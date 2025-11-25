Meglepő, hogy a vb előtt hová várja a nemzetközi szaksajtó a magyar női kézilabda-válogatottat

A Handball Planet kedden kiadott erősorrendje szerint a magyar női kézilabda-válogatottat a hetedik helyre tették a vb előzetes erősorrendjében. Abban semmi meglepő nincsen, hogy a lista élén az abszolút esélyes norvégok állnak. Őket a dánok, a franciák, a svédek, a hollandok és németek követik. Az erősorrend hetedik helyén állnak a magyarok. Mögöttünk a nyolcadik helyen Montenegró, majd Japán következik, a tizedik helyen a lengyelek állnak.

A nemzetközi szaksajtó a hetedik helyre sorolta be Vlagyimir Golovin csapatát, a magyar női kézilabda-válogatottat

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Nem várják az elődöntőbe a magyar női kézilabda-válogatottat

Egy másik szakportál szinte előre lejátszotta a világbajnokságot. Ezen az oldalon azt látjuk, hogy a magyar csapat csoportelsőként jut tovább a középdöntőbe, majd onnan a második helyen – Dánia mögött – a legjobb nyolc közé. A negyeddöntőben a francia csapattal kerülünk szembe, ahol nem a mieink nyernek, azaz a lap szerint Magyarország nem jut be a legjobb négy közé.

A skandináv sportmédia is több cikkben foglalkozik a magyarokkal. Ezen a svéd oldalon részletes elemzést írnak a mieink csoportjáról. A svéd szakértők szerint a magyar válogatott annak ellenére meg fogja nyerni ezt a csoportot, hogy a svájci női kézilabda erős fejlődésen ment keresztül.

Szerintük a magyar és a svájci csapat egymás elleni meccse dönt majd a csoportelsőség sorsáról.

Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy Szenegált nem szabad félvállról venni. A magyarok csütörtökön este éppen az afrikai együttes ellen kezdik majd meg a világbajnokságot.

A 2013-as női kézilabda-világbajnokságon a magyar csapat bejutott a legjobb nyolc közé

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Hollandiában és Németországban is kitört a kézilabdaláz

Hollandia 1986 óta nem rendezett női kézilabda-világbajnokságot. Az ország női válogatottja hosszú időn át nem volt tényező ebben a sportágban, mára viszont az lett. Nem csoda, hogy a holland sportrajongók hatalmas érdeklődéssel és reménnyel várják ezt a tornát. A holland válogatott kulcsfigurái, köztük Dione Housheer, Lois Abbingh és Estavana Polman a sajtó érdeklődésének középpontjában állnak.

A vb-t felvezető interjúkban Housheer arról beszélt, hogy a csapat játékosai óriási nyomást éreznek, de ezt megfelelően kezelik.

A játékosok számára ez nem teher, sokkal inkább energiát adó löket. A holland média nem kertel: a cél egyértelműen az éremszerzés, sőt sokan úgy fogalmaznak, hogy hazai pályán minimum a döntős szereplés lehet reális. Mindez a magyarok számára sem lehet közömbös. A magyar és a holland női válogatott egy ágon szerepel, így, ha a két csapat bejut a negyeddöntőbe, akkor a legjobb nyolc között könnyen összejöhet egy magyar–holland összecsapás.