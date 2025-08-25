Miniszteri előadásokkal, Lázárinfóval nyitja meg az őszi politikai szezont a tihanyi Tranzit

– Az idei tihanyi Tranzit, amint ez már évek óta megszokott, nyárzáró és egyben politikai szezonkezdő rendezvény is, amelyen mintegy négy napon keresztül több ezren vesznek részt – mondta lapunknak Békés Márton, a politikai fesztivált szervező Kommentár Alapítvány kuratóriumi tagja, a Kommentár folyóirat főszerkesztője. A fesztivál legfontosabb témái kapcsán megjegyezte, hogy azok mindig aktuálisak, nemcsak rövid-, hanem középtávon is: szólnak a szuverenitásról, a stratégiáról, a jövőképről.

Mindháromra szükségünk van, ezek ráadásul összefüggnek egymással. Lesz idő, mód és lehetőség megvitatni, hogy a 21. század harmadik évtizedének közepén járva hogyan tudjuk őket a legütőképesebben képviselni

– tette hozzá.

Békés Márton megjegyezte, hogy a Tranzit a hazai jobboldali, szuverenista gondolkodás meghatározó eseménye. Generációs és szellemi karakterjegyei miatt „tihanyi jobboldalnak” is nevezik azt a gondolatot, ami jellemzi. – Ez alkalommal ugyanaz a cél, mint minden korábbi esetben: szellemi műhelyként teret adni a polgári-nemzeti oldal stratégiai eszmecseréjének. Van mit megbeszélni, hiszen jövő tavasszal sorsdöntő választás lesz, a szomszédunkban még mindig dúl a háború és globális méretekben, öles léptekkel zajlik a világrendszerváltás – fogalmazott.

Kimondottan politikai fesztivál a Tranzit

Annak kapcsán, hogy a Tranzitot mi különbözteti meg más fesztiváloktól, Békés Márton a hosszú hagyományt emelte ki. Emlékeztetett, hogy a Tranzit-folyamat 2009-ben indult, évi három rendezvénye közül a nyári fesztiválnak 2017 óta ad helyet Tihany. Jelezte, hogy évről évre bővül a résztvevők száma és a kiállítók sora, így a közösségek közösségként funkcionálnak. Számos társaság, csoport, agytröszt tud bemutatkozni, nem is beszélve az állami szervezetek és kulturális intézmények sokaságáról.

A nyári Tranzit azonban kimondottan politikai fesztivál, a célja, amit minden évben teljesít is, hogy az őszi szezont megerősödve, vidáman és önbizalommal kezdjük

– tette hozzá.

Arról, hogy milyen szempontok alapján válogatják össze a különböző előadókat, Békés Márton jelezte: rengeteg kihívás éri Magyarországot, amelyre csak a hazai jobboldal tudja a helyes válaszokat. – Napirendre kell venni a stratégiai iparágak kérdését, az űrkutatást, a mezőgazdaság és az élelmiszer-termelés ügyét, a szuverenitás és a gyermekek védelmét, valamint a politikai közösségünk előtt álló digitális feladatokat. Mindegyikre kiváló szakértők, politikusok és közéleti szereplők fogják megadni a válaszokat – fogalmazott.