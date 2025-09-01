Már a balliberális intézetek sem tudnak tovább hazudni a Tisza Pártról

Már az adóemelési terveinek nyilvánosságra kerülése előtt csökkent a Tisza támogatottsága még a liberális Republikon Intézet szerint is – Magyar Péter pánikol és nyilatkozatstopot rendelt el – írta Deák Dániel a közvélemény-kutató cég ma megjelent felmérési eredményeire. Az elemző közölte, az ellenzéki IDEA Intézet és a kormánypárti Nézőpont Intézet felmérése után a liberális Horn Gábor vezette Republikon Intézet legfrissebb felmérése is ugyanarra jutott: a Tisza támogatottsága csökkent, míg a Fideszé erősödött. Ez tehát már nyugodtan nevezhető trendnek, nem pedig egy-egy mérés kilengésének.

„Ezek a közvélemény-kutatások még a Tisza adóemelési terveinek nyilvánosságra kerülése előtt készültek, így

az elmúlt napok eseményei után – főleg Tarr Zoltán alelnök „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” kijelentése fényében – további támogatottságcsökkenés várható”

– fogalmazott Deák Dániel.

Magyar Péter elbukott országjárása

Hozzátette, Magyar Péter azt remélte, hogy az országjárása nagy siker lesz, és tovább növeli a Tisza támogatottságát. Ez azonban nem így lett, az országjárására nagyon kevesen voltak kíváncsiak, emellett a Tisza támogatottsága is csökkent, míg a Fideszé erősödött. Emiatt a forrásai szerint

válságtanácskozások sorát tartják Magyar Péterék; azt próbálják kitalálni, mivel tudnának változtatni ezen a számukra negatív trenden.

Deák Dániel hangsúlyozta, miután Tarr Zoltán leleplezte, hogy hazudni fognak a választási kampányban, és nem fogják a terveiket nyilvánosságra hozni, mert abba belebuknának, Magyar Péter nyilatkozatstopot rendelt el;

egyetlen tiszás sem nyilatkozhat vagy beszélhet nyilvánosan rajta kívül.

– Miközben a Tisza alelnöke botrányos kijelentéseket tesz, a balliberális propagandasajtó úgy tesz, mintha nem történne semmi; be sem számolnak ezekről a megszólalásokról.

Magyar Péter emellett megrendelte Hann Endrétől a Medián legfrissebb kutatását, amit hamarosan publikálnak

– ezzel is megpróbálja ellensúlyozni a Tisza számára érezhető negatív trendet.

A Republikon felmérése szerint

nyár végén a kormánypártok többé-kevésbé uralták a közbeszédet, szavazóik választói aktivitása némileg magasabb, mint nyár elején.

Augusztusban hibahatáron belül változtak a pártok közti erőviszonyok. 4 százalékponttal vezet a Tisza Párt a Fidesz–KDNP előtt a teljes népesség körében, 5 százalékponttal a pártválasztók között és 6 százalékponttal a biztos szavazó pártválasztók csoportjában. Az állás a teljes népesség körben 30–26, a pártválasztók körében 39–34, a biztos szavazó pártválasztók között 41–35 Magyar Péterék javára. A pártok erősorrendje nem változott, azonban a Fidesz–KDNP hátránya hibahatáron belül csökkent.