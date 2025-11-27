Közel kerülhet a világbajnoki dobogóhoz a magyar válogatott

Négy mérkőzéssel tegnap este megkezdődött a női világbajnokság, amit idén Hollandia és Németország rendez közösen. A sportág női vonalának huszonhetedik világbajnokságán harminckét csapat szerepel, a magyar válogatott huszonötödik alkalommal szerzett indulási jogot. A csapat a tavalyi Európa-bajnokságon szerzett bronzérmével vívta ki a részvétel lehetőségét, és annak ellenére nagy dobásra készül, hogy jelentősen átalakult az elmúlt egy évben.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány egy év alatt átalakította a magyar válogatott keretét Fotó: Szigetváry Zolt / MTI

A magyar válogatott régen jutott nyolc közé

Ez az évezred nem a magyar női válogatott világbajnoki sikereiről szólt. A csapat csak kétszer jutott be a legjobb nyolc közé: 2005-ben bronzérmes lett, 2013-ban pedig a negyeddöntőben kapott ki a későbbi győztes Brazíliától, és végül a nyolcadik helyen zárt. Az elmúlt tizenkét évben előfordult, hogy a magyar válogatott a torna alsóházában szerepelt, 2019-ben az Elnök-kupáért játszott.

A tavalyi, részben hazai Európa-bajnokság viszont tizenkét év után újra éremmel zárult. Golovin Vlagyimir a párizsi olimpiai keretre építve egy összeszokott csapattal vágott neki a tornának, Debrecenben hazai pályán jutott el a végjátékig, ahol a későbbi győztes norvégoktól kikapott, majd Bécsben feledhetetlen bronzmérkőzésen győzte le Franciaországot.

Bár a csapat gerince együtt maradt, a ­2025-ös világbajnokságra jelentősen átalakult a keret.

Tóvizi Petrára kulcsszerep hárulhat a megfiatalított magyar válogatottban Fotó: Kenneth McDowell

Főszerepet kapnak a fiatalok

Golovinra nagy feladat hárult: az Év csapatának választott válogatott összetételét kellett újraformálnia. Idén csak a vb-n játszanak tétmérkőzést, így tavasztól az őszi felkészülésig épülhetett az új együttes.

Bár eredménykényszer nem volt, a válogatott megnyerte az Ukrajna, Brazília, Svédország, Törökország és Csehország elleni felkészülési meccseit, a múlt heti norvé­giai tornán a spanyolok és a szerbek ellen is nyertek, csak a világbajnoki címre várományos norvégtól kaptak ki.

A vb-keretből végül kilencen maradtak ki az Eb-n bronzérmes csapatból. Böde-Bíró Blanka és Győri-Lukács Viktória szülési szabadság, Faluvégi Dorottya és Juhász Gréta sérülés miatt ­hiányzik, Tóth Nikolett, Pásztor Noémi, Kácsor Gréta, Petrus Mirtill és Szöllősi-Schatzl Nadine pedig szakmai okból maradt ki.

A helyükre fiatalok érkeztek: mindössze három 30 év feletti játékos szerepel a keretben, mellettük két 20 éves, Csíkos Luca és Faragó Lea, valamint a már világverseny-tapasztalattal rendelkező 21 éves Simon Petra is ott lesz a világbajnokságon. A kulcsjátékosok között továbbra is Klujber Katrin a vezér, akit csapatkapitánynak választottak a vb-re. Mellette a szaklapok által a vb sztárjai közé várt Vámos Petra és Tóvizi Petra is meghatározó lehet, de a kapusposzton Janurik Kinga és a tavalyi Eb meglepetésembere, Szemerey Zsófi is kulcsszerepet játszhat.

A jobb szélen nehezebb megítélni az erőviszonyokat: két vb-újonc, Grosch Vivien és a felkészülés alatt megsérült Kovács Anett helyére bekerült Falusi-Udvardi Laura kap szerepet