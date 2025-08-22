Hámori Luca: Szívesen bunyóznék újra Heliffel

Noha nemrég egy olyan fotót hozott nyilvánosságra Imane Helif, amin kisminkelve és a haját megcsináltatva akár egy csinos nőnek is tűnhet, esélye sincs arra, hogy a Párizsban, a női ökölvívó torna 66 kilós kategóriájának bajnokaként ott legyen a két hét múlva kezdődő világbajnokságon. A vitatott nemiségű bokszoló az olimpián többek között Hámori Luca ellen is ringbe lépett, és a pontozásos sikere után meg sem állt a dobogó tetejéig, míg a magyar sportoló az 5. helyen zárta az ötkarikás játékokat. Az amatőr ökölvívás irányítását átvevő World Boxing (WB) nem akar hasonló botrányt a sportágban, így azt a döntést hozta, hogy július 1. után csak olyan bokszoló léphet szorítóba a nők között, akin elvégeztek egy nemi szűrést, és az abban található értékek egyértelműen igazolják a női mivoltát. Helif a bejelentést követően visszalépett az Eindhovenben rendezett tornától – itt tért volna vissza olimpiai győzelmét követően –, ugyanis nem vállalta a vizsgálatot.

Hámori Luca a mi szemünkben sokkal szebb, mint a vitatott nemiségű Imane Helif Fotó: MN-montázs

Hámori Luca szívesen kiállna az algériai bunyóssal, ha a teszt igazolja, hogy valóban nő

Az olimpiai 5. helyezett magyar bokszoló – aki jelenleg Madridban készül a szeptemberben rendezendő világbajnokságra – lapunknak elmondta, személy szerint nagyon jó ötletnek tartja a nemi vizsgálatok bevezetését.

– Eddig még nem kellett megcsináltatnom a tesztet, majd a vb előtt erre is sor fog kerülni. Már régen nem foglalkozom Heliffel, nem nézegetem a fotóit, mindössze annyit mondanék vele kapcsolatban, ha aláveti magát az előírt tesztnek és az eredményei azt mutatják, hogy indulhat a női versenyeken, szívesen bokszolnék vele újra. Egyáltalán nem tartok tőle – fogalmazott Hámori Luca.

Hámori Lucának a rengeteg edzés mellett van ideje megnézni Madrid nevezetességeit Fotó: MÖSZ

Bombaformában várja a világbajnokságot, ahol mindenképpen érmet szeretne nyerni

A 65 kilós magyar ökölvívó idén egészen pazar formában van, az eddigi négy versenyből hármat megnyert – két nemzetközit és a magyar bajnokságot –, míg a legutóbbi cseh tornán két olimpikont legyőzve jutott be a döntőbe, ahol végül igencsak vitatható pontozásos vereséget szenvedett egy Párizst szintén megjárt riválisától.