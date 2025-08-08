PutyinOroszországMalájzia

Malajzia királyának nagy álma teljesült + videó

Egyik nagy álmának nevezte Ibrahim Iskandar a Putyinnal való találkozást. A maláj király hivatalos látogatásra érkezett Moszkvába, ahol az orosz elnökkel folytatott megbeszéléseket.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 18:17
Vlagyimir Putyin és Ibrahim maláj uralkodó a Kreml termeiben Moszkvában, 2025. augusztus 6-án.
Vlagyimir Putyin és Ibrahim maláj uralkodó a Kreml termeiben Moszkvában, 2025. augusztus 6-án. Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Malajzia királyának álmai valóra váltak, miután találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – írja a CGTN. Ibrahim Iskandar király hivatalos látogatásra érkezett Oroszországba. 

A maláj király régóta várt az alkalomra
A maláj király régóta várt az alkalomra 
Fotó: AFP

A két ország vezetői 1967, a diplomáciai kapcsolatoknak az akkori Szovjetunióval való felvétele óta nem találkoztak egymással.

Mindig is az volt az álmom, hogy személyesen találkozzam Önnel. Őszintén köszönöm a meghívást⁣

– fogalmazott a maláj uralkodó, Putyinnak címezve szavait. 

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Ibrahim Iskandar maláj uralkodó a Kreml termeiben Moszkvában, 2025. augusztus 6-án (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Költözzünk albérletbe! – üzeni Magyar Péter a zugligeti luxusvillájából

A bécsiek többsége bérlakásban él, tehát a magyaroknak is jó lesz úgy…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.