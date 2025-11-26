kézilabdaEmily BölkNémetországFTC

A Fradi-kedvenc az elsők között mutatkozott be a női kézilabda-vb-n

Két mérkőzéssel megkezdődött a holland–német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság, a C csoportban Németország Izlandot, a D csoportban pedig Spanyolország Paraguayt győzte le. A németeknél szerepel az FTC játékosa, Emily Bölk, azaz férjezett nevén Emily Vogel.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 20:01
Nyertek a németek, Emily Vogel (20-as mezben) is ünnepelt Fotó: THOMAS KIENZLE Forrás: AFP
Miként megírtuk, a magyar bajnokságból, az NB I-ből 31 légiós szerepel a női kézilabda-vb-n. A BL-címvédő Győri Audi ETO KC 13 légióssal rekorder, az FTC pedig a magyar mellett további öt válogatottba delegál játékost, közülük az egyik a német Emily Vogel, akit még leánykori nevén, Emily Bölkként ismertünk meg, s a szaksajtó is bizonytalan, hogy nevezze a német átlövőt.

Emily Vogel, azaz Emily Bölk, az FTC játékosa kapura tör a Németország-Izland mérkőzésen, a női kézilabda-vb-n
Emily Vogel, azaz Emily Bölk, az FTC játékosa kapura tör a Németország–Izland mérkőzésen, a női kézilabda-vb-n Fotó: MARIJAN MURAT / DPA

A németektől Alina Grijseels, a Borussia Dortmund játékosa volt a legeredményesebb Izland ellen hét találattal, Emily Vogel két gólig jutott. Németország 6-6 után hagyta faképnél Izlandot és végül 32-25-re győzött.

Találkozhat-e Emily Vogel a magyarokkal?

Magyarország a B, Németország a C csoportban szerepel, a két csapat csak az egyenes kieséses szakaszban találkozhat.

A másik nyitómeccsen Spanyolország még simábban, 26-17-re nyert Paraguay ellen.

Este, 20.30-tól további két meccset rendeznek.

Női kézilabda-vb, csoportkör, 1. forduló:

C csoport:
Németország–Izland 32-25
Szerbia–Uruguay 20.30

D csoport:
Spanyolország–Paraguay 26-17
Montenegró–Feröer-szigetek 20.30

A csoportok első három helyezettje jut a középdöntőbe.

A magyar válogatott csütörtökön Szenegál ellen kezdi meg a szereplését a világbajnokságon.

 

 

