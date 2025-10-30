korrupcióbíróságUkrajnaakadályozügyZelenszkij

Zelenszkijék fürdenek a korrupcióban – a nagy ügyek évek óta nem jutnak el az ítéletig

Hiába a nyugati reformígéretek és a nemzetközi támogatás, Ukrajnában továbbra sem sikerült felszámolni a korrupciót, a legnagyobb horderejű ügyek pedig évek óta elakadnak a bíróságokon. Erre maga Olekszandr Klimenko, az ország fő korrupcióellenes ügyésze is felhívta a figyelmet egy nemrégiben adott interjúban.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 10. 30. 19:02
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és António Costa, az Európai Bizottság elnöke Fotó: Jonas Roosens Forrás: ANP/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A korrupció kapcsán Klimenko a The Kyiv Independentnek adott nyilatkozatában figyelmeztetett:

Olekszandr Klimenko, az ország fő korrupcióellenes ügyésze
Olekszandr Klimenko, az ország fő korrupcióellenes ügyésze (Forrás: Wikipedia)

 

2026 és 2028 között rengeteg ügy fog megszűnni az elévülés miatt. Valakinek ezért felelősséget kell vállalnia. Miért nem tárgyalják ezeket az ügyeket?

Zelenszkij alatt elakadnak az ügyek

Az ukrán korrupcióellenes hivatal (SAPO) és a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) az elmúlt években számos magas rangú tisztségviselő ellen emelt vádat – köztük volt adóhivatal-vezetők, képviselők, miniszterhelyettesek és bírók is.

A legismertebb esetek azonban mind elakadtak a bíróságokon, gyakran évek óta húzódnak.

Volt olyan ügy, ahol csupán a vádirat felolvasása másfél évig tartott, míg egy másik előkészítő tárgyalás három éven át sem jutott tovább az első szakasznál. Klimenko szerint ha a bíróságok nem változtatnak a gyakorlaton, a legtöbb nagy horderejű korrupciós ügy egyszerűen elévül, és a felelősök büntetlenül maradnak, írja az Origo.

Politikai befolyás és akadályozás a háttérben

Az ügyész arról is beszélt, hogy a korrupcióellenes szervek munkáját folyamatos politikai nyomás és beavatkozási kísérletek nehezítik.

Júliusban például az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) – amely Zelenszkij elnökhöz közelállónak számít – házkutatásokat tartott a korrupcióellenes hivataloknál, bírói engedély nélkül. Nem sokkal ezután Zelenszkij aláírt egy törvényt, amely az ügyészség alá rendelte volna a független korrupcióellenes szerveket – ezt azonban a tiltakozások és a nemzetközi nyomás hatására visszavonták.

Klimenko szerint ez egyértelmű kísérlet volt a független vizsgálatok korlátozására.

In this handout photograph taken and released by the Ukrainian Presidential Press Service on May 18, 2025, Ukraine's President Volodymyr Zelensky (R) attends a meeting with Ukraine's Defence Minister Rustem Umerov (2nd L), Ukraine's Foreign Ministes Andrii Sybiha (L) and Head of the Office of the President of Ukraine Andriy Yermak (2nd R) in Kyiv, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (jobbra) Kijevben találkozik Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszterrel (balról a második), Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel (balról) és Andrij Jermakkal, az ukrán elnöki hivatal vezetőjével (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)

Zelenszkij köre is érintett

A botrányos ügyek az elnöki hivatalhoz közel álló személyeket is elérték. A korrupcióellenes hivatal korábban vizsgálatot folytatott több magas rangú kormánytag és elnöki tanácsadó ellen, köztük Zelenszkij volt kabinetfőnök-helyettese, Rosztyiszlav Surma, illetve Timur Mindics üzletember – az elnök korábbi üzleti partnere – ellen is.

Az egyik legismertebb ügy Oleh Tatarov elnöki helyetteshez kapcsolódik, akit még 2020-ban vesztegetéssel gyanúsítottak meg. A vádiratot később illegálisan áthelyezték az SZBU-hoz, majd az ügyet 2022-ben egy bíróság egyszerűen lezárta.

Klimenko akkor is a nyomozócsapat tagja volt, és most úgy fogalmazott: „Ezt az ügyet tőlünk jogellenesen vették el, és egyszerűen lezárták. Nincs jogi lehetőség az újranyitására.”

Tombol a korrupció és nincs valódi előrelépés

A korrupcióellenes hivatal vezetője szerint a Zelenszkij-kormányzat évei alatt nem sikerült áttörést elérni. Hiába jöttek létre új intézmények és külön bíróságok, a rendszer lényegében változatlan: politikai befolyás, információszivárgás, elhúzódó eljárások és az igazságszolgáltatás tétlensége jellemzi.

A szakember szerint szigorítani kellene a bírók felelősségét és módosítani az elévülési szabályokat, különben a korrupciós ügyek egyszerűen elhalnak a rendszerben.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) is welcomed by European Commission President Ursula von der Leyen during the European Council meeting gathering the 27 EU leaders to discuss Ukraine, European defence, recent developments in the Middle East, competitiveness, housing and migration, in Brussels on October 23, 2025. (Photo by Yves Herman / POOL / AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Yves Herman)

Zelenszkij hatalma alatt mélyül a bizalmi válság

A korrupció Ukrajnában nem új jelenség. Miközben az ukrán politikai vezetés folyamatosan arról győzködi a nemzetközi közvéleményt és elsősorban az Európai Unió intézményeit, hogy öles léptekkel halad a korrupció elleni küzdelemben, a valóságban egyre nagyobb visszaélésekre derül fény, amelyekben az állam legfelső szintjén dolgozó tisztviselők is érintettek. Mindez bizonyítja az ország alkalmatlanságát az uniós csatlakozásra, illetve rontja Ukrajna védelmi képességeit.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és António Costa, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: ANP/AFP/Jonas Roosens)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu