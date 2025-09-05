Magyar PéterTarr ZoltánTisza PártDálnoki ÁronTisza-adó

Elképesztő: a Tisza szakértője bevallotta, hogy Magyar Péter szerint el kell titkolni a valódi terveiket

Dálnoki Áron is megerősítette: a Tisza Párt tudatosan hallgat valódi terveiről a választásokig. A gazdasági koordinátor szerint nem szabad részleteket elárulni, mert „szétkapnák” őket. Magyar Péter embere világossá tette, hogy Tarr Zoltán elszólása nem egyéni akció volt, hanem a párt közös stratégiáját tükrözi.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 13:29
Dalnoki Áron, Magyar Péter, stratégia
Fotó: Facebook
Teljesen egyetértek Péterrel, hogy nem szabad részleteket elárulni, mert képzeljétek el, mennyire szétkapnák – mondta Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági koordinátora egy fórumon, utalva arra, hogy Magyar Péter szerint sem szabad beszélni a párt terveiről a választásokig.

Mindez megerősíti azt, hogy Tarr Zoltán elszólása nem magánakció volt, hanem az alelnök a párt kollektív stratégiáját kotyogta ki.

 

Magyar Péterék a választásig hazudnának

Mint korábban mi is beszámoltunk róla, az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Később a Tisza Párt alelnöke volt az, aki elszólta magát, hogy a Tisza Párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét is. A politikus az etyeki beszédében kikotyogta: pártja progresszív,

többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni.

„Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodom, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni.”

Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– fogalmazott Tarr Zoltán. Nem véletlen, hogy növekedett a kormánypártok támogatottsága a Tisza Párttal szemben. 

Borítókép: Dalnoki Áron és Magyar Péter (Fotó: Facebook)

