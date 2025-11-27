Feröer-szigetekkézilabdanői kézilabda vb

Micsoda? Feröeri játékos a góllövőlista élén

Négy mérkőzést játszottak le a női kézilabda-vb nyitónapján. A társrendező Németország Izland elleni győzelemmel kezdett, s a másik pályára lépett skandináv csapat, a világbajnoki újonc Feröer-szigetek is kikapott Montenegró ellen. Ennek ellenére a góllövőlistát feröeri játékos, Pernille Brandenborg vezeti.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 9:00
Pernille Brandenborg nyolc gólt lőtt, de az újonc Feröer-szigetek így is kikapott Montenegró ellen a női kézilabda-vb első játéknapján Fotó: NorthFoto/Sport Press Photo via ZUMA Press/Philipp Kresnik
Elkezdődött a női kézilabda-világbajnokság, Németországban négy meccset játszottak le szerda este. Bár két skandináv csapat is kikapott, valamennyi találkozón a papírforma érvényesült: Izland a németek, a vb-újonc Feröer szigetek Montenegró ellen szenvedett vereséget. A társrendező Hollandiában csütörtökön rendeznek először meccset, a magyar válogatott Szenegál ellen kezdi meg vb-szereplését.

A társházigazda Németország Izland elleni győzelemmel kezdte a női kézilabda-vb-t
A társházigazda Németország Izland elleni győzelemmel kezdte a női kézilabda-vb-t (Fotó: DPA/AFP/Marijan Murat)

Bár az első két találkozó egyszerre kezdődött, hivatalosan mégiscsak a társházigazda németek első meccse volt a nyitótalálkozó, amelyen 32-25-re nyertek Izland ellen. Győzött Spanyolország, Szerbia és Montenegró is, mindegyik eredmény várható volt, ahogy talán az is, hogy utóbbi játssza a legszorosabb találkozót a Feröer szigetek ellen.

Feröer bemutatkozott a női kézilabda-vb-n

A feröeriek vb-újoncok, ugyanakkor a részvételük nem teljesen váratlan, hiszen a válogatott a tavalyi Európa-bajnokságon is szerepelt. Akkor a horvátok elleni döntetlen csoportharmadik helyet ért nekik, most ugyanezt mindenképp megcélozhatják, Paraguay ellen nem lenne meglepetés a feröeri győzelem.

Akkor is kulcsjátékos lehet majd Pernille Brandenborg, aki az első játéknap legeredményesebb játékosa volt, nyolc góllal egyelőre vezeti a női kézilabda-vb góllövőlistáját, noha a montenegrói kapusnak is jó napja volt.

Csütörtökön már igazi nagyüzem lesz a tornán, a magyar válogatott bemutatkozó mérkőzése mellett további hét összecsapást rendeznek. 

A női kézilabda-vb eredményei, első játéknap

  • C csoport: Németország–Izland 32-25, Szerbia–Uruguay 31-19
  • D csoport: Spanyolország–Paraguay 26-17, Montenegró–Feröer szigetek 32-27

 

