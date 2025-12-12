Ismét korrupció: a saját hadseregét fosztotta ki az ukrán fegyvergyár

A hatóságok azonosították a fegyvergyár kereskedelmi igazgatóját, az üzem korábbi vezetőjét, valamint az ügyben érintett alvállalkozó tulajdonosát. A vizsgálat szerint az állami tulajdonú gyár 2022 áprilisában szerződést kötött a védelmi minisztériummal a hazai gyártású harckocsik számára szükséges reaktív páncélzati rendszerek sürgős beszerzésére – számolt be róla a Kyiv Post.

A páncélozott járműveket azonnal be kellett volna vetni a különböző frontszakaszokon zajló harcokban. A védelmi megrendelés teljesítése helyett azonban a fő gyanúsított – az akkori gyárigazgató – megszervezte az állami források elsikkasztását.

Az SZBU tájékoztatása szerint a terv végrehajtásába bevonták a gyár kereskedelmi igazgatóját és az alvállalkozó cég alapítóját is. Olyan szerződéseket kötöttek, amelyek a páncélzati elemek beszerzését a piaci ár háromszorosán rögzítették. Az így keletkezett jogellenes „nyereséget” ellenőrzött cégek hálózatán keresztül irányították tovább, szétosztás céljából.