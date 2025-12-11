A NABU nyomozói ismét lecsaptak 

Ukrajnában továbbra sem csillapodik a korrupciós botrány, miután a nyomozók már az adóhatóságot is vizsgálják. A NABU munkatársai több irodában is házkutatást tartottak – írja az Origo.
A házkutatások oka egyelőre nem ismert, de feltételezések szerint azok összefüggésben állhatnak az energiaszektort érintő nagyszabású korrupciós üggyel.
Az Ukrán Állami Adóhivatal hivatalosan is megerősítette, hogy december 10-én a NABU nyomozói házkutatást tartottak az Állami Adóhivatal Hmelnickij megyei és a Mikolajvi megyei központjának irodáiban. Ezzel párhuzamosan nyomozati intézkedések zajlottak az adóhivatal központi irodájában is.
