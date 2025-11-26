A Fradi-kedvenc az elsők között mutatkozott be a női kézilabda-vb-n

Miként megírtuk, a magyar bajnokságból, az NB I-ből 31 légiós szerepel a női kézilabda-vb-n. A BL-címvédő Győri Audi ETO KC 13 légióssal rekorder, az FTC pedig a magyar mellett további öt válogatottba delegál játékost, közülük az egyik a német Emily Vogel, akit még leánykori nevén, Emily Bölkként ismertünk meg, s a szaksajtó is bizonytalan, hogy nevezze a német átlövőt.
A németektől Alina Grijseels, a Borussia Dortmund játékosa volt a legeredményesebb Izland ellen hét találattal, Emily Vogel két gólig jutott. Németország 6-6 után hagyta faképnél Izlandot és végül 32-25-re győzött.
Találkozhat-e Emily Vogel a magyarokkal?
Magyarország a B, Németország a C csoportban szerepel, a két csapat csak az egyenes kieséses szakaszban találkozhat.
A másik nyitómeccsen Spanyolország még simábban, 26-17-re nyert Paraguay ellen.
Este, 20.30-tól további két meccset rendeznek.
Női kézilabda-vb, csoportkör, 1. forduló:
C csoport:
Németország–Izland 32-25
Szerbia–Uruguay 20.30
D csoport:
Spanyolország–Paraguay 26-17
Montenegró–Feröer-szigetek 20.30
A csoportok első három helyezettje jut a középdöntőbe.
A magyar válogatott csütörtökön Szenegál ellen kezdi meg a szereplését a világbajnokságon.
