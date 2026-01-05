A kormányfő szerint egyre többen vannak a békepártiak

A 2026-os év fontos eleme lesz, hogy meglepő erővel törnek majd fel a háborúpárti elittel szembeni társadalmi mozgalmak Nyugat-Európában – mondta Orbán Viktor hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján, kérdésre válaszolva.
A miniszterelnök jelezte: Magyarország mellett még mindig csak néhány olyan ország van, amely a hadigazdaság, a hadikölcsön, a hadviselés logikája helyett teljesen más stratégiát javasol az Európai Uniónak. Békét, stabilitást, békekötést, békegazdaságot – sorolta.
Legutóbb már hárman voltunk, de leszünk még többen is
– fogalmazott.
Orbán Viktor hozzátette: az ukránok a bejelentésük szerint a katonai és biztonsági kiadások nélkül kérnek a következő tíz évre nyolcszázmilliárd eurót, miközben az európai gazdaság lejtmenetben van.
– Aki ezt kifizeti, tönkreteszi a saját népét
– hangsúlyozta kormányfő, hozzátéve, hogy „az emberek nem szokták hagyni, hogy tönkretegyék őket”.
Orbán Viktor miniszterelnök évindító nemzetközi sajtótájékoztatójáról szóló tudósításunkat itt olvashatja el.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart a karmelita kolostorban 2026. január 5-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
