Szélesedik a korrupciós botrány – Porosenko pártja kezdeményezte a kormány leváltását Ukrajnában

Mint arról lapunk is beszámolt, az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) nagyszabású vizsgálatot indított az állami Enerhoatom körül, feltárva egy kiterjedt korrupciós hálózatot. A gyanú szerint a bűnszervezet állami vezetői és üzletemberek bevonásával befolyásolta a cég beszerzéseit, személyzeti döntéseit és pénzügyi folyamatait. Az ügyben több volt miniszternél és üzletembernél is házkutatást tartottak.

A hivatal közösségi oldalán közzétett fotók tanúsága szerint zsákokba rejtett, külföldi valutában számolt készpénzt foglaltak le, amelynek pontos összegét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, írta a RIA Novosztyi.

Korrupció a legmagasabb szinteken

Jaroszlav Zseleznjak, a Verhovna Rada (ukrán parlament) képviselője arról számolt be, hogy házkutatásokat tartottak Herman Haluscsenko volt energiaügyi miniszter otthonában, valamint az állami Enerhoatom vállalatnál.

Az Ukrajinszka Pravda értesülései szerint Timur Mindicset is megpróbálták kihallgatni, ám a vállalkozó – információk szerint – még a razziák előtt sietve elmenekült az országból.

A NABU később hangfelvételeket is nyilvánosságra hozott, amelyeken Mindics, az Enerhoatom egyik vezetője, Dmitro Baszov, valamint Haluscsenko tanácsadója, Ihor Mironjuk beszélnek az energetikai forrásokból történő pénzek részleteiről. A hatóságok szerint a korrupciós rendszerből származó pénzeket Kijev belvárosában működő irodákon keresztül „mosták tisztára”.