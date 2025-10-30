Zelenszkijék fürdenek a korrupcióban – a nagy ügyek évek óta nem jutnak el az ítéletig

Politikai befolyás és akadályozás a háttérben

Az ügyész arról is beszélt, hogy a korrupcióellenes szervek munkáját folyamatos politikai nyomás és beavatkozási kísérletek nehezítik.

Júliusban például az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) – amely Zelenszkij elnökhöz közelállónak számít – házkutatásokat tartott a korrupcióellenes hivataloknál, bírói engedély nélkül. Nem sokkal ezután Zelenszkij aláírt egy törvényt, amely az ügyészség alá rendelte volna a független korrupcióellenes szerveket – ezt azonban a tiltakozások és a nemzetközi nyomás hatására visszavonták.

Klimenko szerint ez egyértelmű kísérlet volt a független vizsgálatok korlátozására.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (jobbra) Kijevben találkozik Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszterrel (balról a második), Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel (balról) és Andrij Jermakkal, az ukrán elnöki hivatal vezetőjével (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)

Zelenszkij köre is érintett

A botrányos ügyek az elnöki hivatalhoz közel álló személyeket is elérték. A korrupcióellenes hivatal korábban vizsgálatot folytatott több magas rangú kormánytag és elnöki tanácsadó ellen, köztük Zelenszkij volt kabinetfőnök-helyettese, Rosztyiszlav Surma, illetve Timur Mindics üzletember – az elnök korábbi üzleti partnere – ellen is.

Az egyik legismertebb ügy Oleh Tatarov elnöki helyetteshez kapcsolódik, akit még 2020-ban vesztegetéssel gyanúsítottak meg. A vádiratot később illegálisan áthelyezték az SZBU-hoz, majd az ügyet 2022-ben egy bíróság egyszerűen lezárta.

Klimenko akkor is a nyomozócsapat tagja volt, és most úgy fogalmazott: „Ezt az ügyet tőlünk jogellenesen vették el, és egyszerűen lezárták. Nincs jogi lehetőség az újranyitására.”