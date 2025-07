Zelenszkij szabad utat adott a korrupciónak

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) élesen bírálta Ukrajna új törvényét, amely csökkenti a korrupcióellenes ügynökségek függetlenségét. Az új jogszabály széles hatáskörrel ruházza fel a legfőbb ügyészt az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) felett. Az OECD szerint a jogszabályváltozás veszélybe sodorja Ukrajna EU- és OECD-csatlakozási terveit, emellett elriaszthatja a külföldi befektetőket, különösen a védelmi és újjáépítési projektek kapcsán. A törvényt 2024. július 22-én fogadta el az ukrán parlament, majd még aznap Volodimir Zelenszkij elnök is aláírta. Korábban arról is írtunk, hogy Zelenszkij a bizalmasait ültette az ukrán állami pozíciókba, most pedig a korrupcióellenes hatóságokat is szárnyai alá venné?

Többen is élesen bírálták az újonnan elfogadott ukrán törvényt, amit Zelenszkij azonnal aláírt. Fotó: AFP/Anatolii Stepanov