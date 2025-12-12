jézus krisztusOrbán ViktorErdély

Orbán Viktor: a nemzet jövőjét csak szeretetre, csak Jézus Krisztus példájára építhetjük + fotók

Erdélyi Géza élete és szolgálata bizonyítja, hogy a hit és a nemzet ügye elválaszthatatlan egymástól – erről beszélt Orbán Viktor az elhunyt református püspök temetésén. A miniszterelnök rimaszombati búcsúztatásán úgy fogalmazott: Erdélyi Géza a kommunizmus utáni újrakezdés idején adott tartást a magyar közösségnek, szelídsége pedig fegyelmezett erő volt, amely nélkül a későbbi nemzetépítés alapjai sem jöhettek volna létre.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 17:58
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Erdélyi Géza abba a nagy láncolatba illeszthető, amelynek tagjai mindig tudták: a hit dolga egyben a nemzet dolga is – jelentette ki a magyar miniszterelnök Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök búcsúztatásán pénteken a szlovákiai Rimaszombaton. Orbán Viktor felidézte, Erdélyi Géza nehéz időkben, a rendszerváltozás viharai közepette állt a felvidéki reformátusok élére, akiket olyan időszakban kellett vezetnie, amikor a felvidéki magyarságnak újra meg kellett tanulnia felemelt fejjel járni a kommunista rendszer embertelen dekrétumai és az évtizedes elnémíttatás után.

Forrás: Facebook
Erdélyi Géza temetése. Forrás: Facebook

– Amikor nemcsak templomokat és iskolákat, hanem öntudatot, önbecsülést, önbizalmat is vissza kellett szerezni, hogy „egyszer megint úgy lehessen, ahogy régen volt – emlékeztetett. Azért dolgozott, hogy a felvidéki magyarok ismét otthonukra találjanak szülőföldjükön, hogy anyanyelvükön beszélhessenek, tanulhassanak, imádkozhassanak – méltatta a püspököt, hozzátéve: „az ő munkája nélkül nem jöhetett volna létre az a talapzat sem, amelyre 2010 után építkeztünk”.

„Erdélyi Géza abba a nagy láncolatba illeszthető, amelynek tagjai Bethlen Gábortól Ravasz Lászlóig mindig tudták: a hit dolga egyben a nemzet dolga is”

– hangsúlyozta.

Ahogy végre a magyar alaptörvény is kinyilvánítja: elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét – jegyezte meg. Kiemelte azt is, hogy a püspök szelídsége nem gyengeség volt, hanem fegyelmezett erő: nem ismert megalkuvást, ha az egyház, a magyar nemzet igazságáról volt szó.

Erdélyi Géza is hirdette: a nemzeteknek is van küldetésük

Orbán Viktor elmondta, hogy Erdélyi Gézával abban is egyetértettek: hamis tanútétel az, amely szerint Isten dolgai csak az egyházra, a világ dolgai pedig csak a politikára tartoznak. – Az ellenfelek ugyanis gyakran beszélnek egyház és állam szétválasztásáról, de ezen valójában a kereszténységnek a közéletből való száműzetését értik, Isten kivonását a történelemből és a magyarság megmaradásának nagy eposzából – figyelmeztetett.

Forrás: Facebook
Forrás: Facebook

Erdélyi Géza tudta és hirdette: a nemzeteknek is van küldetésük – idézte fel, hozzáfűzve, hogy a magyar alkotmány – bölcsen kikerülve a szétválasztás liberális csapdáját – úgy fogalmaz: állam és egyház különválva működnek. – Azaz a célok lehetnek közösek, de az eszközök, a módszerek, az útvonalak mindig különbözőek – szögezte le.

Könyörtelenségre is szükség van

A miniszterelnök kitért arra is, hogy a lelkipásztor szelídséggel győzi le a gonoszt, ám a politikában a szelídség nem mindig célravezető, néha keménységre, könyörtelenségre is szükség van, „saját magunkkal szemben is”. 

De a magyarok jövője nem épülhet a politika kíméletlenségére, a közéleti harcok érzéketlenségére, de még az észérvek jeles igazságaira sem –hangsúlyozta Orbán Viktor, rámutatva arra is: a nemzeti közösségnek még a legkiélezettebb időszakokban, sőt leginkább akkor, a szelíd emberek kiegyensúlyozó lelkületére van szüksége. 

– A nemzet jövőjét csak szeretetre, csak Jézus Krisztus példájára építhetjük – jelentette ki Orbán Viktor. 

A püspök nem vette át a kitüntetést

Felidézte: Magyarország 2005 tavaszán állami kitüntetést adományozott Erdélyi Gézának. Az átadás a határon túli magyarok állampolgárságáról szóló, december 5-i népszavazás után lett volna, de a püspök nem vette át a kitüntetést, hogy utána is a hívek szemébe tudjon nézni. 

Nem a dicsőség, nem a protokoll, nem a politikai széljárás, nem a pillanatnyi érdek, csak egyetlen zsinórmérték: a hívek tekintete, a közösség bizalma, az Isten előtti egyenes megállás vezette – méltatta a református vezetőt.

Orbán Viktor végül köszönetet mondott Erdélyi Gézának, amiért prédikációival tanította, életével pedig bizonyította, hogy a hit nem fájdalomcsillapító, hanem tartás, magyarnak lenni pedig nem választás, hanem küldetés.

A szertartáson igét hirdetett Tőkés László református lelkipásztor, volt püspök; az elhunytat Ján Semjan, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese és Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki egyházkerületének püspöke búcsúztatta a magyar kormányfő mellett.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök temetésén (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!



 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Bence
idezojelekbart de wever

A balga belgák hamarosan dühöngő diktatúrában élnek, ráadásul visszamenőleg

Békés Bence avatarja

Olvasom a hírt, hogy az Európai Unió háborúpárti vezetése megfenyegette a belga miniszterelnököt: Orbán Viktor sorsára juthat, ha nem enged.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.