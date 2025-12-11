Ukrajnában továbbra sem csillapodik a korrupciós botrány, miután a nyomozók már az adóhatóságot is vizsgálják. A NABU munkatársai több irodában is házkutatást tartottak – írja az Origo.

A NABU nyomozói ismét lecsaptak

Fotó: STR/NurPhoto

A házkutatások oka egyelőre nem ismert, de feltételezések szerint azok összefüggésben állhatnak az energiaszektort érintő nagyszabású korrupciós üggyel.