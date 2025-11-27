Micsoda? Feröeri játékos a góllövőlista élén

Elkezdődött a női kézilabda-világbajnokság, Németországban négy meccset játszottak le szerda este. Bár két skandináv csapat is kikapott, valamennyi találkozón a papírforma érvényesült: Izland a németek, a vb-újonc Feröer szigetek Montenegró ellen szenvedett vereséget. A társrendező Hollandiában csütörtökön rendeznek először meccset, a magyar válogatott Szenegál ellen kezdi meg vb-szereplését.

A társházigazda Németország Izland elleni győzelemmel kezdte a női kézilabda-vb-t (Fotó: DPA/AFP/Marijan Murat)

Bár az első két találkozó egyszerre kezdődött, hivatalosan mégiscsak a társházigazda németek első meccse volt a nyitótalálkozó, amelyen 32-25-re nyertek Izland ellen. Győzött Spanyolország, Szerbia és Montenegró is, mindegyik eredmény várható volt, ahogy talán az is, hogy utóbbi játssza a legszorosabb találkozót a Feröer szigetek ellen.

Feröer bemutatkozott a női kézilabda-vb-n

A feröeriek vb-újoncok, ugyanakkor a részvételük nem teljesen váratlan, hiszen a válogatott a tavalyi Európa-bajnokságon is szerepelt. Akkor a horvátok elleni döntetlen csoportharmadik helyet ért nekik, most ugyanezt mindenképp megcélozhatják, Paraguay ellen nem lenne meglepetés a feröeri győzelem.