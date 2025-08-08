Rapid délutáni friss – Ami Magyar Péternek fáj, az jó az országnak + videó

Az Otthon start program miatt naponta hazudja tele a közösségi hálót a Tisza-vezér. Már azt sem tudja, melyik napon hány százalékos ingatlanár-emelkedésről beszél, Magyar Péter ostobaságokkal szórja meg az országot, de mást nem is várhatunk tőle. Közben felröppent a hír, hogy a Trump–Putyin-találkozó lehetséges helyszínei között szerepel Budapest.

A Rapid délutáni adásában ezeket a témákat vette górcső alá Gábor Márton, a Magyar Nemzet újságírója és Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet főmunkatársa.

Haraszti Gyula szerint

a kormány legújabb intézkedése úgy fáj Magyar Péternek, mintha a fogát húznák, ezért minden nap kitalál valamit, hogy ezt megpróbálja kritizálni, bagatellizálni,

sőt a visszájára fordítani ezt az intézkedést, igyekszik rossznak és károsnak beállítani. Kollégánk felidézte a bájos történetet, hogyan jutott Magyar Péter lakáshoz a családi legendárium szerint. Ugyanis a Tisza-vezér azt állította magáról egy interjúban, hogy amikor

nagypapájával, dr. Erőss Pállal sétálgatott a Gellért-hegyen gyerekként, megdicsérte egy idős hölgy virágait, amiért cserébe lekváros kenyeret kapott és a hölgy még a lakását is ráíratta Magyar Péterre.

(Vagyis a néni nem albérletben lakott, tegyük hozzá.) Munkatársaink megjegyezték, hogy vannak azért lyukak a történetben, Haraszti szerint az egész egy elképesztő hazug mese lehet. Vélhetően családi örökség a Gellért-hegyi ingatlan, valljuk be, kevés fiatal indul így el az életben. Ellenben azért jó a kormány programja, mert a fiatalok lakáshoz jutását segíti, akiknek albérletre is alig van pénzük, saját lakásról pedig álmodni sem mertek eddig, nekik igenis szükségük van erre az állami segítségre. Haraszti kiemelte azt is, hogy már most rengetegen jelentkeztek az Otthon start programra, amitől Magyar Péter rettenetesen elkeseredett és lelkileg is fájdalmat okozott neki. Éppen ezért terjeszt hazugságokat, például azt, hogy már most 20 százalékkal emelkedtek a lakásárak, de a 40 százalékot is belengette, ami teljesen nonszensz, mert meghatározták azt is, hogy mekkora lehet a négyzetméterár. Nem mellékesen megjegyezzük, Orbán Viktor miniszterelnök ma reggeli rádióinterjújában azt mondta, hogy akik bírálják az intézkedést, azok nem olvasták az eredeti szöveget, vagyis minden ilyesmi a tudatlanságból fakad, és aki nem ért valamit, nyugodtan hívja fel az irodájában Panyi Miklóst, aki minden kérdésre választ ad és fel fogja venni a telefont. Zárójel bezárva.