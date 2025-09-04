Tisza-adó: Magyar Péter újabb hazugságát leplezte le a szakértője

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a gyógyszerek áfakulcsa 0 százalékra csökkenjen? Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészséges élelmiszerek áfakulcsa maximum 5 százalék legyen?” – ez a két kérdés szerepelt Magyar Péterék Nemzet hangja nevű szavazásán, amelyen állítólag 1,1 millióan mondták el véleményüket.

Dálnoki Áron kijelentése azért is jelentős, mert szavai megkérdőjelezik Magyar Péter eddigi ígéreteinek hitelességét. Fotó: Facebook

Előbbire a Tisza szimpatizánsainak 92,52 százaléka voksolt igennel, míg utóbbira 98,38 százalékuk.

Magyar Péter szakértője lerántotta a leplet a cselről

Most Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági programírója rántotta le a leplet arról, mennyire gondolhatja komolyan Magyar Péter és a Tisza Párt a sokat emlegetett áfacsökkentést. Dálnoki a párt nagy port felvert etyeki fórumán gyakorlatilag felelőtlenségnek nevezte az áfacsökkentés ígéretét.

Itt is nagyon nehéz, az áfabevétel egy nagyon stabil bevétele a költségvetésnek, tehát az áfacsökkentéshez való hozzányúlás az egy… ha nagyon nagyokat ígérgetnénk, az elég nagy felelőtlenség lenne

– szögezte le Dálnoki Áron a párt etyeki rendezvényén.

Ennyit Magyar Péterék áfacsökkentéséről

Dálnoki Áron kijelentése azért is jelentős, mert szavai megkérdőjelezik Magyar Péter eddigi ígéreteinek hitelességét. Magyar ugyanis már 2024-ben leszögezte: a párt

a választást követően azonnal 5 százalékra csökkenti a zöldségek és gyümölcsök áfáját, és lépésről lépésre az összes egészséges élelmiszer áfakulcsát.

Dálnoki ezzel ellentétes kijelentését itt nézheti vissza:

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)