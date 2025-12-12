UkrajnaNABUkorrupciósikkasztás

Ismét korrupció: a saját hadseregét fosztotta ki az ukrán fegyvergyár

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) közlése szerint egy fegyvergyár vezetése elsikkasztotta azokat az állami forrásokat, amelyeket az ukrán fegyveres erők harckocsijainak páncélzatára különítettek el.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 18:42
Sikkasztási hálózatot lepleztek le Ukrajnában Forrás: X
Az ukrán bűnüldöző hatóságok közlése szerint felszámoltak egy nagyszabású, védelmi forrásokat érintő sikkasztási hálózatot, amely két régióban – Zaporizzsjában és Dnyipropetrovszkban – működött. A nyomozás megállapította, hogy a gyanúsítottak összesen 102 millió hrivnyát sikkasztottak el az állami költségvetésből, amelyet harckocsik reaktív páncélzatának gyártására különítettek el – írja az Origo.

Lelepleztek egy nagyszabású, védelmi pénzeket érintő ukrán sikkasztási hálózatot (Fotó: - / AFP)
Lelepleztek egy nagyszabású, védelmi pénzeket érintő ukrán sikkasztási hálózatot (Fotó: - / AFP)

A hatóságok azonosították a fegyvergyár kereskedelmi igazgatóját, az üzem korábbi vezetőjét, valamint az ügyben érintett alvállalkozó tulajdonosát. A vizsgálat szerint az állami tulajdonú gyár 2022 áprilisában szerződést kötött a védelmi minisztériummal a hazai gyártású harckocsik számára szükséges reaktív páncélzati rendszerek sürgős beszerzésére – számolt be róla a Kyiv Post.

A páncélozott járműveket azonnal be kellett volna vetni a különböző frontszakaszokon zajló harcokban. A védelmi megrendelés teljesítése helyett azonban a fő gyanúsított – az akkori gyárigazgató – megszervezte az állami források elsikkasztását.

Az SZBU tájékoztatása szerint a terv végrehajtásába bevonták a gyár kereskedelmi igazgatóját és az alvállalkozó cég alapítóját is. Olyan szerződéseket kötöttek, amelyek a páncélzati elemek beszerzését a piaci ár háromszorosán rögzítették. Az így keletkezett jogellenes „nyereséget” ellenőrzött cégek hálózatán keresztül irányították tovább, szétosztás céljából.

A NABU és az SZBU szakértői vizsgálatai jelentős kárt állapítottak meg az állami költségvetésben. A hatóságok házkutatásokat tartottak a gyanúsítottak lakóhelyein és munkahelyein.

Mindhárom érintettet több bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják:

  • hivatali visszaéléssel elkövetett sikkasztással, hűtlen kezeléssel vagy vagyon megszerzésével, előre kitervelten, csoportosan;
  • az elsikkasztott vagyon legalizálásával (pénzmosással);
  • hivatali okirat-hamisítással.

A fegyvergyár korábbi vezetője már előzetes letartóztatásban van egy korábbi nyomozás keretében, amely hibás aknavető-lőszerek gyártásával kapcsolatos; őt 2025 áprilisában vették őrizetbe.

A másik két gyanúsított esetében a kényszerintézkedésekről egyelőre nem született döntés.

A nyomozók szerint 2024 elején a gyár vezetése szerződést kötött lőszergyártásra az ukrán szárazföldi erők számára, amely tömeges szállításokat is tartalmazott 120 milliméteres aknavető-lövedékekből. A gyártás során azonban silány alapanyagokat és hibás technológiai eljárásokat alkalmaztak, aminek következtében 120 ezer használhatatlan lövedék került a frontra.

Borítókép: Sikkasztási hálózatot lepleztek le Ukrajnában (Forrás: X)

