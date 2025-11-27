Kiderült mennyit vinne el a fizetésekből a baloldali megszorítócsomag

Akár 33 százalékot venne el a fizetésből a Tisza-adó. A Tisza arra készül, hogy eltörli a jelenleg egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadót, és helyette magasabb adókulcsú, többsávos adórendszert akar bevezetni. 22 és 33 százalékos adót vetne ki a fizetésekre. Minél többet dolgozik és keres valaki, annál többet vennének el tőle.

Palóc André: A Tisza arra készül, hogy eltörli a jelenleg egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadót

Fotó: Goodwill Communications / Facebook

Aki bruttó 400 000 forint fölött keres, az már erősen megérezné a Tisza adót. Egy átlagkeresetű kétkeresős családtól évi félmilliót, a pedagógusoktól évente 364 000 forintot, egy ápolótól 280 000 forintot, a rendőröktől 154 000 forintot, a katonáktól 467 000 forintot, az orvosoktól pedig több, mint 3 millió forintot vennének el.

Beigazolódott, hogy nagyon is veszélyes a magyarokra az, hogy a Tisza Brüsszel bábja. Mindent megtesznek, hogy teljesítsék Brüsszel elvárását. Adóemelésekkel a magyaroktól pénzt akarnak beszedni azért, hogy Brüsszel háborúját tudják folytatni és pénzelni.

A kormány kitart az adócsökkentések és Európa legalacsonyabb SZJA-ja mellett. Nem hagyjuk, hogy Brüsszel bábjai a magyarok pénzét vegyék el!