Orbán Viktor: a nemzet jövőjét csak szeretetre, csak Jézus Krisztus példájára építhetjük + fotók

Erdélyi Géza abba a nagy láncolatba illeszthető, amelynek tagjai mindig tudták: a hit dolga egyben a nemzet dolga is – jelentette ki a magyar miniszterelnök Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök búcsúztatásán pénteken a szlovákiai Rimaszombaton. Orbán Viktor felidézte, Erdélyi Géza nehéz időkben, a rendszerváltozás viharai közepette állt a felvidéki reformátusok élére, akiket olyan időszakban kellett vezetnie, amikor a felvidéki magyarságnak újra meg kellett tanulnia felemelt fejjel járni a kommunista rendszer embertelen dekrétumai és az évtizedes elnémíttatás után.

Erdélyi Géza temetése. Forrás: Facebook

– Amikor nemcsak templomokat és iskolákat, hanem öntudatot, önbecsülést, önbizalmat is vissza kellett szerezni, hogy „egyszer megint úgy lehessen, ahogy régen volt – emlékeztetett. Azért dolgozott, hogy a felvidéki magyarok ismét otthonukra találjanak szülőföldjükön, hogy anyanyelvükön beszélhessenek, tanulhassanak, imádkozhassanak – méltatta a püspököt, hozzátéve: „az ő munkája nélkül nem jöhetett volna létre az a talapzat sem, amelyre 2010 után építkeztünk”.

„Erdélyi Géza abba a nagy láncolatba illeszthető, amelynek tagjai Bethlen Gábortól Ravasz Lászlóig mindig tudták: a hit dolga egyben a nemzet dolga is”

– hangsúlyozta.

Ahogy végre a magyar alaptörvény is kinyilvánítja: elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét – jegyezte meg. Kiemelte azt is, hogy a püspök szelídsége nem gyengeség volt, hanem fegyelmezett erő: nem ismert megalkuvást, ha az egyház, a magyar nemzet igazságáról volt szó.

Erdélyi Géza is hirdette: a nemzeteknek is van küldetésük

Orbán Viktor elmondta, hogy Erdélyi Gézával abban is egyetértettek: hamis tanútétel az, amely szerint Isten dolgai csak az egyházra, a világ dolgai pedig csak a politikára tartoznak. – Az ellenfelek ugyanis gyakran beszélnek egyház és állam szétválasztásáról, de ezen valójában a kereszténységnek a közéletből való száműzetését értik, Isten kivonását a történelemből és a magyarság megmaradásának nagy eposzából – figyelmeztetett.

Forrás: Facebook

Erdélyi Géza tudta és hirdette: a nemzeteknek is van küldetésük – idézte fel, hozzáfűzve, hogy a magyar alkotmány – bölcsen kikerülve a szétválasztás liberális csapdáját – úgy fogalmaz: állam és egyház különválva működnek. – Azaz a célok lehetnek közösek, de az eszközök, a módszerek, az útvonalak mindig különbözőek – szögezte le.