Nem várt és súlyos balhé robbant ki a női kézilabda-világbajnokságon

Harmadik napja tart az esemény, az első súlyos balhéra sem kellett sokáig várni. A női kézilabda-világbajnokságon most éppen az egyik rendezőnél, Németországban szabadultak el az indulatok. A szurkolók egyszerűen képtelenek megérteni, miért nem nézhetik a tévében hazájuk csapatának világbajnoki meccseit. Pontosabban nézhetik, ha a német együttes eljut a legjobb nyolc közé. Addig marad a streamszolgáltaltás, amelyért mindenkinek fizetnie kell.

Andreas Michelmann, a Német Kézilabda Szövetség elnöke semmit sem ért, ami a női kézilabda-világbajnokságon történik

Fotó: MARIJAN MURAT / DPA

Ez a balhé nem hiányzott a női kézilabda-világbajnokságnak

A helyzetet jól jellemzi, hogy Andreas Michelmann, a Német Kézilabda Szövetség elnöke iszonyatosan dühös és értetlen. A Sporteurope.TV streaming-szolgáltató a világbajnokság mind a 108 mérkőzését közvetíti. Aki azonban ezeket nézni szeretné, fizetnie kell. Az sem nyugtatta meg a kedélyeket, hogy Németországban az Eurosport is műsorára tűzte a találkozókat, de ezeket élőben nem lehet nézni, csak felvételről.

Andreas Michelmann szövetségi elnök a következőket mondta: – Őszintén szólva, szerintem ez szégyen. A német kézilabdázónők nem érdemlik ezt meg. Ez egyszerűen szörnyű, és nagyon feldühít.

Képzeljük el, ha ez futball lett volna, és csak a negyeddöntőktől kezdődően közvetítik a meccseket a tévében.

El sem tudom képzelni, mi történt volna – mondta a szövetség elnöke.

A német köztévé nem akart fizetni

Mi történt pontosan? Az ARD és a ZDF német nemzeti műsorszolgáltatók úgy döntöttek, hogy csak a negyeddöntőktől kezdődően vásárolják meg a közvetítési jogokat. Ráadásul az elődöntőt és a döntőt nem Németországban, hanem Hollandiában játsszák.

A Norvég Kézilabda Szövetség elnöke, Randi Gustad szintén kemény kritikát fogalmazott meg az üggyel kapcsolatban. – Szerintem ez egy nagyon rossz üzenetet küld az egyenlőségről a világ számára.

Németország, mint a világ legnagyobb kézilabda-nemzete súlyos diszkriminációt hajt végre. Mindezt egy hazai pályán megrendezett világbajnokságon. Ez egyszerűen elképesztő.

Már csak azért is, mert a férfi-kézilabdavilágbajnokságon nem fordult elő. Nora Mørk, a norvég válogatott sztárja megdöbbent a történteken. – Szégyen, ami Németországban ebben az ügyben történik.