Nyomasztó hangulat, hűvös fogadtatásban részesültek a magyarok a világbajnokságon + videó

Nyomasztó hangulat, hűvös fogadtatásban részesültek a magyarok a világbajnokságon

A magyar női-kézilabda-válogatott a hollandiai ’s-Hertogenboschban játssza a csoportmérkőzéseit a világbajnokságon. Golovin Vlagyimir csapata sorrendben Szenegállal, Iránnal és Svájccal játszik a mintegy 160 ezer lakosú délnyugati város sportcsarnokában. A helyiek által inkább Den Boschként emlegetett településen hűvös, szeles, esős, igazán barátságtalan az időjárás ezekben a napokban. A helyiek ugyanakkor kedvesek, segítőkészek. A nőii kézilabda-válogatott hangulatos sportcsarnokban szerepelhet.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 27. 15:11
női-kézilabda-válogatott
A magyar női-kézilabda-válogatott nem sok napsütésre számíthat Hertongenboschban Fotó: P. Fülöp Gábor
Tiszta szerencse, hogy a sportágat jó ideje nem szabadtéren játsszák. A magyar női kézilabda-válogatott tagjaira így is hatással lehetnek a hollandiai körülmények. Kimondottan depressziós hangulatot generál, hogy egy percre sem bújt elő a nap csütörtökön, a mieink számára a világbajnoki debütálást jelentő napon. Ködös, párás az idő, szinte egész nap szemerkél az eső, fúj a szél. 

női-kézilabda-válogatott
Egy mesterséges tóhoz közel található a Maaspoort elnevezésű sportcsarnok, ahol a női kézilabda-válogatott szerepel Fotó: P. Fülöp Gábor

A „Herceg erdeje”, azaz ’s-Hertogenbosch igazán komor hangulatot áraszt. A rendezett, nyugodt holland városban a megszokott mederben zajlik az élet. Nyoma sincs kézilabdaláznak, s még az égiek is szürkére festették az égboltot. Ilyen miliőben készülődtek Klujber Katrinék első világbajnoki fellépésükre a szerdán megkezdődött 32 csapatos tornán. 

A játékosok számára az átmozgató szabadtéri séta nem jelenthetett nagy élményt, sokkal inkább kellett attól tartani, hogy megfáznak ebben a nyálkás időjárásban. Persze nem is városnézésre jöttek a történelmi értéket őrző városba.

Itt található a Szent János-székesegyház, az egyik legszebb holland templom. A brabant gótikus stílusú műemlék az 1200-as években épült. Ugyancsak ’s-Hertogenboschban található a legrégebbi téglaépület Hollandiában, a „de Moriaan”.

női-kézilabda-válogatott
A Ferencvárost erősítő Emily Vogel a német–holland közös rendezésű vb egyik arca Fotó: P. Fülöp Gábor

Bizakodó a női kézilabda-válogatott

Hiába a sok látnivaló, a magyar lányok szerdán egy 1982-ben átadott létesítményt vettek célba, a Maaspoortban tartották az edzésüket. A helyi kosárlabdacsapat otthonául szolgáló modern sportcsarnok alkalmas koncertek megrendezésére is. Különböző források szerint 2700, de akár 3500 néző befogadására is alkalmas, első rénézésre a kézilabda-világbajnokságra kialakított lelátók kisebb kapacitásúnak tűntek.

A meccsre és a vb-re való finomhangolást ott végezte el Golovin Vlagyimir csapata, amely igazán éles helyzetben, a mérkőzéseken tudja belakni a nem túl nagy arénát. 

Csütörtök délelőtt, ottjártunkkor még az utolsó simításokat végezték el a rendezők. A látottak alapján, minden adott ahhoz, hogy Simon Petráék otthonosan mozogjanak, s egyúttal jól szerepeljenek ’s-Hertogenboschban.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

