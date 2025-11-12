„Ukrajna védelmi minisztere, Rusztem Umerov is érintett ugyanabban a korrupciós ügyben, mint az energetikai miniszter, Hrinjuk – derül ki az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) által megszerzett hangfelvételekből” – írta az X-en Alekszandr Dubinszkij ukrán újságíró, volt parlamenti képviselő.
Dubinszkij: Zelenszkij három korrupt tisztviselőt is magával vitt Trumphoz
„Ukrajna védelmi minisztere, Rusztem Umerov is érintett ugyanabban a korrupciós ügyben, mint az energetikai miniszter, Hrinjuk – derül ki az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) által megszerzett hangfelvételekből” – írta az X-en Alekszandr Dubinszkij ukrán újságíró, volt parlamenti képviselő. A politikus szerint Zelenszkij „odáig merészkedett, hogy három korrupt tisztviselőt is magával vitt, és egy asztalhoz ültette őket Trump elnökkel”. Dubinszkijt korábban kizárták Zelenszkij pártjából.
Mint arról korábban beszámoltunk, Petro Porosenko volt ukrán elnök pártja, az Európai Szolidaritás bejelentette, hogy hivatalosan is megkezdi a Denisz Szmihal vezette kormány leváltásának eljárását. A döntést a párt Telegram-csatornáján tették közzé, hangsúlyozva, hogy „a jelenlegi kabinet alkalmatlan, korrupt, és képtelen biztosítani az állam irányíthatóságát, a társadalmi egységet és a nemzetközi partnerek bizalmát”.
Az ukrán kabinet szerdán felfüggesztette hivatalából Herman Haluscsenkót, aki jelenleg igazságügyi, korábban pedig energetikai miniszterként dolgozott – közölte Julija Szviridenko miniszterelnök.
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: Ida Marie Oddgaard)
