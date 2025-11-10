Újabb korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát – Zelenszkij üzlettársa is érintett

A korrupció továbbra is Ukrajna legnagyobb kihívása

A háború közepette is újra és újra felszínre kerülnek a mélyen gyökerező korrupciós problémák, amelyek évek óta rontják Kijev nemzetközi megítélését. Az energetikai szektor különösen érzékeny terület: az átláthatatlan pénzmozgások, a politikai befolyás és az uniós támogatások felhasználása rendre vitát váltanak ki.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Fotó: AFP/Sergei Supinsky

Nem ez az első eset, hogy az Enerhoatom neve felmerül korrupciós összefüggésben. Korábban több vezetőjét is vizsgálat alá vonták, mivel a vállalat több milliárd hrivnyás szerződéseket kötött külföldi közvetítő cégekkel, miközben a beszerzések körül hiányzott az átláthatóság.

A mostani ügy kulcsfigurája az a Timur Mindics üzletember, aki Volodimir Zelenszkij régi üzlettársa, egyesek Zelenszkij pénztárosaként is emlegetik.

A NABU vizsgálatának eredményeit a következő napokban hozhatják nyilvánosságra. Amennyiben a vádak beigazolódnak, az Ukrajna történetének egyik legnagyobb energetikai korrupciós botrányává válhat.