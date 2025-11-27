női kézilabda-válogatottkézilabda-világbajnoksághollandia

Túltengenek az önbizalomtól a norvégok, a magyarokról csúnyán megfeledkeztek

Szerdán négy mérkőzéssel kezdődött meg a holland–német közös rendezésű női kézilabda-vb. A magyar válogatott bemutatkozására sem kell sokáig várni, csütörtökön 20.30-kor Szenegál legjobbjai ellen debütálnak a B csoportban szereplő mieink. Eljött az ideje az esélylatolgatásoknak, ezt a címvédő norvégok is megtették, az aranyat máris a saját nyakukba akasztották a női kézilabda-vb-n, a mieinket említésre sem méltatták.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 19:22
Csütörtök este Vámos Petráék is bemutatkoznak a női kézilabda-vb-n Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem nagy merészség arra fogadni, hogy a norvég válogatott diadalmaskodik a női kézilabda-vb-n. Az északiak az elmúlt öt világversenyből négyet, továbbá a 2024-es Európa-bajnokságot és az olimpiát is megnyerték, utóbbin éppen a rendező franciák levesébe köptek bele ezzel. Vagy mondhatjuk úgy is, hogy visszavágtak a 2023-as világbajnokságon a vereségükért, mert akkor bizony a második hellyel kellett megelégedniük a norvégoknak.

A norvégok sorra nyerik a tornákat, a női kézilabda-vb-n sem találnak legyőzőre?
A norvégok sorra nyerik a tornákat, a női kézilabda-vb-n sem találnak legyőzőre? Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

A norvég aranyhoz nem férhet kétség

Most viszont ezt kevesellnék, a helyi TV2 szakértői, Bent Svele és az egykori világklasszis, olimpiai bajnok Gro Hammerseng-Edin máris honfitársaik nyakába akasztanák az aranyérmet, elképzeléseik szerint az ezüst a dánoknak, a bronz pedig a franciáknak jutna. Nagy megelégedésükre a svéd Aftonbladet portálnál is ezen véleményen voltak, szóval ez tulajdonképpen már szentírás. A megítélésük szerint nagyon kevés olyan válogatott van, amely képes lenne felvenni a versenyt a legjobbakkal. Svele megjegyezte, ez aggodalomra ad okot, ha a kézilabda jövőjét tartjuk szem előtt.

– Nem is olyan régen még nyolc-tíz csapat is esélyes volt arra, hogy érmet szerezzen egy tornán. És a válogatott kézilabda tükrözi a klubkézilabda legmagasabb szintjét – vélekedett. Ezt bizonyítja az is, hogy míg a férfi BL mezőnyét 24 csapatosra bővítette az európai szövetség, a nőknél ezt nem tette meg. 

A férfiaknál bővítenek, a nők között viszont nem. Nincs elég csapat, amely képes lenne és szeretne is részt venni. Ez egy válság kezdete.

A szakértő úgy látja, Románia, Hollandia, Spanyolország, Szlovénia, Horvátország, Szerbia és Lengyelország kiesett az éremért folyó küzdelemből, Oroszország is, csak éppen más módon – az Ukrajna elleni háború miatt zárták ki a versengésből. És ezek csak az európai csapatok, más kontinensek, szerintük Dél-Korea, Brazília és Angola is meggyengült.

 

A már említett Aftonbladet podcastjében is erre jutottak: – A női kézilabda élmezőnye zsugorodik. Klubszinten is látjuk, hogy a legjobb játékosok nagyon kevés klubban tömörülnek. Nagyon szűk a mezőny mind klub-, mind válogatottszinten a nőknél.

A norvég válogatott szövetségi kapitánya, Ole Gustav Gjekstad nem látja ilyen borúsan a helyzetet: – Szerintem egyre több nemzet verseng. Ezen a tornán hét-nyolc potenciális döntős jelöltet is látunk.

A magyaroknak nincs esélyük éremre a női kézilabda-vb-n?

Hogy a női kézilabda-vb-n a döntőbe jutásra esélyes válogatottak közé a magyar is beletartozik-e, az nem derült ki Ole Gustav Gjekstad szavaiból. Az viszont biztos, hogy a norvég szakértők nem várnak ilyen fényes sikert a mieinktől, ami rímel a rendezők országok szakértőinek véleményére, a németek és a hollandok a hetedik helyre várják a magyarokat.

A magyar szövetség elvárása az első hat hely valamelyikének megszerzése, de ettől még nagyon messze vagyunk, hiszen a világbajnokság csak szerdán rajtolt, a mieink pedig még be sem mutatkoztak. Erre csütörtök este 20.30-kor kerül sor, Szenegállal csapunk össze a B csoport első fordulójában, majd sorrendben az Irán (szombat) és a Svájc (jövő hétfő) elleni mérkőzések következnek.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu