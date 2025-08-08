taxiBKKbüntetéscsalás

Még mindig trükköznek a taxis hiénák a fővárosban

Hiába a szigorú ellenőrzések és az egymilliós bírságok, még mindig trükköznek a taxis hiénák Budapesten. A legnagyobb veszélyben a rendelés nélkül taxiba ülő turisták vannak.

2025. 08. 08.
Illusztráció Fotó: Metropol/Nagy Zoltán
Az utaspanaszok alapján megállapítható, hogy a nem rendelés alapján szolgáltató taxisok a beülős utasokat, jellemzően a külföldieket, még mindig jelentős mértékben, rendszeresen és számos esetben a jogosan felszámolható viteldíj sokszorosát elkérve, különböző módszerekkel megkárosítják – válaszolt a Világgazdaság megkeresésére a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). 

Mint írták, a szolgáltatásellenőrök folyamatosan ellenőriztek a fesztivál ideje alatt, az ellenőrzések eredményeként, jogsértés miatt 30 jegyzőkönyvet vettek fel.

A leggyakoribb jogszabálysértések:

  • a személytaxi-szolgáltatáshoz szükséges megfelelő engedélyek,
  • dokumentumok hiánya,
  • az ellenőrzés megtagadása,
  • a viteldíjjal kapcsolatos visszaélések,
  • a nyugtaadás elmulasztása.

Kérdésünkre elmondták, hogy jellemző a POS-terminállal elkövetett csalás:

egy nullával többet ír a POS-terminálba a taxis úgy, hogy a kijelzőt eltakarja,

szintén POS-terminállal elkövetett csalás volt az is, amikor a taxis a fizetendő valuta nemét váltotta át forintról svájci frankra. Felhívták a figyelmet arra, hogy sajnos a POS-terminállal elkövetett visszaélések az elmúlt évben egyre gyakoribbá váltak.

Azt is elárulták, hogy ellenőrzés megtagadása viszonylag gyakran fordul elő. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy azt követően, hogy az ellenőr kollégák igazolják magukat és tájékoztatják a taxist, hogy ellenőrzés alá kívánják vonni, a taxis úgy nyilatkozik, hogy nem adja át az engedélyeit, dokumentumait és el is hajt a helyszínről. 

A bírságtétel emelkedett, ez 1 040 000 forintos bírságot von maga után a közlekedési hatóságnál.

Ilyenkor az ellenőrök felveszik a helyszínen a jegyzőkönyvet, és bizonyítékul videó- és fényképfelvételt készítenek.

A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren a helyzet az utóbbi években normalizálódott a BKK szerint, de azért, hogy a jelenség ne térhessen vissza, a reptéri ellenőrzések továbbra is rendszeresek, együttműködve a Repülőtéri Rendőr Igazgatósággal (RRI) és a reptér biztonsági szolgáltatást végző cégével.

 

 

 

