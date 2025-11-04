4IG: rekord árbevétel és kiemelkedő nyereség - melyik üzlet hozta a legtöbbet?

A pénteki közleményben a vállalat arról számolt be, hogy a 4iG Nyrt. IFRS szerinti konszolidált nettó árbevétele 2025 első háromnegyed évében 538,09 milliárd forint (+7,91 százalék), míg a cégcsoport EBITDA-ja meghaladta a 192,66 milliárd forintot (+13,48 százalék). Az árbevétel-arányos EBITDA-marzs pedig 36 százalékot tett ki. A konszolidált adózott eredmény 7,9 milliárd forintra emelkedett, míg az egyszeri tételektől és a korábbi akvizíciók vételárallokációs hatásaitól megtisztított nyereség 34,9 milliárd forint volt.

Rekord árbevételt jelentett a 4IG/Fotó: Vémi Zoltán

A 4iG részvényárfolyama 2025 első háromnegyedévében 181,39 százalékkal nőtt, így a társaság piaci kapitalizációja 777,5 milliárd forintra emelkedett szeptember végére. A harmadik negyedévben a Társaság jelentős stratégiai lépéseket tett egy Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban is meghatározó űr- és védelmi ipari portfóliójának megerősítése érdekében. Emellett sikeresen bővítette jelenlétét a hazai és nemzetközi távközlési, illetve digitalizációs piacokon. A vállalatcsoport a harmadik negyedév eredményeit követően megerősítette a 10 százalékot meghaladó éves árbevétel-növekedésre vonatkozó várakozását.

Imponáló számok

4iG Nyrt. IFRS szerinti konszolidált nettó árbevétele

2025. első három negyedévében 538,09 milliárd forint volt, ami 7,91 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát.

Az IFRS szerinti konszolidált EBITDA-ja 192,66 milliárd forintra nőtt (+13,48%), az EBITDA-marzs 36 százalékot ért el, mutatva a csoport stabil jövedelmezőségét.

2025. első kilenc hónapjában a 4iG Nyrt. konszolidált IFRS szerinti konszolidált adózott eredménye 7,9 milliárd forint volt. A devizaárfolyamok kedvező alakulásának köszönhetően 14,2 milliárd forint nem realizált árfolyamkülönbözetet ért el. A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített kimutatásban a korábbi akvizíciók utáni vételárallokációs hatás 16,9 milliárd forinttal, a transzformációs program ráfordításai pedig további 10,1 milliárd forinttal befolyásolták negatívan az eredményt. A vételárallokációs hatásoktól és a transzformációs program költségeitől megtisztított adózott nyereség 34,9 milliárd forint volt 2025 első kilenc hónapjában.