A gyermekvédelmi hatóságok teszik a dolgukat, ezt erősítette ma meg Magyar Péter

Reagált a Belügyminisztérium a Tisza Párt elnökének „leleplezésére”.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 18:04
Fotó: Markovics Gábor
– Magyar Péter szorult helyzetében ma annyit bizonyított, hogy a gyermekvédelmi hatóságok és a szakemberek teszik a dolgukat – így reagált a Belügyminisztérium a Tisza Párt elnökének mai videójára. Mint írták: Az Országos Gyermekvédelmi Szolgálat Meghallgató és Terápiás Központjait a kormány hozta létre éppen a bántalmazott, különösen a szexuálisan bántalmazott gyermekek védelmére, segítségére. A hatóság tapasztalatait, jelzéseit folyamatosan beépítjük a gyermekvédelmi rendszerbe, a törvényalkotásba. 

– A dokumentum megküldésre került 2022. évben a szakszolgálatok vezetői részére, hogy munkájukat segítse. A 2018 óta bevezetett bántalmazáskivizsgálási módszertan szigorú és egyértelmű eljárást ír elő minden intézmény részére. Ez alapján összesen 3428 feljelentést tettek gyermekbántalmazási gyanú miatt gyermekvédelmi intézmények. Amint bármely gyermekvédelmi intézményben felmerül a gyanú, a hatóságok eljárnak. Ennek is az eredménye, hogy a börtönben lévő pedofilok száma 81-ről hétszáz fölé emelkedett. Az Orbán-kormány alkotta meg Európa egyik legszigorúbb büntető törvénykönyvét, valamint a gyermekvédelmi és pedofilellenes törvényeket. A baloldal egyiket sem támogatta – sőt, ma is Brüsszelben támadja ezeket. A Szőlő utcai javítóintézetről pedig a tények: az ügyet a hatóságok feltárják. A nyomozás zajlik, letartóztatások és kihallgatások történnek. A volt igazgató már rács mögött van, és minden cinkos felelősségre lesz vonva – tisztázta a tárca.  


 

Külföldi híreink

