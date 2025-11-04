4iG jelentésEBITDAárbevételrészvény

4IG: rekord árbevétel és kiemelkedő nyereség - melyik üzlet hozta a legtöbbet?

Az első félév kedvező üzleti teljesítményére építve a 4iG Csoport az év harmadik negyedévben tovább gyorsította növekedését. A pénzügyi eredmények hátterét a távközlési, illetve informatikai üzletágak adták, a középtávú növekedés felhajtó erejét a bejelentett űr- és védelmi ipari akvizíciók, valamint új stratégiai partnerségek biztosítják - közölte pénteken a vállalat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 17:48
Illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
A pénteki közleményben a vállalat arról számolt be, hogy a 4iG Nyrt. IFRS szerinti konszolidált nettó árbevétele 2025 első háromnegyed évében 538,09 milliárd forint (+7,91 százalék), míg a cégcsoport EBITDA-ja meghaladta a 192,66 milliárd forintot (+13,48 százalék). Az árbevétel-arányos EBITDA-marzs pedig 36 százalékot tett ki. A konszolidált adózott eredmény 7,9 milliárd forintra emelkedett, míg az egyszeri tételektől és a korábbi akvizíciók vételárallokációs hatásaitól megtisztított nyereség 34,9 milliárd forint volt.

Rekord árbevételt jelentett a 4IG/Fotó: Vémi Zoltán

A 4iG részvényárfolyama 2025 első háromnegyedévében 181,39 százalékkal nőtt, így a társaság piaci kapitalizációja 777,5 milliárd forintra emelkedett szeptember végére. A harmadik negyedévben a Társaság jelentős stratégiai lépéseket tett egy Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban is meghatározó űr- és védelmi ipari portfóliójának megerősítése érdekében. Emellett sikeresen bővítette jelenlétét a hazai és nemzetközi távközlési, illetve digitalizációs piacokon. A vállalatcsoport a harmadik negyedév eredményeit követően megerősítette a 10 százalékot meghaladó éves árbevétel-növekedésre vonatkozó várakozását.

Imponáló számok

4iG Nyrt. IFRS szerinti konszolidált nettó árbevétele

  •  2025. első három negyedévében 538,09 milliárd forint volt, ami 7,91 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát. 
  • Az IFRS szerinti konszolidált EBITDA-ja 192,66 milliárd forintra nőtt (+13,48%), az EBITDA-marzs 36 százalékot ért el, mutatva a csoport stabil jövedelmezőségét. 

2025. első kilenc hónapjában a 4iG Nyrt. konszolidált IFRS szerinti konszolidált adózott eredménye 7,9 milliárd forint volt. A devizaárfolyamok kedvező alakulásának köszönhetően 14,2 milliárd forint nem realizált árfolyamkülönbözetet ért el. A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített kimutatásban a korábbi akvizíciók utáni vételárallokációs hatás 16,9 milliárd forinttal, a transzformációs program ráfordításai pedig további 10,1 milliárd forinttal befolyásolták negatívan az eredményt. A vételárallokációs hatásoktól és a transzformációs program költségeitől megtisztított adózott nyereség 34,9 milliárd forint volt 2025 első kilenc hónapjában.

Erős növekedési pályán a 4IG

A harmadik negyedév erős teljesítménye tovább támogatta a cégcsoport növekedési pályáját: az időszak nettó árbevételének 87 százalékát a távközlési divízió adta, miközben a vállalatcsoport űr- és védelmi üzletágának bővülése egyre hangsúlyosabb szerepet játszik a 4iG Csoport stratégiájában, illetve a középtávú növekedési kilátásaiban. A 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) a negyedév során jelentős stratégiai előrelépést tett egy a hazai és közép-kelet-európai régióban is meghatározó védelmi ipari portfólió kialakításának érdekében:

  • 96 milliárd forintos tőkeemelést jelentett be hazai védelmi ipari befektetések és projektek megvalósítása érdekében,
  • A 4iG SDT holdingvállalat előkészítette az N7 Defence Zrt.-ben és a Rába Nyrt.-ben megvalósuló többségi tulajdonszerzést,
  • megerősítette hazai- és nemzetközi stratégia partnerségeit és védelmi digitalizációs együttműködéseit (Czechoslovak Group, EDGE Group);
  • bővítette és szorosabbra fűzte űripari partnerségeit olyan globális vállalatokkal, mint az amerikai Axiom Space, vagy a francia Eutelsat.

A távközlési üzletág is számottevően erősödött a harmadik negyedévben. A PR-Telecom Zrt. akvizíciójának lezárása növelte a csoport hálózati lefedettségét és ügyfélállományát, míg a Netfone Távközlési Kft. megvásárlásának bejelentése tovább szélesíti a 4iG mobilpiaci jelenlétének lehetőségeit. A cégcsoport emellett tovább erősítette stratégiai együttműködéseit az Egyesült Arab Emírségek vezető technológiai és távközlési szereplőivel, köztük a Mubadala és az e& (etisalat by e&) vállalatokkal. A vállalatcsoport a harmadik negyedév eredményeit követően megerősítette a 10 százalékot meghaladó éves árbevétel-növekedésre vonatkozó várakozását, amelyet a Transzformációs Program lezárásával realizálható szinergiák kiaknázása, a hazai piacon egyedülálló hálózati infrastruktúrára és szolgáltatásportfólióra épülő 2Connect Kft. elindulása, valamint az informatikai üzletág hagyományosan erős negyedik negyedéves teljesítménye is alátámaszt.

A 4iG a következő időszakban is elkötelezett az átlátható működés, a fegyelmezett adósságkezelés és az értékteremtő üzleti modell mellett, amely hosszú távon fenntartható növekedést biztosít. A társaság kilátásait tovább erősítik a folyamatban lévő védelmi ipari akvizíciók lezárását követő integrációk és partnerségek, a 4iG SDT jelenleg 1,37 milliárd eurót meghaladó megrendelésállományának (backlog) további bővülése, valamint az elmúlt időszakban indított nemzetközi együttműködések elindulása.

Bayer Zsolt
idezojelekKormányinfó

A kis Simor igazi hülye

Bayer Zsolt avatarja

Ismét rommá égett a telexes a Kormányinfón!

