogy kik nem fogadták el a meghívást, hogy vitázzanak: Dobrev Klára és Molnár Csaba, Jávor Benedek, Kollár Kinga és Tarr Zoltán

– ismertette a főszerkesztő. 

Jelezte, hogy a vitákat és a kiemelt előadásokat a Tranzit Facebook-oldalán élőben is lehet követni, valamint a médiapartnerek tudósításokkal, cikkekkel tájékoztatják majd azokat, akik nem tudnak részt venni a Tranzit Fesztiválon. Végül arra a felvetésre, hogy ha egyetlen gondolatot vihetne haza valaki a Tranzitról, mi lenne az, Békés Márton a következőképpen válaszolt: a tihanyi Tranzit közösségi élmény.

 

Borítókép: Békés Márton, a Kommentár Alapítvány kuratóriumi tagja, a Kommentár folyóirat főszerkesztője (Fotó: Polyák Attila)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csóti György
idezojelekNATO

Együttműködés kell a NATO és Oroszország között

Csóti György avatarja

A transzatlanti együttműködésnek nincs alternatívája Magyarország és egész Közép-Európa számára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu