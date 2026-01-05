orbán viktorminiszterelnökEurópai Unió

A kormányfő szerint egyre többen vannak a békepártiak

Az emberek nem szokták hagyni, hogy tönkretegyék őket – szögezte le Orbán Viktor miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatóján.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 05. 14:22
Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban 2026. január 5-én
Fotó: Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 2026-os év fontos eleme lesz, hogy meglepő erővel törnek majd fel a háborúpárti elittel szembeni társadalmi mozgalmak Nyugat-Európában – mondta Orbán Viktor hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján, kérdésre válaszolva.

Orbán sajtótájékoztató
Orbán Viktor miniszterelnök (k) évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart a karmelita kolostorban 2026. január 5-én. A kormányfő mellett Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (b) és Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára (j)
(Fotó: Polyák Attila)

A miniszterelnök jelezte: Magyarország mellett még mindig csak néhány olyan ország van, amely a hadigazdaság, a hadikölcsön, a hadviselés logikája helyett teljesen más stratégiát javasol az Európai Uniónak. Békét, stabilitást, békekötést, békegazdaságot – sorolta.

Legutóbb már hárman voltunk, de leszünk még többen is

– fogalmazott.

Orbán Viktor hozzátette: az ukránok a bejelentésük szerint a katonai és biztonsági kiadások nélkül kérnek a következő tíz évre nyolcszázmilliárd eurót, miközben az európai gazdaság lejtmenetben van.

– Aki ezt kifizeti, tönkreteszi a saját népét

– hangsúlyozta kormányfő, hozzátéve, hogy „az emberek nem szokták hagyni, hogy tönkretegyék őket”.

Orbán Viktor miniszterelnök évindító nemzetközi sajtótájékoztatójáról szóló tudósításunkat itt olvashatja el

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart a karmelita kolostorban 2026. január 5-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója

Szánthó Miklós: A háborús veszélyek korában Brüsszellel és a Tiszával szemben a magyar jobboldal a biztonságos pont

Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója 9 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter most a határon túli magyarokat használja fel

Zsigmond Barna Pál avatarja

Amit a Tisza Párt művel, az nem szolidaritás, csak politikai számítás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu