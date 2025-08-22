Rendkívüli

Kormánypártiak brutális kivégzésére buzdítanak a Tisza Párt egyik csoportjában

Hámori LucaHelifWorld Boxingnemiségi vizsgálatvilágbajnokság

Hámori Luca: Szívesen bunyóznék újra Heliffel

A ringben sosem az dönti el a győztes kilétét a hölgyek között, hogy ki mennyire van kisminkelve. A sportágat már egy éve messzire elkerülő Imane Helif helyett a magyar szurkolók abban bíznak, hogy a két hét múlva kezdődő világbajnokságon a dobogó tetején ezúttal Hámori Luca fog állni. Az olimpiai 5. helyezett, idén mindössze egyetlen vereséget szenvedő magyar bokszoló jelenleg Madridban készül, és kijelentette, reális cél az éremszerzés a vb-n.

Molnár László
2025. 08. 22. 15:16
Hámori Luca az utolsó simításokat végzi a madridi edzőtáborban, ahol a szeptemberi vb-re készül
Hámori Luca az utolsó simításokat végzi a madridi edzőtáborban, ahol a szeptemberi vb-re készül Forrás: MÖSZ
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Noha nemrég egy olyan fotót hozott nyilvánosságra Imane Helif, amin kisminkelve és a haját megcsináltatva akár egy csinos nőnek is tűnhet, esélye sincs arra, hogy a Párizsban, a női ökölvívó torna 66 kilós kategóriájának bajnokaként ott legyen a két hét múlva kezdődő világbajnokságon. A vitatott nemiségű bokszoló az olimpián többek között Hámori Luca ellen is ringbe lépett, és a pontozásos sikere után meg sem állt a dobogó tetejéig, míg a magyar sportoló az 5. helyen zárta az ötkarikás játékokat. Az amatőr ökölvívás irányítását átvevő World Boxing (WB) nem akar hasonló botrányt a sportágban, így azt a döntést hozta, hogy július 1. után csak olyan bokszoló léphet szorítóba a nők között, akin elvégeztek egy nemi szűrést, és az abban található értékek egyértelműen igazolják a női mivoltát. Helif a bejelentést követően visszalépett az Eindhovenben rendezett tornától – itt tért volna vissza olimpiai győzelmét követően –, ugyanis nem vállalta a vizsgálatot.

Hámori Luca a mi szemünkben sokkal szebb, mint a vitatott nemiségű Imane Helif
Hámori Luca a mi szemünkben sokkal szebb, mint a vitatott nemiségű Imane Helif     Fotó: MN-montázs

Hámori Luca szívesen kiállna az algériai bunyóssal, ha a teszt igazolja, hogy valóban nő

Az olimpiai 5. helyezett magyar bokszoló – aki jelenleg Madridban készül a szeptemberben rendezendő világbajnokságra – lapunknak elmondta, személy szerint nagyon jó ötletnek tartja a nemi vizsgálatok bevezetését.

– Eddig még nem kellett megcsináltatnom a tesztet, majd a vb előtt erre is sor fog kerülni. Már régen nem foglalkozom Heliffel, nem nézegetem a fotóit, mindössze annyit mondanék vele kapcsolatban, ha aláveti magát az előírt tesztnek és az eredményei azt mutatják, hogy indulhat a női versenyeken, szívesen bokszolnék vele újra. Egyáltalán nem tartok tőle – fogalmazott Hámori Luca.

Hámori Lucának a rengeteg edzés mellett van ideje megnézni Madrid nevezetességeit      Fotó: MÖSZ

Bombaformában várja a világbajnokságot, ahol mindenképpen érmet szeretne nyerni

A 65 kilós magyar ökölvívó idén egészen pazar formában van, az eddigi négy versenyből hármat megnyert – két nemzetközit és a magyar bajnokságot –, míg a legutóbbi cseh tornán két olimpikont legyőzve jutott be a döntőbe, ahol végül igencsak vitatható pontozásos vereséget szenvedett egy Párizst szintén megjárt riválisától.

– Madridban már a felkészülés utolsó fázisát végezzük, és nem titok, fantasztikus körülmények között sok külföldi partnerrel sparingolhatok. 

Egyre több a meccsrutinom, jól érzem magam, és nagy izgalommal várom már az év legfontosabb versenyét. 

Noha kicsit tartottam attól, hogy a súlycsoport felső határát egy kilóval lecsökkentették, de dietetikus segítségével simán hozom a 65 kilogrammos súlyhatárt – állította Hámori Luca.

Úgy érzi, ebben az évben végleg felnőtt a nemzetközi élmezőnyhöz, így abszolút reálisnak tartja a szurkolók által is elvárt vb-érem megszerzését.

– Természetesen a legfőbb célom az aranyérem megszerzése, ami nem lehetetlen, hisz ismerem a mezőnyt. 

Ha a sorsolásnál is lesz egy kis szerencsém, akkor valóra válthatom az álmom, és mindenképpen felállhatok majd a világbajnoki dobogóra – mondta a magyar bokszoló. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai bizottság

Hogy mi lesz? Semmi nem lesz…

Bayer Zsolt avatarja

2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlatot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu