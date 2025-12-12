hanukaünneporbán viktor

A fény ünnepén köszöntötte a zsidó közösségeket Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök levélben köszöntötte a magyarországi zsidó közösségeket hanuka alkalmából, hangsúlyozva, hogy a fény ünnepe évezredek óta a szabadság, a hit és a hagyományokhoz való hűség üzenetét hordozza.

2025. 12. 12. 18:53
– Levélben köszöntötte a magyarországi zsidóságot Orbán Viktor miniszterelnök hanuka ünnepe alkalmából – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

„Hanuka csodája már évezredek óta hirdeti azt a gyönyörű és reményteli igazságot, hogy a fény mindig legyőzi a sötétséget. Úgy gondolom, kevés sötétebb dolog van annál, mint amikor egy nép nem élhet szabadon, a saját szokásai és hagyományai szerint” – írta Orbán Viktor, hozzátéve: 

„a makkabeusok győzelme azonban arra emlékeztet bennünket, hogy azok számára, akik hisznek és bátran ragaszkodnak gyökereikhez, minden lehetséges”.

„Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem önöket a fény ünnepén, és azt kívánjam, hanuka idén minden zsidó közösség számára hozza el a békesség és boldogság korszakát itthon éppúgy, mint Európa többi országában és szerte az egész világon” – zárul Orbán Viktor ünnepi levele, melyet idén is a hazai zsidó szervezetek vezetőinek kézbesítettek.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a zuglói szeretetkórház átadásán. (Forrás: Facebook)


