Magyar Péterék a házi kedvencekre is adót akarnak kivetni

Nemcsak a kutyákra, hanem a macskákra is adót vetne ki Magyar Péter pártja. Szentkirályi Alexandra a Tisza Párt kiszivárgott baloldali megszorítóprogramjának erre vonatkozó eleméről elmondta: számos nyugdíjast így megfoszthatnak egyetlen hű társától is, amely megóvja őket a magánytól.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 14:03
„A magyar háztartások kétharmada tart kutyát vagy macskát. Rengeteg idős embernek a házi kedvence az egyetlen társa. A Tisza baloldali megszorító programja, amely ma látott napvilágot, adót vetne ki rájuk” – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint ezzel az intézkedéssel háromból két magyar családot büntetnének csak azért, mert van kutyájuk vagy macskájuk.

„Számos nyugdíjast így megfoszthatnak egyetlen hű társától is, amely megóvja őket a magánytól.

Az nem járja, hogy Magyar Péterék azért büntessék a magyarokat, mert egy négylábú társra vágynak

– jelentette ki a frakcióvezető.

Mint megírtuk, az Index birtokába került a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági tervezete, amely minden jel szerint egy markáns baloldali fordulatot készít elő, és radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben.

A dokumentum az adó- és járulékemelések olyan széles körét sorolja fel, amely a lakosság és a vállalkozások túlnyomó többségét érintené.

Ebben a kiszivárgott programban szerepel, hogy a Tisza Párt bevezetné az eb- és macskaadót. Minden kutya és macska után évi 18 ezer forintot kellene fizetni.

 

Az állatvédelmi kormánybiztos is megszólalt 

– A Tisza büntetni szeretné a felelős állattartókat, adóztatná a kedvenceinket! Az állatvédelmet támogatni kell, nem pedig ellehetetleníteni – írta közösségi oldalán Ovádi Péter. Az állatvédelmi kormánybiztos felidézte:

 évi 18 ezer forintos adót vetnének ki a kutya- és macskatartókra egyaránt, ami egy ivartalanítás árának több mint a fele lenne, ezzel is nehezítve az állattartók helyzetét.

– A kisállat-termékekre további négyszázalékos adót vetnének ki, így drágulnának az állateledelek, eszközök is, ami további terhet jelentene az állatmenhelyekre nézve. Mi azt valljuk, hogy az állatmenhelyeket segíteni, támogatni kell – hangsúlyozta Ovádi Péter. 


 

 


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

