Nemzetgazdasági MinisztériumbérTisza

Kiderült mennyit vinne el a fizetésekből a baloldali megszorítócsomag

A Tisza brutális megszorító csomagot készített elő. Ma csak egyetlen pontot emelnék ki a Tisza megszorító csomagjából, mert az minden bérből és fizetésből élő embert érint - ismertette Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője videóüzenetében.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 15:58
A tanárok nettó fizetése is csökkenne a progresszív adózás miatt Fotó: Nemeth Andras Peter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Akár 33 százalékot venne el a fizetésből a Tisza-adó. A Tisza arra készül, hogy eltörli a jelenleg egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadót, és helyette magasabb adókulcsú, többsávos adórendszert akar bevezetni. 22 és 33 százalékos adót vetne ki a fizetésekre. Minél többet dolgozik és keres valaki, annál többet vennének el tőle. 

adó,
Palóc André: A Tisza arra készül, hogy eltörli a jelenleg egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadót
Fotó: Goodwill Communications / Facebook
  • Aki bruttó 400 000 forint fölött keres, az már erősen megérezné a Tisza adót. Egy átlagkeresetű kétkeresős családtól évi félmilliót, a pedagógusoktól évente 364 000 forintot, egy ápolótól 280 000 forintot, a rendőröktől 154 000 forintot, a katonáktól 467 000 forintot, az orvosoktól pedig több, mint 3 millió forintot vennének el.

Beigazolódott, hogy nagyon is veszélyes a magyarokra az, hogy a Tisza Brüsszel bábja. Mindent megtesznek, hogy teljesítsék Brüsszel elvárását. Adóemelésekkel a magyaroktól pénzt akarnak beszedni azért, hogy Brüsszel háborúját tudják folytatni és pénzelni.

A kormány kitart az adócsökkentések és Európa legalacsonyabb SZJA-ja mellett. Nem hagyjuk, hogy Brüsszel bábjai a magyarok pénzét vegyék el!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.