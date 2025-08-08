Malajzia királyának nagy álma teljesült + videó

Malajzia királyának álmai valóra váltak, miután találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – írja a CGTN. Ibrahim Iskandar király hivatalos látogatásra érkezett Oroszországba.
A két ország vezetői 1967, a diplomáciai kapcsolatoknak az akkori Szovjetunióval való felvétele óta nem találkoztak egymással.
Mindig is az volt az álmom, hogy személyesen találkozzam Önnel. Őszintén köszönöm a meghívást
– fogalmazott a maláj uralkodó, Putyinnak címezve szavait.
Borítókép: Vlagyimir Putyin és Ibrahim Iskandar maláj uralkodó a Kreml termeiben Moszkvában, 2025. augusztus 6-án (Fotó: AFP)