Korrupciós ügyek sora: hiába a Nyugatnak tett hangzatos reformígéretek és a nemzetközi támogatás, Ukrajnában továbbra sem sikerül felszámolni a korrupciót.
Újabb korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát – Zelenszkij üzlettársa is érintett
A korrupcióellenes iroda és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség házkutatásokat tart a Timur Mindics üzletemberhez köthető ingatlanokban.
Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Irodája (NABU) közleményben jelentette be, hogy nagyszabású akciót hajt végre az energetikai szektorban tapasztalt visszaélések feltárása érdekében.
A közösségi oldalon közzétett hivatalos bejelentés szerint a vizsgálat 15 hónapnyi munka és több mint ezerórányi lehallgatási anyag eredménye. A nyomozók egy magas szinten szervezett bűnhálózat működését dokumentálták, amely a gyanú szerint állami energetikai cégek – köztük az Enerhoatom, az ukrán állami atomenergia-ügynökség – irányítását és ellenőrzését próbálta befolyásolni.
A közlemény szerint:
A NABU és a SZAP nagy léptékű akciót hajt végre a korrupció feltárása érdekében az energetika területén. 15 hónap munka, ezerórányi hangfelvétel. Magas szintű bűnszervezet tevékenységét dokumentáltuk.
A hatóság ígérete szerint a részleteket hamarosan nyilvánosságra hozzák.
A korrupció továbbra is Ukrajna legnagyobb kihívása
A háború közepette is újra és újra felszínre kerülnek a mélyen gyökerező korrupciós problémák, amelyek évek óta rontják Kijev nemzetközi megítélését. Az energetikai szektor különösen érzékeny terület: az átláthatatlan pénzmozgások, a politikai befolyás és az uniós támogatások felhasználása rendre vitát váltanak ki.
Nem ez az első eset, hogy az Enerhoatom neve felmerül korrupciós összefüggésben. Korábban több vezetőjét is vizsgálat alá vonták, mivel a vállalat több milliárd hrivnyás szerződéseket kötött külföldi közvetítő cégekkel, miközben a beszerzések körül hiányzott az átláthatóság.
A mostani ügy kulcsfigurája az a Timur Mindics üzletember, aki Volodimir Zelenszkij régi üzlettársa, egyesek Zelenszkij pénztárosaként is emlegetik.
A NABU vizsgálatának eredményeit a következő napokban hozhatják nyilvánosságra. Amennyiben a vádak beigazolódnak, az Ukrajna történetének egyik legnagyobb energetikai korrupciós botrányává válhat.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Yves Herman)
