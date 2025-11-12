„Miközben Ukrajnában a korrupció mértéke elérte azt a szintet, hogy már a baloldali sajtó sem tudja elhallgatni, Brüsszel szerint szigorú megszorításokra van szükség ahhoz, hogy az európaiak pénzét a háborúban lévő országba lehessen küldeni” – kezdte bejegyzésében Orbán Balázs.
Orbán Balázs: Nem fogjuk engedni, hogy a magyarok pénze Ukrajnában kössön ki
Orbán Balázs szerint Ukrajnában olyan súlyossá vált a korrupció, hogy azt már a baloldali sajtó sem tudja eltitkolni, ennek ellenére Brüsszel újabb megszorításokat és támogatásokat sürget Kijev javára. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy véli, az uniós milliárdok nagy része az ukrán „háborús maffia” kezébe kerül, ezért Magyarország nem fogja engedni, hogy a magyar adófizetők pénze Ukrajnában kössön ki.
Ma már egyre nyilvánvalóbb, hogy az európaiak által küldött, az ukrán állam működtetésére és a háború folytatására szánt euró milliárdok jelentős része az ukrán háborús maffia zsebében landol. A szálak egészen az ukrán elnökig vezetnek. A most asztalon lévő javaslatok pedig további felfoghatatlan magas összegű támogatásokról szólnak
– tette hozzá.
„Szerintünk ezek nem észszerű javaslatok. Akárki akárhogy követelőzik, nem fogjuk engedni, hogy a magyarok pénze Ukrajnában kössön ki” – zárta.
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: Ida Marie Ottgaard)
Az ukrán háborús maffia lebukott
Menczer Tamás felhívta a figyelmet: ez is ok arra, hogy nemet mondjunk Ukrajna uniós tagságára.
Brit–ukrán kémakció: hárommillió dollárért próbálták megszerezni az orosz hiperszonikus fegyvert
A Kinzsal rakéta megszerzésére tett kísérlet csak egy része a titkosszolgálati játszmának.
Száműzné a gendertémát az olasz iskolákból a Meloni-kormány
Rengeteg volt a visszaélés az ideológiai tartalmú szexuális neveléssel kapcsolatban.
A Mercedes Kecskeméten nyitja meg első magyarországi kutatás-fejlesztési központját + videó
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint ez újabb mérföldkő a magyar–német gazdasági szövetségben.
