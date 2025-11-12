energetikai miniszterUkrajnaRusztem UmerovAlekszandr DubinszkijZelenszkij

Dubinszkij: Zelenszkij három korrupt tisztviselőt is magával vitt Trumphoz

„Ukrajna védelmi minisztere, Rusztem Umerov is érintett ugyanabban a korrupciós ügyben, mint az energetikai miniszter, Hrinjuk – derül ki az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) által megszerzett hangfelvételekből” – írta az X-en Alekszandr Dubinszkij ukrán újságíró, volt parlamenti képviselő. A politikus szerint Zelenszkij „odáig merészkedett, hogy három korrupt tisztviselőt is magával vitt, és egy asztalhoz ültette őket Trump elnökkel”. Dubinszkijt korábban kizárták Zelenszkij pártjából.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 15:59
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
„Ukrajna védelmi minisztere, Rusztem Umerov is érintett ugyanabban a korrupciós ügyben, mint az energetikai miniszter, Hrinjuk – derül ki az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) által megszerzett hangfelvételekből" – írta az X-en Alekszandr Dubinszkij ukrán újságíró, volt parlamenti képviselő.

Alekszandr Dubinszkij ukrán újságíró, politikus
Alekszandr Dubinszkij ukrán újságíró, politikus. Fotó: Wikipédia

„Vagyis Zelenszkij odáig merészkedett, hogy három korrupt tisztviselőt is magával vitt, és egy asztalhoz ültette őket Trump elnökkel” – tette hozzá a politikus, aki korábban a Volodimir Zelenszkij-féle A Nép Szolgája párt tagja volt, de később kizárták a frakcióból.

Mint arról korábban beszámoltunk, Petro Porosenko volt ukrán elnök pártja, az Európai Szolidaritás bejelentette, hogy hivatalosan is megkezdi a Denisz Szmihal vezette kormány leváltásának eljárását. A döntést a párt Telegram-csatornáján tették közzé, hangsúlyozva, hogy „a jelenlegi kabinet alkalmatlan, korrupt, és képtelen biztosítani az állam irányíthatóságát, a társadalmi egységet és a nemzetközi partnerek bizalmát”.

Az ukrán kabinet szerdán felfüggesztette hivatalából Herman Haluscsenkót, aki jelenleg igazságügyi, korábban pedig energetikai miniszterként dolgozott – közölte Julija Szviridenko miniszterelnök. 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: Ida Marie Oddgaard)

 

