Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Vlagyimir Golovinnői kézilabda NB Imagyar női kézilabda-válogatott

Meglepő, hogy a vb előtt hová várja a nemzetközi szaksajtó a magyar női kézilabda-válogatottat

Szerdán este Hollandiában és Németországban kezdődik el a női kézilabda-világbajnokság. A két ország sportsajtója kedden nagy teret szentel az eseménynek. A holland lapok eufóriáról és hazai esélyekről írnak, a németek pedig mérföldkőnek tekintik ezt a tornát, mert a német női kézilabdázók minden eddiginél nagyobb anyagi támogatást és figyelmet kapnak. Hollandiában és Németországban a magyar válogatottról nem ejtenek szót, máshol igen. A magyar női kézilabda-válogatottat a szakértők a hetedik legerősebb csapatnak sorolták be.

Lantos Gábor
2025. 11. 25. 18:09
Csak a hetedik helyre rangsorolják a magyar női kézilabda-válogatottat Fotó: ANDREA KARETH Forrás: APA-PictureDesk
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Handball Planet kedden kiadott erősorrendje szerint a magyar női kézilabda-válogatottat a hetedik helyre tették a vb előzetes erősorrendjében. Abban semmi meglepő nincsen, hogy a lista élén az abszolút esélyes norvégok állnak. Őket a dánok, a franciák, a svédek, a hollandok és németek követik. Az erősorrend hetedik helyén állnak a magyarok. Mögöttünk a nyolcadik helyen Montenegró, majd Japán következik, a tizedik helyen a lengyelek állnak.

magyar női kézilabda-válogatott
A nemzetközi szaksajtó a hetedik helyre sorolta be Vlagyimir Golovin csapatát, a magyar női kézilabda-válogatottat
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Nem várják az elődöntőbe a magyar női kézilabda-válogatottat

Egy másik szakportál szinte előre lejátszotta a világbajnokságot. Ezen az oldalon azt látjuk, hogy a magyar csapat csoportelsőként jut tovább a középdöntőbe, majd onnan a második helyen – Dánia mögött – a legjobb nyolc közé. A negyeddöntőben a francia csapattal kerülünk szembe, ahol nem a mieink nyernek, azaz a lap szerint Magyarország nem jut be a legjobb négy közé.

A skandináv sportmédia is több cikkben foglalkozik a magyarokkal. Ezen a svéd oldalon részletes elemzést írnak a mieink csoportjáról. A svéd szakértők szerint a magyar válogatott annak ellenére meg fogja nyerni ezt a csoportot, hogy a svájci női kézilabda erős fejlődésen ment keresztül.

Szerintük a magyar és a svájci csapat egymás elleni meccse dönt majd a csoportelsőség sorsáról.

Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy Szenegált nem szabad félvállról venni. A magyarok csütörtökön este éppen az afrikai együttes ellen kezdik majd meg a világbajnokságot.

Hungary's Zita Szucsanszki (R) vies with Brazil's Fabiana Diniz during the Women's World Championships 2013 quarter final handball match Brazil vs Hungary on December 18, 2013, at the Kombank Arena in Belgrade. AFP PHOTO / ANDREJ ISAKOVIC (Photo by ANDREJ ISAKOVIC / AFP)
A 2013-as női kézilabda-világbajnokságon a magyar csapat bejutott a legjobb nyolc közé
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Hollandiában és Németországban is kitört a kézilabdaláz

Hollandia 1986 óta nem rendezett női kézilabda-világbajnokságot. Az ország női válogatottja hosszú időn át nem volt tényező ebben a sportágban, mára viszont az lett. Nem csoda, hogy a holland sportrajongók hatalmas érdeklődéssel és reménnyel várják ezt a tornát. A holland válogatott kulcsfigurái, köztük Dione Housheer, Lois Abbingh és Estavana Polman a sajtó érdeklődésének középpontjában állnak. 

A vb-t felvezető interjúkban Housheer arról beszélt, hogy a csapat játékosai óriási nyomást éreznek, de ezt megfelelően kezelik. 

A játékosok számára ez nem teher, sokkal inkább energiát adó löket. A holland média nem kertel: a cél egyértelműen az éremszerzés, sőt sokan úgy fogalmaznak, hogy hazai pályán minimum a döntős szereplés lehet reális. Mindez a magyarok számára sem lehet közömbös. A magyar és a holland női válogatott egy ágon szerepel, így, ha a két csapat bejut a negyeddöntőbe, akkor a legjobb nyolc között könnyen összejöhet egy magyar–holland összecsapás.

ARNHEM - Handball player Estavana Polman during a training session of the Dutch women's handball team ahead of the World Cup to be held in the Netherlands and Germany. ANP BART STOUTJESDIJK netherlands out - belgium out (Photo by Bart Stoutjesdijk / ANP MAG / ANP via AFP)
A holland játékosok már a világbajnokságra készülnek
Fotó: BART STOUTJESDIJK / ANP MAG

Soha ennyi pénzt nem fizettek ki a németek a női kézilabda-válogatottnak

A német sajtó inkább a rendezés jelentőségét, valamint a női kézilabdázók anyagi és társadalmi megbecsülésének növekedését emelte ki. A Német Kézilabda-szövetség az elmúlt napokban rekordösszegű győzelmi prémiumot jelentett be: amennyiben a válogatott megnyeri a világbajnokságot, 425 ezer eurós jutalom vár a keretre. A német lapok szerint ez fontos üzenet arról, hogy a női sportolók végre hasonló elismerést kapnak, mint férfi társaik. 

Korábban ekkora összeget soha nem fizettek ki Németországban a női kézilabda-válogatottnak.

Ugyanakkor Németországban óvatosabbak az elvárások, mint Hollandiában, de a hangulat így is óriási. A rendezés, a hazai pálya előnye, a német szurkolók ereje és támogatása nagy segítséget jelent a csapatnak. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek: a német együttes felkészülése nem volt tökéletes, miközben a nemzetközi mezőny erős. A németek felkészülési mérkőzései – köztük egy hollandok elleni vereség – arra utalnak, hogy a német válogatott még nem találta meg az igazi formáját.

25 November 2025, Baden-Württemberg, Stuttgart: Handball: World Cup, women, before the DHB team's opening match against Iceland. The German team plays soccer during a training session. Photo: Eric Dobias/dpa (Photo by Eric Dobias / dpa Picture-Alliance via AFP)
A németek edzése Stuttgartban egy nappal az Izland elleni vb-meccsük előtt
Fotó: ERIC DOBIAS / DPA

Ennek ellenére a hazai rendezés lehetősége egyértelműen extra motivációt jelent. A német lapok kiemelik: a vb nem csupán sportesemény lesz, hanem a szurkolók ünnepe is. Az csak természetes, hogy a német csapat meccsein telt házat várnak, hogy a torna többi összecsapásán mekkora lesz az érdeklődés, azt még nem tudni. 

A vb mezőnye rendkívül kiegyensúlyozottnak ígérkezik olyan sztárcsapatokkal, mint Norvégia, Franciaország vagy Dánia, de a holland és a német csapat vezetői is reális esélyt látnak az éremszerzésre.

Érdekesség, hogy egyik országban sem foglalkoznak a magyarokkal, pedig Vlagyimir Golovin csapata a legutóbbi Európa-bajnokságon bronzérmet nyert. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgazember

Áldás...

Bayer Zsolt avatarja

Micsoda áldás, hogy ezek a középkorból itt maradt barbárok átjöttek Európába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.