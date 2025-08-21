Imane Heliforvosi vizsgálatWBszelfivisszatérés

Hihetetlen változáson ment keresztül egy év alatt a ringet messzire elkerülő Helif

Vélhetően az elmúlt egy évben a legtöbbet a párizsi olimpián a női ökölvívók között félnehézsúlyban aranyérmet szerző algériai bokszoló szerepelt a sporthírekben. Igaz, Imane Helif nem elsősorban a szorítóban nyújtott teljesítménye miatt került reflektorfénybe, hanem azért, mert kiderült róla, hogy a szervezetében férfihormonok vannak. Az algériai az olimpiai döntő óta nem bokszolt, ám botrányos győzelmének első évfordulóján olyan képet hozott nyilvánosságra, hogy ha valóban ő van a fotón, akkor egy bombázóvá vált az elmúlt 12 hónapban.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 11:29
Imane Helif hihetetlen változáson ment keresztül egy év alatt
Imane Helif hihetetlen változáson ment keresztül egy év alatt Forrás: The Sun
Bár a párizsi nyári olimpiai játékokon a női ökölvívók között nyert aranyérmet, a botrány azóta sem csillapodik. Az algériai Imane Helif – aki az olimpián a dobogó teteje felé vezető úton Hámori Lucát is legyőzte – azóta nem lépett szorítóba, s nagyon valószínű, hogy a nők között soha többé nem is fog. Mint korábban megírtuk, kiszivárgott egy orvosi jelentés, ami a 2023-as világbajnokságon készült vizsgálat után született meg. Ez a jelentés azt állította, hogy Helif biológiailag férfi és nem nő.

Imane Helif a párizsi győzelme után se nők, se férfiak ellen nem lépett ringbe
Imane Helif a párizsi győzelme után se nők, se férfiak ellen nem lépett ringbe     Fotó: AFP

Helif vizsgálati eredménye szerint a bokszolónak nincs méhe, vannak viszont belső heréi

A napvilágot látott 2023-as orvosi jelentés minden eddiginél egyértelműbb diagnózist ad Helif nemét és a veleszületett rendellenességét illetően. 

Az algériai ökölvívó az úgynevezett 5-alfa reduktáz defektus nevű rendellenességben szenved. Ez egy olyan szexuális fejlődési zavar, amely azoknál fordul elő, akik biológiai értelemben férfiak. 

A jelentés azt is említi, hogy Helif átesett egy MRI-vizsgálaton, amely megállapította, hogy 

  • nincs méhe, 
  • viszont vannak belső heréi és van mikropénisze
  • XY-kromoszómái vannak
  • a tesztoszteronszintje megegyezik a férfiakéval
  • a jelentés szerint Helif szülei vélhetően vérrokonok. 

Helif ugyan azt mondta, Los Angelesben megvédené a címét, de a nemi szűrés bevezetése után eltűnt a ring közeléből

A vizsgálati eredmények két nappal az előtt kerültek nyilvánosságra, hogy a World Boxing (WB) nemi szűrésre kötelezte a sportolót. Maga a WB is a párizsi olimpián többek között a magyar Hámori Lucát is legyőző Helif nevével hozta nyilvánosságra a döntését a nemi tesztek július 1-jétől való bevezetéséről. 

Akkor az algériai sportoló éppen visszatérni készült a párizsi olimpia után, ám a bejelentést követően a szokásos perrel való fenyegetőzés mellett nem indult az eindhoveni viadalon, és azóta sem vett részt semmilyen előírt tesztelésen. 

Holott nemegyszer közölte, hogy a háttérben már a következő, 2028-as olimpiára koncentrál, amit Los Angelesben rendeznek meg. Azt mondta, újra nyerni akar, ezért utazik Amerikába.

Imane Helif döbbenetes változását a műsorvezető egy szelfin örökítette meg
Imane Helif döbbenetes változását a műsorvezető egy szelfin örökítette meg             Fotó: Instagram

Bombázóként jelent meg ismét a világ előtt

Helif a tavaly augusztus 9-i, Lui Yang elleni párizsi győzelme óta nem lépett ringbe. Annak ellenére, hogy végig azt hangoztatta, előbb jogi úton bizonyítja az igazát, majd utána újra diadalokat arat a ringben. Természetesen a nők között. Azonban a szorító helyett egy podcastben jelent meg a héten a The Sun cikke szerint, mégpedig igencsak megváltozott külsővel. Nassima Djaffar Bey televíziós műsorvezetővel csinált egy közös szelfit, amit aztán meg is osztott a podcaster egy Instagram-sztoriban, melyhez ezt a képaláírást írta: „Mindig öröm”. A képen Helif ragyogó arccal, sminkben és hosszú hajjal látható. 

– Én vagyok Imane Helif. Tegnap egy olimpiai bajnok voltam, ma kitartó és eltökélt vagyok, hogy holnap visszatérek. Köszönöm mindenkinek, aki még mindig hisz bennem… És magamnak is köszönöm, hogy soha nem adtam fel. 

Az igazi erő nemcsak a győzelemben rejlik, hanem a kitartásban is, minden nehézség ellenére. Jelenleg egy nehéz időszakon megyek keresztül, tele kihívásokkal, csenddel és várakozással.

De mindennek ellenére az a küzdőszellem, amellyel egy éve az aranyért harcoltam, még mindig bennem dobog – jelentette ki a műsorban Helif.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

