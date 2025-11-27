Túltengenek az önbizalomtól a norvégok, a magyarokról csúnyán megfeledkeztek

Nem nagy merészség arra fogadni, hogy a norvég válogatott diadalmaskodik a női kézilabda-vb-n. Az északiak az elmúlt öt világversenyből négyet, továbbá a 2024-es Európa-bajnokságot és az olimpiát is megnyerték, utóbbin éppen a rendező franciák levesébe köptek bele ezzel. Vagy mondhatjuk úgy is, hogy visszavágtak a 2023-as világbajnokságon a vereségükért, mert akkor bizony a második hellyel kellett megelégedniük a norvégoknak.

A norvégok sorra nyerik a tornákat, a női kézilabda-vb-n sem találnak legyőzőre? Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

A norvég aranyhoz nem férhet kétség

Most viszont ezt kevesellnék, a helyi TV2 szakértői, Bent Svele és az egykori világklasszis, olimpiai bajnok Gro Hammerseng-Edin máris honfitársaik nyakába akasztanák az aranyérmet, elképzeléseik szerint az ezüst a dánoknak, a bronz pedig a franciáknak jutna. Nagy megelégedésükre a svéd Aftonbladet portálnál is ezen véleményen voltak, szóval ez tulajdonképpen már szentírás. A megítélésük szerint nagyon kevés olyan válogatott van, amely képes lenne felvenni a versenyt a legjobbakkal. Svele megjegyezte, ez aggodalomra ad okot, ha a kézilabda jövőjét tartjuk szem előtt.

– Nem is olyan régen még nyolc-tíz csapat is esélyes volt arra, hogy érmet szerezzen egy tornán. És a válogatott kézilabda tükrözi a klubkézilabda legmagasabb szintjét – vélekedett. Ezt bizonyítja az is, hogy míg a férfi BL mezőnyét 24 csapatosra bővítette az európai szövetség, a nőknél ezt nem tette meg.

A férfiaknál bővítenek, a nők között viszont nem. Nincs elég csapat, amely képes lenne és szeretne is részt venni. Ez egy válság kezdete.

A szakértő úgy látja, Románia, Hollandia, Spanyolország, Szlovénia, Horvátország, Szerbia és Lengyelország kiesett az éremért folyó küzdelemből, Oroszország is, csak éppen más módon – az Ukrajna elleni háború miatt zárták ki a versengésből. És ezek csak az európai csapatok, más kontinensek, szerintük Dél-Korea, Brazília és Angola is meggyengült.