Idén is lesz Tranzit

Augusztus végén újra Tihanyban gyűlnek össze a jobboldali és szuverenista gondolkodás képviselői a Tranzit Politikai Fesztiválon. Az esemény célja, hogy szellemi műhelyként teret adjon a nemzeti érdekek mentén folytatott vitáknak, stratégiai párbeszédeknek és jövőképet formáló előadásoknak. Idén a fókuszban a szuverenitás megőrzése és újradefiniálása, valamint a magyar gazdaság, külpolitika és stratégiai iparágak jövője áll.

2025. 08. 15. 14:19
Augusztus végén ismét megrendezik Tihanyban a Tranzit Politikai Fesztivált, amely évek óta a jobboldali, szuverenista gondolkodás egyik meghatározó fóruma. A rendezvény továbbra is azt a célt szolgálja, hogy szellemi műhelyként biztosítson teret a nemzeti érdekek mentén zajló vitáknak, szakmai elemzéseknek és stratégiai eszmecseréknek – tájékoztatták a Magyar Nemzetet a szervezők.

A 2025-ös fesztivál központi témája a szuverenitás megőrzése és újradefiniálása. Kiemelt figyelmet kap az európai politikai nyomásgyakorlás hatása Magyarországra, a gazdasági önállóság biztosításának lehetőségei, valamint az ország jövőjét meghatározó stratégiai iparágak megerősítése. Szó lesz az egészségügyi rendszer fejlesztési irányairól, a külpolitikai orientációról és az űrkutatásban rejlő technológiai, valamint geopolitikai lehetőségekről is.

A programok között kiemelt beszélgetések, szakmai előadások és interaktív viták szerepelnek, amelyeket

a Tranzit hivatalos Facebook-oldalán élőben is lehet követni.

A meghívottak között kormányzati döntéshozók és elismert szakértők egyaránt megtalálhatók. A miniszterek közül Bóka János, Lázár János, Rogán Antal és Szijjártó Péter is előadást tartanak, bemutatva saját területük stratégiai kihívásait és jövőbeni kilátásait.

A szervezők szerint a Tranzit 2025-ben is azt a küldetést tűzi zászlajára, hogy megerősítse azokat a szellemi és politikai alapokat, amelyekre egy szuverén, önazonos Magyarország jövője épülhet. A fesztivál programjai és előadásai idén is a párbeszéd és a nemzeti érdekek védelmének jegyében zajlanak majd Tihanyban.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MTI/Katona Tibor)

