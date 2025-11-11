Rendkívüli

Szembesítettük Péterfalvi Attilát a NAIH ellentmondásos közleményeivel Magyar Péterék adatbotránya ügyében

korrupcióUkrajnakormányPorosenkoZelenszkijbotrányleváltás

Szélesedik a korrupciós botrány – Porosenko pártja kezdeményezte a kormány leváltását Ukrajnában

Petro Porosenko volt ukrán elnök pártja, az Európai Szolidaritás bejelentette, hogy hivatalosan is megkezdi a Denisz Szmihal vezette kormány leváltásának eljárását. A döntést a párt Telegram-csatornáján tették közzé, hangsúlyozva, hogy „a jelenlegi kabinet alkalmatlan, korrupt, és képtelen biztosítani az állam irányíthatóságát, a társadalmi egységet és a nemzetközi partnerek bizalmát”.

Szabó István
Forrás: RIA Novosztyi2025. 11. 11. 9:28
Zelenszkij kormányzására ráég a korrupció Fotó: Simon Wohlfahrt Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán kormány leváltásának kezdeményezése hátterében újabb, nagyszabású korrupciós botrány áll, amely ezúttal Volodimir Zelenszkij egyik legközelebbi szövetségesét, Timur Mindicset érinti, akit a sajtóban gyakran emlegetnek az elnök „pénztárosaként”.

Korrupció
Timur Mindics és Volodimir Zelenszkij (Fotó: Képernyőkép)

Mint arról lapunk is beszámolt, az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) nagyszabású vizsgálatot indított az állami Enerhoatom körül, feltárva egy kiterjedt korrupciós hálózatot. A gyanú szerint a bűnszervezet állami vezetői és üzletemberek bevonásával befolyásolta a cég beszerzéseit, személyzeti döntéseit és pénzügyi folyamatait. Az ügyben több volt miniszternél és üzletembernél is házkutatást tartottak.

A hivatal közösségi oldalán közzétett fotók tanúsága szerint zsákokba rejtett, külföldi valutában számolt készpénzt foglaltak le, amelynek pontos összegét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, írta a RIA Novosztyi.

Korrupció a legmagasabb szinteken

Jaroszlav Zseleznjak, a Verhovna Rada (ukrán parlament) képviselője arról számolt be, hogy házkutatásokat tartottak Herman Haluscsenko volt energiaügyi miniszter otthonában, valamint az állami Enerhoatom vállalatnál. 

Az Ukrajinszka Pravda értesülései szerint Timur Mindicset is megpróbálták kihallgatni, ám a vállalkozó – információk szerint – még a razziák előtt sietve elmenekült az országból.

A NABU később hangfelvételeket is nyilvánosságra hozott, amelyeken Mindics, az Enerhoatom egyik vezetője, Dmitro Baszov, valamint Haluscsenko tanácsadója, Ihor Mironjuk beszélnek az energetikai forrásokból történő pénzek részleteiről. A hatóságok szerint a korrupciós rendszerből származó pénzeket Kijev belvárosában működő irodákon keresztül „mosták tisztára”.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky listens during a press conference in Kyiv on October 31, 2025, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Tetiana DZHAFAROVA / AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kormányzását korrupció lengi körül (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova)

Zelenszkij helyzete egyre kényesebb

A botrányos ügy különösen kellemetlen Zelenszkij elnök számára, akinek pártját, a Nép Szolgáját már korábban is érték korrupciós vádak, miközben az ország a Nyugat felé igyekszik bizonyítani átláthatóságát és reformkészségét. 

Elemzők szerint a botrány megrendítheti a kormány legitimitását és növelheti az ellenzéki erők befolyását a parlamentben.

 

Borítókép: Zelenszkij kormányzására ráég a korrupció (Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekantiszemitizmus

Antiszemitizmus-ügyben nektek kuss a nevetek!

Bayer Zsolt avatarja

Ez ordít a Soros-blogon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu