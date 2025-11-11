Az ukrán kormány leváltásának kezdeményezése hátterében újabb, nagyszabású korrupciós botrány áll, amely ezúttal Volodimir Zelenszkij egyik legközelebbi szövetségesét, Timur Mindicset érinti, akit a sajtóban gyakran emlegetnek az elnök „pénztárosaként”.
Szélesedik a korrupciós botrány – Porosenko pártja kezdeményezte a kormány leváltását Ukrajnában
Petro Porosenko volt ukrán elnök pártja, az Európai Szolidaritás bejelentette, hogy hivatalosan is megkezdi a Denisz Szmihal vezette kormány leváltásának eljárását. A döntést a párt Telegram-csatornáján tették közzé, hangsúlyozva, hogy „a jelenlegi kabinet alkalmatlan, korrupt, és képtelen biztosítani az állam irányíthatóságát, a társadalmi egységet és a nemzetközi partnerek bizalmát”.
Mint arról lapunk is beszámolt, az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) nagyszabású vizsgálatot indított az állami Enerhoatom körül, feltárva egy kiterjedt korrupciós hálózatot. A gyanú szerint a bűnszervezet állami vezetői és üzletemberek bevonásával befolyásolta a cég beszerzéseit, személyzeti döntéseit és pénzügyi folyamatait. Az ügyben több volt miniszternél és üzletembernél is házkutatást tartottak.
A hivatal közösségi oldalán közzétett fotók tanúsága szerint zsákokba rejtett, külföldi valutában számolt készpénzt foglaltak le, amelynek pontos összegét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, írta a RIA Novosztyi.
Korrupció a legmagasabb szinteken
Jaroszlav Zseleznjak, a Verhovna Rada (ukrán parlament) képviselője arról számolt be, hogy házkutatásokat tartottak Herman Haluscsenko volt energiaügyi miniszter otthonában, valamint az állami Enerhoatom vállalatnál.
Az Ukrajinszka Pravda értesülései szerint Timur Mindicset is megpróbálták kihallgatni, ám a vállalkozó – információk szerint – még a razziák előtt sietve elmenekült az országból.
A NABU később hangfelvételeket is nyilvánosságra hozott, amelyeken Mindics, az Enerhoatom egyik vezetője, Dmitro Baszov, valamint Haluscsenko tanácsadója, Ihor Mironjuk beszélnek az energetikai forrásokból történő pénzek részleteiről. A hatóságok szerint a korrupciós rendszerből származó pénzeket Kijev belvárosában működő irodákon keresztül „mosták tisztára”.
Zelenszkij helyzete egyre kényesebb
A botrányos ügy különösen kellemetlen Zelenszkij elnök számára, akinek pártját, a Nép Szolgáját már korábban is érték korrupciós vádak, miközben az ország a Nyugat felé igyekszik bizonyítani átláthatóságát és reformkészségét.
Elemzők szerint a botrány megrendítheti a kormány legitimitását és növelheti az ellenzéki erők befolyását a parlamentben.
Borítókép: Zelenszkij kormányzására ráég a korrupció (Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt)
