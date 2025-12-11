UkrajnaNABUkorrupció

A NABU nyomozói ismét lecsaptak

Ukrajnában tovább gyűrűzik a korrupciós botrány, miután a nyomozók már az adóhatóságot is vizsgálják. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) munkatársai több irodában is házkutatást tartottak, vélhetően a háborús maffia ügyében.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 15:01
Fotó: SERGII KHARCHENKO Forrás: NurPhoto
Ukrajnában továbbra sem csillapodik a korrupciós botrány, miután a nyomozók már az adóhatóságot is vizsgálják. A NABU munkatársai több irodában is házkutatást tartottak – írja az Origo. 

Fotó: STR/NurPhoto

A házkutatások oka egyelőre nem ismert, de feltételezések szerint azok összefüggésben állhatnak az energiaszektort érintő nagyszabású korrupciós üggyel.

Az Ukrán Állami Adóhivatal hivatalosan is megerősítette, hogy december 10-én a NABU nyomozói házkutatást tartottak az Állami Adóhivatal Hmelnickij megyei és a Mikolajvi megyei központjának irodáiban. Ezzel párhuzamosan nyomozati intézkedések zajlottak az adóhivatal központi irodájában is.

„A tárgyalás előtti nyomozás adatai és az ügy részletei a bűnüldöző szervek hatáskörébe tartoznak. Az állami adóhivatal vezetése és alkalmazottai teljes mértékben hozzájárulnak a korrupcióellenes szervek munkájához” – hangsúlyozta a hivatal.

A források szerint Hmelnickij és Mikolajiv megye állami közlekedésbiztonsági igazgatóságánál is folynak keresések.

 

Borítókép: A NABU egy munkatársa maszkban a bíróságon (Fotó: AFP)

