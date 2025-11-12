Az ukrán háborús maffia lebukott

Menczer Tamás úgy fogalmazott, Ukrajna uniós tagsága amellett, hogy a háborút behozzák Európába, azt is jelentené, hogy a pénzt meg kiviszik Ukrajnába. Az látszik a friss hírekből, hogy annak a pénznek a jelentős részét az ukrán háborús maffia lenyúlja, amit eddig Ukrajnába küldött Európa és amit még szeretne odaküldeni Brüsszel – mondta.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert

A politikus felhívta a figyelmet: ez is ok arra, hogy nemet mondjunk Ukrajna uniós tagságára és nemet mondjunk arra, hogy az európaiak, így a magyarok pénzét Brüsszel Ukrajnába küldje.

Amellett, hogy mi nem akarjuk a pénzt a háborúba küldeni, nem akarjuk az ukrán háborús maffia gazdagodását sem segíteni

– emelte ki.