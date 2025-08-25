IbeabuchiOlekszandr Usziknehézsúlyúkiütésvisszatérés

Hatalmas KO-val tért vissza 26 év után a nehézsúly egykori fenegyereke

A profi ökölvívás ténylegesen nagy retró korát éli, ugyanis a közeli múlt nagy sztárjai egymás után térnek vissza a ringbe. Most éppen a 26 évnyi kényszerszünetet követően lépett ringbe a XX. század legvégének nagy nehézsúlyú ígérete, az „Elnök" becenévre hallgató Ike Ibeabuchi, aki azonnal harmadik menetes kiütéses győzelmet aratott, majd kihívta a királykategória vitathatatlan bajnokát, Olekszandr Uszikot. Mindezt 52 évesen.

Molnár László
2025. 08. 25. 7:00
Forrás: Ring Magazine
Ha létezett igazi őserővel rendelkező nehézsúlyú ökölvívó, akire a szakemberek azt mondták, hogy felérhet a csúcsra, nos az nem más, mint az „Elnök" becenévre hallgató bunyós volt. Nos, a nigériai Ike Ibeabuchi (21-0, 16 KO) annak idején szépen gyűjtögette a győzelmeit, és amikor az 5. menetben kiütötte Chris Byrd-öt (41-5-1, 22 KO) – ha valaki elfelejtette volna, egy évvel később ő verte meg Vlagyimir Klicskót és vette el a világbajnoki címét –, sokan azt jósolták, az afrikai bunyós lehet a következő nagy bajnok. Byrd ellen vívta a 20. meccsét, még 1999. március 20-án.

Ibeabuchi szenzációs teljesítménnyel tért vissza a ringbe
Fotó: Ring Magazine

Ibeabuchi a ringen kívül sem tudta visszafogni magát, 16 évre rács mögé került

Az „Elnök" pályafutása talán legnagyobb meccsét 1997. június 7-én vívta a királykategória másik nagy reménységgel, David Tuával a WBC nemzetközi nehézsúlyú címéért. Mindketten veretlenül érkeztek a meccsre – Ibeabuchi 16, Tua 27 sikeresen megvívott találkozót követően lépett ringbe –, és végül a nigériai nagy meccsen pontozásos győzelmet aratott, melyen elképesztő rekord született

  • összesen 1730 ütést indított a két bokszoló
  • 975 ütés betalált ebből
  • menetenkénti átlag 81 ütés (nehézsúlyban 50 volt a megszokott)

Ízelitő a két ütőgép meccséből:

A bunyós természetes tehetségét és ringbeli potenciálját végül beárnyékolta az érzelmi labilitása és a magánéletében mutatkozó erőszakos hajlamai. Miután számos összetűzésbe került a rendfenntartó erőkkel, 1999 júliusában Las Vegasban börtönbe zárták, és többek között szexuális zaklatás miatt ítélték el. Ekkor úgy tűnt, hogy profi bokszolói karrierjének végét is jelentette ez. Összesen 16 évet töltött rácsok mögött, majd 2015-ben feltételesen szabadlábra került, és azonnal bejelentette, visszatér a ringbe. Ám ehelyett szinte azonnal újra börtönbe került, ugyanis többször megsértette a feltételes szabadulás előírásait. Ezt követően Ibeabuchit 2021-ben deportálták Nigériába, ahol végig a visszatérésre készült.

Elképesztő teljesítménnyel tért vissza a ringbe az 52 éves bunyós

Korábban írtunk már a nagy visszatérőkről – Manny Pacquiao, Mike Tyson és Oliver McCall bunyójáról, illetve a Joshua ellen készülő Andre Ward terveiről –, ám egyikük sem hagyott ki annyit, mint Ibeabuchi. Az „Elnök" első újkori meccse, melyet kifejezetten neki szerveztek volna, végül elmaradt. Tervben volt ugyanis, hogy Ibeabuchi 2024 decemberében azonnal egy címmeccsen kap lehetőséget, mégpedig egy kisebb szervezet, a WBF világbajnoka, Ayman Farouk Abbas ellen, ám Port Harcourtban tervezett ringcsatára sosem került sor. A nigériai nem adta fel, így az elmúlt hétvégén a Ring Magazin tudósítása szerint végre ringbe léphetett. Kőkemény felkészülése alatt többek között a 31 éves Efe Ajagbával (20-1-1, 14 KO) sparringolt, aki a jelen, vagy inkább a jövő egyik nagy bajnoka lehet nehézsúlyban.

26 év kihagyás után a nigériai Lagosban honfitársa, a szintén nigériai Idris Afinni (18-9-2, 15 KO) volt az ellenfele egy 12 menetre kiírt összecsapáson. Ibeabuchi hamar lerázta magáról a ringrozsdát és elképesztő verésben részesítette 40 éves ellenfelét, és kettejükcsatája a 3. menet végén ért véget. 

Az „Elnök" természetesen folytatni akarja a pályafutását, és azonnal a csúcsra tör: az Afinni elleni győzelem után azonnal kihívta a súlycsoport vitathatatlan bajnokát, a veretlen ukrán Olekszandr Uszikot (24-0, 15 KO).

– Címmeccset akarok, ráadásul a legjobbak ellen. Most két bunyós van, aki érdekes lehet a számomra, ez Uszik és Itauma. De senki sem akar velem harcolni. Többször is beszóltam Tyson Furynak, de ő mindig azt mondta, hogy először egy visszatérő meccset kell vívnom, és ranglistahelyet kell szereznem, és csak utána történhetnek meg ezek a nagy meccsek. Szóval pontosan ezt teszem. Visszatértem – jelentette ki a lowkickmma.com szakportálnak az 52 éves bunyós. 

Ibeabuchi nagy visszatérése:

