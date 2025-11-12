Orbán Balázs: Nem fogjuk engedni, hogy a magyarok pénze Ukrajnában kössön ki

Ma már egyre nyilvánvalóbb, hogy az európaiak által küldött, az ukrán állam működtetésére és a háború folytatására szánt euró milliárdok jelentős része az ukrán háborús maffia zsebében landol. A szálak egészen az ukrán elnökig vezetnek. A most asztalon lévő javaslatok pedig további felfoghatatlan magas összegű támogatásokról szólnak