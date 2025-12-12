Az ukrán bűnüldöző hatóságok közlése szerint felszámoltak egy nagyszabású, védelmi forrásokat érintő sikkasztási hálózatot, amely két régióban – Zaporizzsjában és Dnyipropetrovszkban – működött. A nyomozás megállapította, hogy a gyanúsítottak összesen 102 millió hrivnyát sikkasztottak el az állami költségvetésből, amelyet harckocsik reaktív páncélzatának gyártására különítettek el – írja az Origo.
Ismét korrupció: a saját hadseregét fosztotta ki az ukrán fegyvergyár
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) közlése szerint egy fegyvergyár vezetése elsikkasztotta azokat az állami forrásokat, amelyeket az ukrán fegyveres erők harckocsijainak páncélzatára különítettek el.
A hatóságok azonosították a fegyvergyár kereskedelmi igazgatóját, az üzem korábbi vezetőjét, valamint az ügyben érintett alvállalkozó tulajdonosát. A vizsgálat szerint az állami tulajdonú gyár 2022 áprilisában szerződést kötött a védelmi minisztériummal a hazai gyártású harckocsik számára szükséges reaktív páncélzati rendszerek sürgős beszerzésére – számolt be róla a Kyiv Post.
A páncélozott járműveket azonnal be kellett volna vetni a különböző frontszakaszokon zajló harcokban. A védelmi megrendelés teljesítése helyett azonban a fő gyanúsított – az akkori gyárigazgató – megszervezte az állami források elsikkasztását.
Az SZBU tájékoztatása szerint a terv végrehajtásába bevonták a gyár kereskedelmi igazgatóját és az alvállalkozó cég alapítóját is. Olyan szerződéseket kötöttek, amelyek a páncélzati elemek beszerzését a piaci ár háromszorosán rögzítették. Az így keletkezett jogellenes „nyereséget” ellenőrzött cégek hálózatán keresztül irányították tovább, szétosztás céljából.
A NABU és az SZBU szakértői vizsgálatai jelentős kárt állapítottak meg az állami költségvetésben. A hatóságok házkutatásokat tartottak a gyanúsítottak lakóhelyein és munkahelyein.
További Külföld híreink
Mindhárom érintettet több bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják:
- hivatali visszaéléssel elkövetett sikkasztással, hűtlen kezeléssel vagy vagyon megszerzésével, előre kitervelten, csoportosan;
- az elsikkasztott vagyon legalizálásával (pénzmosással);
- hivatali okirat-hamisítással.
A fegyvergyár korábbi vezetője már előzetes letartóztatásban van egy korábbi nyomozás keretében, amely hibás aknavető-lőszerek gyártásával kapcsolatos; őt 2025 áprilisában vették őrizetbe.
A másik két gyanúsított esetében a kényszerintézkedésekről egyelőre nem született döntés.
További Külföld híreink
A nyomozók szerint 2024 elején a gyár vezetése szerződést kötött lőszergyártásra az ukrán szárazföldi erők számára, amely tömeges szállításokat is tartalmazott 120 milliméteres aknavető-lövedékekből. A gyártás során azonban silány alapanyagokat és hibás technológiai eljárásokat alkalmaztak, aminek következtében 120 ezer használhatatlan lövedék került a frontra.
Borítókép: Sikkasztási hálózatot lepleztek le Ukrajnában (Forrás: X)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Erdogan Putyinnal tárgyalt Ukrajna sorsáról – tűzszünet jöhet?
A javaslat a kikötők és az energetikai létesítmények elleni támadások beszüntetésére irányulna.
A volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes kiosztotta a Tusk-kormányt
Összeomló rendszer, növekvő elégedetlenség – mély válságban a lengyel egészségügy.
Most az Egyesült Államokkal riogat a dán hírszerzés
Súlyos forgatókönyveket fogalmaztak meg a dánok.
Amerikai figyelmeztetés Európának: riadót fújtak a tengerentúlról
Az amerikai vezetés tisztában van azzal, hogy a jelenleg Európát irányító elit alkalmatlan a feladatára.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Erdogan Putyinnal tárgyalt Ukrajna sorsáról – tűzszünet jöhet?
A javaslat a kikötők és az energetikai létesítmények elleni támadások beszüntetésére irányulna.
A volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes kiosztotta a Tusk-kormányt
Összeomló rendszer, növekvő elégedetlenség – mély válságban a lengyel egészségügy.
Most az Egyesült Államokkal riogat a dán hírszerzés
Súlyos forgatókönyveket fogalmaztak meg a dánok.
Amerikai figyelmeztetés Európának: riadót fújtak a tengerentúlról
Az amerikai vezetés tisztában van azzal, hogy a jelenleg Európát irányító elit alkalmatlan a feladatára.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!