A tavalyi kampányban engedély nélkül nyilatkozó EP-képviselőjelölt a Tisza etyeki baklövésének egyik főszereplője

Brutális blöff terjed a Tisza Pártról, Magyar Péterék elkeserednek, ha ezt meglátják

A Republikon Intézet legfrissebb felmérése a Tisza Párt előnyét mutatja, a Nézőpont Intézet szerint azonban a kormánypártok erősödtek a nyár végére, és magabiztosan vezetnek. Hasonló ellentmondás rajzolódott ki 2021-ben is. Nem tudni, hogy 2021 augusztusától a választásokig valóban ekkorát erősödött-e a Fidesz–KDNP, vagy a Republikon által közölt baloldali előny soha nem is létezett. Kétségtelen, hogy az idei évben a 2021-eshez hasonló tendenciákat mutat a két intézet mérése, ezúttal a kormánypártok és a Tisza esetében.

Ternovácz Áron
2025. 09. 03. 5:13
Bár sorra jelennek meg ellenzéki közvélemény-kutatások, amelyek a Tisza Párt vezetését igyekeznek kommunikálni, érdemes megnézni, hogy ezek a kutatóintézetek a 2022-es országgyűlési választásokat megelőző politikai szezonkezdéskor milyen számokat hoztak nyilvánosságra. 

A Republikon szerint a Tisza vezet, 2021 augusztusában a baloldal vezetett szerintük.

Mostani cikkünkben az említett kutatóközpontok közül a Republikon Intézet eredményeit vizsgáljuk meg, és hasonlítjuk össze a Nézőpont Intézetével. A két kutatóintézet ugyanis közel egy időben publikált adatokat 2021, és 2025 augusztusában is. Az eredmények tisztább képet adhatnak a 2026-os választások valós erőviszonyairól. 

 

Hogy álltak a számok 2021 augusztusában? 

A Republikonnál 2021 augusztusában 

  • a Fidesz–KDNP támogatottságát 45 százalékra mérték, 
  • míg a baloldalét 52 százalékra (a DK-t 17, a Jobbikot 15 százalékra, a Momentumot nyolc százalékra, az MSZP-t hét százalékra, az LMP-t három százalékra, a Párbeszédet pedig kettő százalékra). 

A Nézőpont Intézet 2021. augusztusi felmérésében ehhez képest azt írták, hogy a parlamenti választások előtti utolsó nyáron is meg tudta őrizni érdemi előnyét a Fidesz a baloldallal szemben. A teljes felnőtt népességben a júniusi 40-ről augusztusra 45 százalékra emelkedett a Fidesz-szimpatizánsok tábora, míg a baloldalé 36-ról 42-re nőtt.  

A belpolitikai térkép a két intézet szerint 7 hónappal a 2022-es országgyűlési választások előtt így nézett ki:  

  • a Republikon szerint hét százalékkal vezetett a baloldal, 
  • míg a Nézőpont Intézet szerint három százalékkal vezettek a kormánypártok. 

Hét hónappal később, 2022 áprilisában a Fidesz–KDNP-listán a szavazatok 52,15 százalékát szerezte meg, míg a baloldali összefogás a szavazatok csupán 35,94 százalékát. A két párt valós támogatottsága közötti különbség így összesen 16,21 százalék volt.

 

Mi a helyzet idén? Bezuhan a Tisza?

Hasonló a felállás az idei évben is: a Republikon 2025 augusztusában azt írta, hogy négy százalékponttal vezet a Tisza Párt a Fidesz–KDNP előtt a teljes népesség körében, öt százalékponttal a pártválasztók között és hat százalékponttal a biztos szavazó pártválasztók csoportjában. 

Szerintük az állás a biztos szavazó pártválasztók között 41-35 Magyar Péterék javára.

A Nézőpont Intézet ehhez képest idén augusztusban azt írta, hogy a Tisza Párt június óta nem tudta növelni táborát. Ha augusztus 29-én vasárnap lettek volna a választások, a részvételüket biztosra ígérő választók 38 százaléka (júniusban 39) szavazott volna a kormányellenes pártra szerintük. Ezzel szemben a Fidesz számára kedvezően alakult az idei vakáció időszaka. 2025 nyarának végén a kormánypártra a részvételüket biztosra ígérő szavazók 46 százaléka (júniusban 44 százalék) voksolt volna. 

Ez azt jelenti, hogy a Fidesz előnye a két nyári hónap alatt ötről nyolc százalékpontra emelkedett, tehát nyílik az olló a Fidesz és a Tisza között. A Republikon idén a biztos szavazó pártválasztók körében hat százalékpontos különbséget mért az ellenzék javára, még 

a Nézőpont Intézet hétszázalékos kormánypárti előnyt mért.

A Republikon és a Nézőpont mérései tehát 2021-ben és 2025-ben is gyökeresen eltérő képet festettek a politikai erőviszonyokról. Bár nem tudni, hogy

 2021 augusztusától a választásokig valóban ekkorát erősödött-e a Fidesz–KDNP, vagy a Republikon által közölt baloldali előny soha nem is létezett, kétségtelen, hogy az idei évben a 2021-eshez hasonló tendenciákat mutat a két intézet mérése. 

A mostani adatokból is érdemes óvatos következtetéseket levonni, hiszen a tényleges választási eredmények sokszor felülírják vágyvezérelt baloldali kutatások által sugallt képet.

