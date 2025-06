Hiába férfi, mégsem lehet elvenni a női boksz olimpiai aranyérmét Imane Heliftől

Aligha hitte volna bárki is, hogy ez az ügy okozhat még meglepetést, de ma már kijelenthető, hogy sosem lesz vége a párizsi nyári olimpia egyik legnagyobb botrányát kiváltó esetének. Az algériai Imane Helif, aki a női ökölvívók között nyert olimpiai aranyérmet (az előcsatározások során Hámori Lucát is legyőzte), megint szorult helyzetben érezheti magát. Annyira azonban mégsem kell félnie. Annak ellenére sem, hogy egy róla szóló, 2023-as orvosi jelentés is kiszivárgott.

Az algériai Imane Helif Párizsban ünnepli olimpiai győzelmét

Fotó: AYTAC UNAL / ANADOLU

Imane Helif: a nő, aki férfi?

A kiszivárgott orvosi jelentés a 2023-as világbajnokságon készült vizsgálat után született meg.

Ez a jelentés azt állította, hogy Helif biológiailag férfi és nem nő.

Mindez két nappal azok után történt, hogy a Word Boxing (WB) nemi szűrésre kötelezte a sportolót. Később ennek az orvosi jelentésnek a jogosságát maga a NOB elnöke, Thomas Bach is megkérdőjelezte. A viták ellenére az algériai ott lehetett az olimpián, s ha már elindulhatott, meg is nyerte azt. Az ember azt hinné, hogy ezek után nincs más megoldás, el kell venni az aranyat az algériaitól. Ám ez nem ennyire egyszerű.

Nem vehető el tőle az olimpiai aranyérem

Azóta állt és áll körülötte a bál. A kritikusok éppen a kiszivárgott orvosi jelentésre hivatkozva azt hangoztatták, hogy Heliftől el kell venni az olimpiai aranyérmet. Ám most színre lépett egy jogi szakértő, aki alaposan lehűtötte a kedélyeket. Doraine Lambelet Coleman, a Duke Egyetem jogi professzora a következőket mondta:

A NOB nem vonja, nem vonhatja vissza azokat az érmeket, amelyeket azok a sportolók nyertek, akik a párizsi bokszversenyre vonatkozó szabályaik szerint jogosultak voltak az indulásra. Márpedig az akkori szabályok nem követelték meg, hogy a versenyzők biológiailag nők legyenek.

Sokan tiltakoztak emiatt. A brit úszó, Sharon Davies szerint mindenki tudta, hogy Helif két pozitív nemi teszttel érkezett meg Párizsba. Ezek a tesztek megmutatták, hogy Helif nem nő. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság mégis szemet hunyt az eset felett. Majd így folytatta:

Mindaz, amit a tavalyi párizsi olimpián láttunk, az egy hazugság volt. Csak meg kell nézni Helif képeit, amikor a győzelme után az edzők a magasba emelik.

„Aki nem vak, láthatja, hogy nem úgy bántak vele, mint egy nővel.”

Amíg nincs nemi teszt, Helif nem indulhat el a versenyeken

Maga a WB is a párizsi olimpián többek között a magyar Hámori Lucát is legyőző Helif nevével hozta nyilvánosságra a döntését a nemi tesztek július 1-től való bevezetéséről, közölvén, hogy

az algériai botrányhős már a csütörtökön kezdődött eindhoveni viadalon sem vehet részt.

Illetve abban az esetben igen, ha aláveti magát a szervezet által kötelezően előírt tesztnek, ami az előző vizsgálati eredményekkel szemben azt támasztja alá, hogy Helif mégiscsak nő, és ezt nemcsak az útlevele igazolja.

A World Boxing az Algériai Ökölvívó-szövetségnek is elküldte a döntéséről szóló levelét, amelyben megerősítik, hogy Helif egy nőiségét bizonyító teszt nélkül nem versenyezhet a nők között.

Helifet mindez láthatóan nem zavarja. Ő már a következő, 2028-as olimpiára koncentrál, amit Los Angelesben rendeznek meg. Azt mondta, újra nyerni akar, ezért utazik Amerikába. Ám most mintha fordulat állna be a szövevényes ügyben. Itt tart tehát most minden idők egyik legszövevényesebb olimpiai botránya.