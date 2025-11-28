Rendkívüli

Elnyelte az aranyvécé Zelenszkij jobbkezét: belebukott a korrupciós ügybe az ukrán kabinetfőnök

A polgármesterek összefogását sürgetik a Magyar Péterék tervezett megszorításai ellen

A Tisza Párt csomagja minden társadalmi réteget érintene.

Forrás: MTI2025. 11. 28. 17:14
Fotó: MTI/Bruzák Noémi
Összefogásra szólította fel a magyarországi polgármestereket, településeket a Tisza Párt tervezett megszorítócsomagja ellen Szita Károly (Fidesz–KDNP), Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. A polgármester azt mondta: „nagyon sokunkat megdöbbentettek” az elmúlt napokban napvilágot látott hírek az ellenzéki párt 1300 milliárd forintos baloldali megszorítócsomagjának tervéről, emiatt a magyarországi polgármestereknek, településeknek, amelyek korábban többször is összefogtak – például az illegális bevándorlás ellen a városok és falvak békéje érdekében –, ezt újra meg kell tenniük.

Kaposvár, 2025. szeptember 11. Szita Károly polgármester beszédet mond a BYD Magyarországgal a napokban kötött, 13 elektromos autóbusz beszerzéséről szóló szerződéséhez kapcsolódó sajtóeseményen Kaposváron 2025. szeptember 11-én. MTI/Kacsúr Tamás
Szita Károly Fotó: MTI/Kacsúr Tamás

Szita Károly arra kéri a polgármestereket, közösen tegyenek meg mindent, hogy megvédjék a településeket a „brutális baloldali csomagtól”, javasolja, kérjék ki a képviselő-testületek véleményét, „vigyék eléjük” a kérdést, és utasítsák el ezt a csomagot.

A polgármester megítélése szerint a megszorítás „a rendszerváltás óta nem látott mélységbe taszítaná Magyarországot, a magyar családokat, és visszahozná azokat a legsötétebb időket, amikor milliók számára a napi megélhetés, a napi betevő megszerzése volt a cél, nem pedig a saját otthon megteremtése és a gyarapodás”.

Azt is elmondta, hogy több mint harminc éve polgármester, és amikor baloldali-liberális kormányok voltak hatalmon, minden esetben tapasztalta, hogy amikor pénzre volt szükségük, elkezdtek turkálni az emberek zsebében. A Tisza Párt a baloldali megszorítócsomagjával „a papírpénz mellett az aprót is elvenné” – fogalmazott.

A megszorítás minden társadalmi réteget sújtana, a többsávos személyi jövedelemadó bevezetésével egy átlagos pedagógusbér havi 56 ezer forinttal, egy átlagos orvosbér 252 ezer forinttal lenne kevesebb a mostaninál, továbbá 30-50 százalékkal csökkenne a családi adókedvezmény

– hívta fel a figyelmet. Hozzátette: megszűnne a gyermekgondozási díj (gyed), az ingyenes egészségügyi ellátás még a gyermekeknek sem járna automatikusan, Európa legalacsonyabb, 9 százalékos társasági adója 13,5-25 százalék közötti értékre emelkedne, ami az árak növekedéséhez, a béremelések elmaradásához, tömeges elbocsátásokhoz vezetne.

A polgármester arra is figyelmeztetett, hogy az ellenzéki párt tervezete szerint megszűnne az állami nyugdíjellátás, „helyette mindenkinek be kellene mennie a kötelező nyugdíjpénztárba, és még húsz százalék nyugdíjadót is kellene fizetni”, emellett bevezetnék az ingatlanadót, bevezetnék a vagyonadót, növelnék a gépjárművek általános forgalmi adóját (áfa), és fizetni kellene kutyák, macskák tartásáért is – sorolta.


Borítókép: Szita Károly (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

