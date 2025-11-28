A Tisza Párt elvenné az édesanyák szja-mentességét és a családi adókedvezményt

– A Tisza-adó elvenné azokat a kormányzati eredményeket, amelyeknek már láthatók a sikerei – mondta Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője az M1 aktuális csatornán pénteken.

Magyar Péter és Tarr Zoltán. Fotó: MTI/Purger Tamás

Palóc André közölte, hogy a Tisza Párt többkulcsos adórendszerével egy kétkeresős, átlagos jövedelmű család büdzséjéből évente félmillió forint tűnne el, az elvonás egy pedagógus átlagbér esetén 364 ezer forint, egy orvosnál hárommillió forint is lehet.

Lehet ezt nagyon szépen többkulcsos adórendszernek hívni, én inkább a baloldali adóemelést használnám erre

– tette hozzá.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt és a kormányzat gazdaságpolitikája közötti lényeges különbség, hogy amíg a Tisza több elvonást és nagyobb állami újraelosztást szeretne, addig a kormányzat azon dolgozott, hogy a háromgyermekes anyák szja-mentességet kapjanak, és ez novembertől meg is valósult.

– A Tisza végigvette, melyek azok az adónemek, ahol úgy látja, érdemben még lehet pénzt beszedni, és gyakorlatilag a macskáktól egészen a fizetésekig már mindenkit szeretnének megadóztatni – jegyezte meg Palóc André.

A szóvivő kitért rá, hogy Ursula von der Leyenék rettenetesen nagy összeget, 135 milliárd eurót szeretnének összekalapozni Ukrajnának, erre az egyik megoldás a nemzetállami befizetések növelése adóemelésekkel, amelyet a Tisza Párt szerint úgy lehet elérni, ha például elvennék az édesanyák szja-mentességét, a családi adókedvezményt, és közben az adóterheket – akár 33 százalékos szja-val – jelentős mértékben megemelnék.

Ha végigvesszük, ez tulajdonképpen mind-mind az a pénz, amit oda kellene küldeni, persze nem írják le, de Tarr Zoltán óta tudjuk, hogy ők sok mindent nem szeretnének elmondani, csak választást nyerni, és majd utána megcsinálni

– tette hozzá.

Palóc André az állampapírokról azt mondta, erre a megtakarítási formára is egy jelentős adóterhet szeretne tenni a Tisza Párt, holott azt nemcsak az igazán módosak választották befektetésnek.

Az embereknek az utolsó ilyen bástyája, ami a megtakarításukról szól, hogy ott adómentesen, kiszámíthatóan, biztonságosan lehet a pénzt fialtatni, ezt a lehetőséget is elvenné tőlük lényegében

– mondta.