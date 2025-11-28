Rendkívüli

Egy lépéssel közelebb a budapesti békecsúcs? – videón Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója

Magyar Péter embere eddig büszke volt rá, hogy részt vesz a Tisza megszorító terveinek megalkotásában

Vitályos Eszter magyarázatot vár Dálnoki Áron kettős hozzáállására.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 11:55
– Akkor ön most büszke rá, hogy részt vesz a gazdaságfejlesztési program kidolgozásában? – tette fel a kérdést Vitályos Eszter Dálnoki Áronnak a közösségi oldalára feltöltött videójában. A kormányszóvő kérdése releváns, hiszen Magyar Péter gazdasági szakértője, akit korábban a párt polgármester-jelöltként is indított Budapest egyik kerületében, van amikor éppen büszke arra, hogy neki is köze van ahhoz a tervezethez, amellyel a Tisza Párt brutálisan megadóztatná a magyarokat, máskor meg éppen elhallgatná az egészet.

Magyar Péter, Tisza, szakértő, balegyenes, Dálnoki Áron
Dálnoki Áron valamikor büszke rá, hogy köze van a megszorításokhoz. Forrás: Facebook

Az, hogy Dálnoki Áron a Tisza Pártban a magyar emberek brutális megadóztatásán dolgozik, már egy ideje senki számára nem lehet titok. Legutóbb az ő neve is felmerült azok között, akik összeállíthatták azt a több mint százoldalas, durva adóemeléseket tartalmazó gazdasági programtervet, amellyel Magyar Péterék drasztikus megszorításokat vezetnének be a magyar családok életébe.

Bár a Tisza Párt elnöke kétségbeesetten tagadni próbálja, hogy a pártjáé lenne a dokumentum, és még meg is fenyegette ez ügyben a sajtót, a Tisza Párt körüli szakértők – köztük Dálnoki – azonban szinte egyöntetűen adóemelést sürgettek.

Az Index birtokába került tervezet szerint 

Magyar Péterék több ezermilliárd forintnyi többletbevételt érnének el, főként jelentős adóemeléseken és a lakosságot, valamint a vállalkozásokat érintő terhek növelésén keresztül.

Ez az a dokumentum, amelynek a végén több aláírás is szerepel, ezek közül ez egyiket Dálnoki Áron kézjegyeként azonosították. A szignók azt jelzik, hogy a fejezeteket lezártnak, véglegesnek, vita nélkülinek tartották a készítők.

Az aláírások alapján eddig három személy lehet, akik a megszorítástervezet írásában biztosan részt vehettek: az egyikük Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetője, továbbá két ismert baloldali gazdasági szakértő, Lengyel László és Felcsuti Péter. Utóbbi kettő tagadta részvételét, ugyanakkor az ügy politikai és gazdasági visszhangja tovább nőtt.

Dálnoki ráadásul korábban már többször is büszkélkedett azzal, hogy ő is részt vesz a Tisza kormányprogramjának gazdasági fejezetében, sőt egy alkalommal kijelentette: „Írjuk a kormányprogramot. Nekem van szerencsém a gazdaságfejlesztési kormányprogramban részt venni.” 

Ez a kijelentés még jobban megerősíti azt a feltételezést, hogy neki is köze van a Tisza kiszivárgott megszorítási tervezetéhez.

Magyar Péter emberének gazdaságpolitikai elképzelései – amelyek több alkalommal is megjelentek nyilvános felszólalásaiban – szintén összhangban állnak a kiszivárgott program szigorú irányvonalával. Emlékezetes, hogy egy etyeki rendezvényen például a többkulcsos adórendszer mellett tett hitet, és elégedetten nyugtázta, hogy a hallgatóság döntő többsége is ezt támogatta. Máskor bátor reformokra és strukturális változtatásokra szólított fel, ami a magyar gazdaságpolitikai szóhasználatban általában jelentős adóemeléseket, kiadáscsökkentést és költségvetési szigorítást takar.

De a Tisza gazdasági szakértője már azt is elmondta, hogy a Tisza Párt tudatosan hallgat a valódi terveiről a választásokig. Dálnoki szerint nem szabad részleteket elárulni, mert „szétkapnák” őket. Ez a hozzáállás nem idegen a Tisza Párt körül mozgó emberektől. Tarr Zoltán, a baloldali párt alelnöke szerint is hallgatniuk kell a terveikről a választásokig, mert különben megbuknak. Tarr szerint először választást kell nyerni, és utána mindent lehet.

 

 

Borítókép: Dálnoki Áron és Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

