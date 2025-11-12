Orbán BalázsBrüsszelminiszterelnökorosz-ukrán háborúkorrupció

Orbán Balázs: Nem fogjuk engedni, hogy a magyarok pénze Ukrajnában kössön ki

Orbán Balázs szerint Ukrajnában olyan súlyossá vált a korrupció, hogy azt már a baloldali sajtó sem tudja eltitkolni, ennek ellenére Brüsszel újabb megszorításokat és támogatásokat sürget Kijev javára. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy véli, az uniós milliárdok nagy része az ukrán „háborús maffia” kezébe kerül, ezért Magyarország nem fogja engedni, hogy a magyar adófizetők pénze Ukrajnában kössön ki.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 20:27
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
„Miközben Ukrajnában a korrupció mértéke elérte azt a szintet, hogy már a baloldali sajtó sem tudja elhallgatni, Brüsszel szerint szigorú megszorításokra van szükség ahhoz, hogy az európaiak pénzét a háborúban lévő országba lehessen küldeni” – kezdte bejegyzésében Orbán Balázs.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kocsis Zoltán 

Ma már egyre nyilvánvalóbb, hogy az európaiak által küldött, az ukrán állam működtetésére és a háború folytatására szánt euró milliárdok jelentős része az ukrán háborús maffia zsebében landol. A szálak egészen az ukrán elnökig vezetnek. A most asztalon lévő javaslatok pedig további felfoghatatlan magas összegű támogatásokról szólnak

 – tette hozzá.

„Szerintünk ezek nem észszerű javaslatok. Akárki akárhogy követelőzik, nem fogjuk engedni, hogy a magyarok pénze Ukrajnában kössön ki” – zárta.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: Ida Marie Ottgaard)

 

