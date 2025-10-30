A korrupció kapcsán Klimenko a The Kyiv Independentnek adott nyilatkozatában figyelmeztetett:
2026 és 2028 között rengeteg ügy fog megszűnni az elévülés miatt. Valakinek ezért felelősséget kell vállalnia. Miért nem tárgyalják ezeket az ügyeket?
A korrupció kapcsán Klimenko a The Kyiv Independentnek adott nyilatkozatában figyelmeztetett:
2026 és 2028 között rengeteg ügy fog megszűnni az elévülés miatt. Valakinek ezért felelősséget kell vállalnia. Miért nem tárgyalják ezeket az ügyeket?
Az ukrán korrupcióellenes hivatal (SAPO) és a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) az elmúlt években számos magas rangú tisztségviselő ellen emelt vádat – köztük volt adóhivatal-vezetők, képviselők, miniszterhelyettesek és bírók is.
A legismertebb esetek azonban mind elakadtak a bíróságokon, gyakran évek óta húzódnak.
Volt olyan ügy, ahol csupán a vádirat felolvasása másfél évig tartott, míg egy másik előkészítő tárgyalás három éven át sem jutott tovább az első szakasznál. Klimenko szerint ha a bíróságok nem változtatnak a gyakorlaton, a legtöbb nagy horderejű korrupciós ügy egyszerűen elévül, és a felelősök büntetlenül maradnak, írja az Origo.
Az ügyész arról is beszélt, hogy a korrupcióellenes szervek munkáját folyamatos politikai nyomás és beavatkozási kísérletek nehezítik.
Júliusban például az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) – amely Zelenszkij elnökhöz közelállónak számít – házkutatásokat tartott a korrupcióellenes hivataloknál, bírói engedély nélkül. Nem sokkal ezután Zelenszkij aláírt egy törvényt, amely az ügyészség alá rendelte volna a független korrupcióellenes szerveket – ezt azonban a tiltakozások és a nemzetközi nyomás hatására visszavonták.
Klimenko szerint ez egyértelmű kísérlet volt a független vizsgálatok korlátozására.
A botrányos ügyek az elnöki hivatalhoz közel álló személyeket is elérték. A korrupcióellenes hivatal korábban vizsgálatot folytatott több magas rangú kormánytag és elnöki tanácsadó ellen, köztük Zelenszkij volt kabinetfőnök-helyettese, Rosztyiszlav Surma, illetve Timur Mindics üzletember – az elnök korábbi üzleti partnere – ellen is.
Az egyik legismertebb ügy Oleh Tatarov elnöki helyetteshez kapcsolódik, akit még 2020-ban vesztegetéssel gyanúsítottak meg. A vádiratot később illegálisan áthelyezték az SZBU-hoz, majd az ügyet 2022-ben egy bíróság egyszerűen lezárta.
Klimenko akkor is a nyomozócsapat tagja volt, és most úgy fogalmazott: „Ezt az ügyet tőlünk jogellenesen vették el, és egyszerűen lezárták. Nincs jogi lehetőség az újranyitására.”
A korrupcióellenes hivatal vezetője szerint a Zelenszkij-kormányzat évei alatt nem sikerült áttörést elérni. Hiába jöttek létre új intézmények és külön bíróságok, a rendszer lényegében változatlan: politikai befolyás, információszivárgás, elhúzódó eljárások és az igazságszolgáltatás tétlensége jellemzi.
A szakember szerint szigorítani kellene a bírók felelősségét és módosítani az elévülési szabályokat, különben a korrupciós ügyek egyszerűen elhalnak a rendszerben.
A korrupció Ukrajnában nem új jelenség. Miközben az ukrán politikai vezetés folyamatosan arról győzködi a nemzetközi közvéleményt és elsősorban az Európai Unió intézményeit, hogy öles léptekkel halad a korrupció elleni küzdelemben, a valóságban egyre nagyobb visszaélésekre derül fény, amelyekben az állam legfelső szintjén dolgozó tisztviselők is érintettek. Mindez bizonyítja az ország alkalmatlanságát az uniós csatlakozásra, illetve rontja Ukrajna védelmi képességeit.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és António Costa, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: ANP/AFP/Jonas Roosens)
Az amerikai elnök szerint nagyszerű volt a találkozó.
A heves orosz támadások megtették a hatásukat.
A bevándorlónak a strasbourgi bíróság végül 15 ezer euró kártérítést és ötezer euró perköltséget ítélt meg.
A Tisza Párt politikusai a magyar emberek érdekei helyett Brüsszel utasításait követik.
Az amerikai elnök szerint nagyszerű volt a találkozó.
A heves orosz támadások megtették a hatásukat.
A bevándorlónak a strasbourgi bíróság végül 15 ezer euró kártérítést és ötezer euró perköltséget ítélt meg.
A Tisza Párt politikusai a magyar emberek érdekei helyett Brüsszel utasításait követik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.