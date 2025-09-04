Dálnoki ÁronTisza PártTisza-adóMagyar Péter

Tisza-adó: Magyar Péter újabb hazugságát leplezte le a szakértője

Magyar Péterék szavazásán még a gyógyszerek és az egészséges élelmiszerek áfájának radikális csökkentését ígérték, ám a Tisza Párt gazdasági programírója, Dálnoki Áron az etyeki fórumon már felelőtlenségnek nevezte az áfacsökkentést. Szavai alapjaiban kérdőjelezik meg Magyar Péter korábbi vállalásait, amelyekkel több mint egymillió választót próbáltak meggyőzni.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 20:15
Magyar Péter, Tisza, szakértő, balegyenes
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a gyógyszerek áfakulcsa 0 százalékra csökkenjen? Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészséges élelmiszerek áfakulcsa maximum 5 százalék legyen?” – ez a két kérdés szerepelt Magyar Péterék Nemzet hangja nevű szavazásán, amelyen állítólag 1,1 millióan mondták el véleményüket.

Magyar Péter, Tisza, szakértő, balegyenes, Dálnoki Áron
Dálnoki Áron kijelentése azért is jelentős, mert szavai megkérdőjelezik Magyar Péter eddigi ígéreteinek hitelességét. Fotó: Facebook

Előbbire a Tisza szimpatizánsainak 92,52 százaléka voksolt igennel, míg utóbbira 98,38 százalékuk.

 

Magyar Péter szakértője lerántotta a leplet a cselről

Most Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági programírója rántotta le a leplet arról, mennyire gondolhatja komolyan Magyar Péter és a Tisza Párt a sokat emlegetett áfacsökkentést. Dálnoki a párt nagy port felvert etyeki fórumán gyakorlatilag felelőtlenségnek nevezte az áfacsökkentés ígéretét.

Itt is nagyon nehéz, az áfabevétel egy nagyon stabil bevétele a költségvetésnek, tehát az áfacsökkentéshez való hozzányúlás az egy… ha nagyon nagyokat ígérgetnénk, az elég nagy felelőtlenség lenne

– szögezte le Dálnoki Áron a párt etyeki rendezvényén.

 

Ennyit Magyar Péterék áfacsökkentéséről

Dálnoki Áron kijelentése azért is jelentős, mert szavai megkérdőjelezik Magyar Péter eddigi ígéreteinek hitelességét. Magyar ugyanis már 2024-ben leszögezte: a párt

a választást követően azonnal 5 százalékra csökkenti a zöldségek és gyümölcsök áfáját, és lépésről lépésre az összes egészséges élelmiszer áfakulcsát.

Dálnoki ezzel ellentétes kijelentését itt nézheti vissza:

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.