A kormányfő szerint egyre többen vannak a békepártiak

A 2026-os év fontos eleme lesz, hogy meglepő erővel törnek majd fel a háborúpárti elittel szembeni társadalmi mozgalmak Nyugat-Európában – mondta Orbán Viktor hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján, kérdésre válaszolva.

Orbán Viktor miniszterelnök (k) évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart a karmelita kolostorban 2026. január 5-én. A kormányfő mellett Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (b) és Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára (j)

(Fotó: Polyák Attila)

A miniszterelnök jelezte: Magyarország mellett még mindig csak néhány olyan ország van, amely a hadigazdaság, a hadikölcsön, a hadviselés logikája helyett teljesen más stratégiát javasol az Európai Uniónak. Békét, stabilitást, békekötést, békegazdaságot – sorolta.

Legutóbb már hárman voltunk, de leszünk még többen is

– fogalmazott.

Orbán Viktor hozzátette: az ukránok a bejelentésük szerint a katonai és biztonsági kiadások nélkül kérnek a következő tíz évre nyolcszázmilliárd eurót, miközben az európai gazdaság lejtmenetben van.

– Aki ezt kifizeti, tönkreteszi a saját népét

– hangsúlyozta kormányfő, hozzátéve, hogy „az emberek nem szokták hagyni, hogy tönkretegyék őket”.

