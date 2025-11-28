kormányzatUkrajnacsalád

A Tisza Párt elvenné az édesanyák szja-mentességét és a családi adókedvezményt

A macskáktól a fizetésekig mindenkit megadóztatnának Magyar Péterék, ám ez a pénz az Európai Bizottságon keresztül Ukrajnában kötne ki.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 28. 10:48
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A Tisza-adó elvenné azokat a kormányzati eredményeket, amelyeknek már láthatók a sikerei – mondta Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője az M1 aktuális csatornán pénteken.

Strasbourg, 2024. július 16. Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án. MTI/Purger Tamás
Magyar Péter és Tarr Zoltán. Fotó: MTI/Purger Tamás

Palóc André közölte, hogy a Tisza Párt többkulcsos adórendszerével egy kétkeresős, átlagos jövedelmű család büdzséjéből évente félmillió forint tűnne el, az elvonás egy pedagógus átlagbér esetén 364 ezer forint, egy orvosnál hárommillió forint is lehet.

Lehet ezt nagyon szépen többkulcsos adórendszernek hívni, én inkább a baloldali adóemelést használnám erre

 – tette hozzá.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt és a kormányzat gazdaságpolitikája közötti lényeges különbség, hogy amíg a Tisza több elvonást és nagyobb állami újraelosztást szeretne, addig a kormányzat azon dolgozott, hogy a háromgyermekes anyák szja-mentességet kapjanak, és ez novembertől meg is valósult.

– A Tisza végigvette, melyek azok az adónemek, ahol úgy látja, érdemben még lehet pénzt beszedni, és gyakorlatilag a macskáktól egészen a fizetésekig már mindenkit szeretnének megadóztatni – jegyezte meg Palóc André.

A szóvivő kitért rá, hogy Ursula von der Leyenék rettenetesen nagy összeget, 135 milliárd eurót szeretnének összekalapozni Ukrajnának, erre az egyik megoldás a nemzetállami befizetések növelése adóemelésekkel, amelyet a Tisza Párt szerint úgy lehet elérni, ha például elvennék az édesanyák szja-mentességét, a családi adókedvezményt, és közben az adóterheket – akár 33 százalékos szja-val – jelentős mértékben megemelnék.

Ha végigvesszük, ez tulajdonképpen mind-mind az a pénz, amit oda kellene küldeni, persze nem írják le, de Tarr Zoltán óta tudjuk, hogy ők sok mindent nem szeretnének elmondani, csak választást nyerni, és majd utána megcsinálni

– tette hozzá.

Palóc André az állampapírokról azt mondta, erre a megtakarítási formára is egy jelentős adóterhet szeretne tenni a Tisza Párt, holott azt nemcsak az igazán módosak választották befektetésnek.

Az embereknek az utolsó ilyen bástyája, ami a megtakarításukról szól, hogy ott adómentesen, kiszámíthatóan, biztonságosan lehet a pénzt fialtatni, ezt a lehetőséget is elvenné tőlük lényegében

 – mondta.

A szóvivő arra a kérdésre, hogy látja-e ebben a társadalmi egyenlőség megteremtését, amire Magyar Péter, a Tisza elnöke hivatkozik, azt válaszolta: – Van egy megfelelés annak, amit a brüsszeli vezetés már évek óta számon kér a magyar kormányon, másfelől van benne egy olyan baloldali elgondolás, amely szerint összességében az állam mindig jobban tudja az embernél, hogy mi a helyzet. A Tisza Párt is azt hiszi, hogy jobban tudja az embereknél, mire kell költeni a pénzt, nem a családoknál hagyná ezt a döntést, hanem inkább az államhoz szeretné ezt vonni – fűzte hozzá.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

 

add-square Baloldali megszorítócsomag

A Tisza Párt nem hazahozná az uniós forrásokat, hanem Ukrajnába küldené

Baloldali megszorítócsomag 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKormányinfó

A kis Simor igazi hülye

Bayer Zsolt avatarja

Ismét rommá égett a telexes a Kormányinfón!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu