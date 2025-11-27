Nyomasztó hangulat, hűvös fogadtatásban részesültek a magyarok a világbajnokságon + videó

Tiszta szerencse, hogy a sportágat jó ideje nem szabadtéren játsszák. A magyar női kézilabda-válogatott tagjaira így is hatással lehetnek a hollandiai körülmények. Kimondottan depressziós hangulatot generál, hogy egy percre sem bújt elő a nap csütörtökön, a mieink számára a világbajnoki debütálást jelentő napon. Ködös, párás az idő, szinte egész nap szemerkél az eső, fúj a szél.

Egy mesterséges tóhoz közel található a Maaspoort elnevezésű sportcsarnok, ahol a női kézilabda-válogatott szerepel Fotó: P. Fülöp Gábor

A „Herceg erdeje”, azaz ’s-Hertogenbosch igazán komor hangulatot áraszt. A rendezett, nyugodt holland városban a megszokott mederben zajlik az élet. Nyoma sincs kézilabdaláznak, s még az égiek is szürkére festették az égboltot. Ilyen miliőben készülődtek Klujber Katrinék első világbajnoki fellépésükre a szerdán megkezdődött 32 csapatos tornán.

A játékosok számára az átmozgató szabadtéri séta nem jelenthetett nagy élményt, sokkal inkább kellett attól tartani, hogy megfáznak ebben a nyálkás időjárásban. Persze nem is városnézésre jöttek a történelmi értéket őrző városba.

Itt található a Szent János-székesegyház, az egyik legszebb holland templom. A brabant gótikus stílusú műemlék az 1200-as években épült. Ugyancsak ’s-Hertogenboschban található a legrégebbi téglaépület Hollandiában, a „de Moriaan”.

A Ferencvárost erősítő Emily Vogel a német–holland közös rendezésű vb egyik arca Fotó: P. Fülöp Gábor

Bizakodó a női kézilabda-válogatott

Hiába a sok látnivaló, a magyar lányok szerdán egy 1982-ben átadott létesítményt vettek célba, a Maaspoortban tartották az edzésüket. A helyi kosárlabdacsapat otthonául szolgáló modern sportcsarnok alkalmas koncertek megrendezésére is. Különböző források szerint 2700, de akár 3500 néző befogadására is alkalmas, első rénézésre a kézilabda-világbajnokságra kialakított lelátók kisebb kapacitásúnak tűntek.

A meccsre és a vb-re való finomhangolást ott végezte el Golovin Vlagyimir csapata, amely igazán éles helyzetben, a mérkőzéseken tudja belakni a nem túl nagy arénát.

Csütörtök délelőtt, ottjártunkkor még az utolsó simításokat végezték el a rendezők. A látottak alapján, minden adott ahhoz, hogy Simon Petráék otthonosan mozogjanak, s egyúttal jól szerepeljenek ’s-Hertogenboschban.