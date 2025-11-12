Ukraine’s Defense Minister, Rustem Umerov, has also been implicated in the same corruption schemes as Energy Minister Hrynchuk, according to audio recordings obtained by the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU).



Mint arról korábban beszámoltunk, Petro Porosenko volt ukrán elnök pártja, az Európai Szolidaritás bejelentette, hogy hivatalosan is megkezdi a Denisz Szmihal vezette kormány leváltásának eljárását. A döntést a párt Telegram-csatornáján tették közzé, hangsúlyozva, hogy „a jelenlegi kabinet alkalmatlan, korrupt, és képtelen biztosítani az állam irányíthatóságát, a társadalmi egységet és a nemzetközi partnerek bizalmát”.

Az ukrán kabinet szerdán felfüggesztette hivatalából Herman Haluscsenkót, aki jelenleg igazságügyi, korábban pedig energetikai miniszterként dolgozott – közölte Julija Szviridenko miniszterelnök.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: Ida Marie Oddgaard)