Micsoda fordulat, női kézilabda-válogatottunk rögtön egy világbajnokkal néz szembe!

Női kézilabda-válogatottunk a német-holland közös rendezésű világbajnokságon csütörtökön a B csoportban Szenegál ellen kezdi meg a szereplését. Ebből ki gondolná, hogy Golovin Vlagyimir együttese egy világbajnokkal néz szembe?! Pedig ez a helyzet, de tényleg csak egyetlen világbajnokkal. A már 35 éves Gnonsiane Niombla ugyanis a francia kézilabda-válogatott tagjaként világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 22:16
Gnonsiane Niombla (középen) itt még a francia válogatott színeiben a 2018-as Eb-n Fotó: FRANCK FIFE Forrás: AFP
A december 14-ig tartó, holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság csoportkörét válogatottunk csütörtökön 20.30-kor kezdi meg a hollandiai 's-Hertogenbosch-ban. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint együttesünknek fókuszált játékra van szüksége Szenegál ellen. Golovin az MTI-nek szerdán elmondta: a hollandiai megérkezésük napján és előtte a pihenőnapon nem fogtak kézbe labdát a játékosok, és minden rendben a csapattal. A szövetségi kapitány rámutatott: a világversenyek első mérkőzései rendre felemásak, de bízik benne, hogy ezúttal nem így lesz. A két nemzeti csapat eddigi két egymás elleni mérkőzésén, 2019-ben, Jacusiróban és 2023-ban Göteborgban egyformán 30-20-as siker született Szenegál ellen, az afrikai együttes azonban erősödött az elmúlt két esztendőben.

Gnonsiane Niombla sok sikert ért el a francia kézilabda-válogatottal
Gnonsiane Niombla sok sikert ért el a francia kézilabda-válogatottal (Fotó: LISE ASERUD / NTB scanpix)

– A győzelemnek örülnék, ez a legfontosabb, hogy mekkora lesz a különbség, az nem számít. Lehet, hogy később majd számolgatni kell, de nem így készítettük fel a csapatot. Sok olyan együttes van, amely adott napon tud nehézséget okozni, az is lehet, hogy egyszerű mérkőzés lesz, a lényeg, hogy le kell győzni az ellenfelet – fogalmazott a szövetségi kapitány.

– Akkor is nagyon motiváltak voltunk, nagyon fókuszáltunk a védekezésre és rövid időn belül komoly előnyt szereztünk, amit végig meg tudtunk tartani – idézte fel a 2023-as svédországi vb-mérkőzést Golovin. A szakvezető kiemelte a francia színekben világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes Gnonsiane Niombla személyét, aki akkor is ott volt már a szenegáli csapat mellett, azonban még nem a pályán, ezúttal viszont a rivális keret tagja a 35 esztendős, nagy tudású játékos, akinek nem szabad teret adni.

Gnonsiane Niombla az ész Szenegál női kézilabda-válogatottjában

– Bármennyire is idős játékosról beszélünk, nagyon komoly tudással rendelkezik, a felkészülési meccseiken is látszódott, hogy ő az ész. Nem szabad hagyni, hogy a legjobb tudása szerint játsszon, de a pályán heten lesznek, mindenkivel foglalkozni kell – ezt már az M4 Sportnak nyilatkozta Golovin Vlagyimir.

Gnonsiane Niombla 2019 és 2021 között a Siófok játékosa volt. A francia válogatottal 2017-ben lett világbajnok, Eb-t 2018-ban nyert, s a 2016-os riói olimpiról őriz ezüstérmet. A szenegáli válogatottat 2023 óta erősíti.

 

 

