Újabb korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát – Zelenszkij üzlettársa is érintett

A korrupcióellenes iroda és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség házkutatásokat tart a Timur Mindics üzletemberhez köthető ingatlanokban.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 10. 13:48
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: Yves Herman Forrás: AFP
Korrupciós ügyek sora: hiába a Nyugatnak tett hangzatos reformígéretek és a nemzetközi támogatás, Ukrajnában továbbra sem sikerül felszámolni a korrupciót.

korrupció
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (jobbra) Kijevben találkozik Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszterrel (balról a második), Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel (balról) és Andrij Jermakkal, az ukrán elnöki hivatal vezetőjével. Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Irodája (NABU) közleményben jelentette be, hogy nagyszabású akciót hajt végre az energetikai szektorban tapasztalt visszaélések feltárása érdekében.

A közösségi oldalon közzétett hivatalos bejelentés szerint a vizsgálat 15 hónapnyi munka és több mint ezerórányi lehallgatási anyag eredménye. A nyomozók egy magas szinten szervezett bűnhálózat működését dokumentálták, amely a gyanú szerint állami energetikai cégek – köztük az Enerhoatom, az ukrán állami atomenergia-ügynökség – irányítását és ellenőrzését próbálta befolyásolni.

A közlemény szerint:

A NABU és a SZAP nagy léptékű akciót hajt végre a korrupció feltárása érdekében az energetika területén. 15 hónap munka, ezerórányi hangfelvétel. Magas szintű bűnszervezet tevékenységét dokumentáltuk.

A hatóság ígérete szerint a részleteket hamarosan nyilvánosságra hozzák.

 

A korrupció továbbra is Ukrajna legnagyobb kihívása

A háború közepette is újra és újra felszínre kerülnek a mélyen gyökerező korrupciós problémák, amelyek évek óta rontják Kijev nemzetközi megítélését. Az energetikai szektor különösen érzékeny terület: az átláthatatlan pénzmozgások, a politikai befolyás és az uniós támogatások felhasználása rendre vitát váltanak ki.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky speaks during a meeting with Netherlands' Minister of Foreign Affairs in Kyiv on October 28, 2025, amid Russian invasion in Ukraine. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Fotó: AFP/Sergei Supinsky

Nem ez az első eset, hogy az Enerhoatom neve felmerül korrupciós összefüggésben. Korábban több vezetőjét is vizsgálat alá vonták, mivel a vállalat több milliárd hrivnyás szerződéseket kötött külföldi közvetítő cégekkel, miközben a beszerzések körül hiányzott az átláthatóság.

A mostani ügy kulcsfigurája az a Timur Mindics üzletember, aki Volodimir Zelenszkij régi üzlettársa, egyesek Zelenszkij pénztárosaként is emlegetik. 

A NABU vizsgálatának eredményeit a következő napokban hozhatják nyilvánosságra. Amennyiben a vádak beigazolódnak, az Ukrajna történetének egyik legnagyobb energetikai korrupciós botrányává válhat. 

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Yves Herman)

