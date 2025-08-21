Hihetetlen változáson ment keresztül egy év alatt a ringet messzire elkerülő Helif

Bár a párizsi nyári olimpiai játékokon a női ökölvívók között nyert aranyérmet, a botrány azóta sem csillapodik. Az algériai Imane Helif – aki az olimpián a dobogó teteje felé vezető úton Hámori Lucát is legyőzte – azóta nem lépett szorítóba, s nagyon valószínű, hogy a nők között soha többé nem is fog. Mint korábban megírtuk, kiszivárgott egy orvosi jelentés, ami a 2023-as világbajnokságon készült vizsgálat után született meg. Ez a jelentés azt állította, hogy Helif biológiailag férfi és nem nő.

Imane Helif a párizsi győzelme után se nők, se férfiak ellen nem lépett ringbe Fotó: AFP

Helif vizsgálati eredménye szerint a bokszolónak nincs méhe, vannak viszont belső heréi

A napvilágot látott 2023-as orvosi jelentés minden eddiginél egyértelműbb diagnózist ad Helif nemét és a veleszületett rendellenességét illetően.

Az algériai ökölvívó az úgynevezett 5-alfa reduktáz defektus nevű rendellenességben szenved. Ez egy olyan szexuális fejlődési zavar, amely azoknál fordul elő, akik biológiai értelemben férfiak.

A jelentés azt is említi, hogy Helif átesett egy MRI-vizsgálaton, amely megállapította, hogy nincs méhe,

viszont vannak belső heréi és van mikropénisze

XY-kromoszómái vannak

a tesztoszteronszintje megegyezik a férfiakéval

a jelentés szerint Helif szülei vélhetően vérrokonok.

Helif ugyan azt mondta, Los Angelesben megvédené a címét, de a nemi szűrés bevezetése után eltűnt a ring közeléből

A vizsgálati eredmények két nappal az előtt kerültek nyilvánosságra, hogy a World Boxing (WB) nemi szűrésre kötelezte a sportolót. Maga a WB is a párizsi olimpián többek között a magyar Hámori Lucát is legyőző Helif nevével hozta nyilvánosságra a döntését a nemi tesztek július 1-jétől való bevezetéséről.

Akkor az algériai sportoló éppen visszatérni készült a párizsi olimpia után, ám a bejelentést követően a szokásos perrel való fenyegetőzés mellett nem indult az eindhoveni viadalon, és azóta sem vett részt semmilyen előírt tesztelésen.

Holott nemegyszer közölte, hogy a háttérben már a következő, 2028-as olimpiára koncentrál, amit Los Angelesben rendeznek meg. Azt mondta, újra nyerni akar, ezért utazik Amerikába.