4IG: rekord árbevétel és kiemelkedő nyereség - melyik üzlet hozta a legtöbbet?

A pénteki közleményben a vállalat arról számolt be, hogy a 4iG Nyrt. IFRS szerinti konszolidált nettó árbevétele 2025 első háromnegyed évében 538,09 milliárd forint (+7,91 százalék), míg a cégcsoport EBITDA-ja meghaladta a 192,66 milliárd forintot (+13,48 százalék). Az árbevétel-arányos EBITDA-marzs pedig 36 százalékot tett ki. A konszolidált adózott eredmény 7,9 milliárd forintra emelkedett, míg az egyszeri tételektől és a korábbi akvizíciók vételárallokációs hatásaitól megtisztított nyereség 34,9 milliárd forint volt.
A 4iG részvényárfolyama 2025 első háromnegyedévében 181,39 százalékkal nőtt, így a társaság piaci kapitalizációja 777,5 milliárd forintra emelkedett szeptember végére. A harmadik negyedévben a Társaság jelentős stratégiai lépéseket tett egy Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban is meghatározó űr- és védelmi ipari portfóliójának megerősítése érdekében. Emellett sikeresen bővítette jelenlétét a hazai és nemzetközi távközlési, illetve digitalizációs piacokon. A vállalatcsoport a harmadik negyedév eredményeit követően megerősítette a 10 százalékot meghaladó éves árbevétel-növekedésre vonatkozó várakozását.
Imponáló számok
4iG Nyrt. IFRS szerinti konszolidált nettó árbevétele
- 2025. első három negyedévében 538,09 milliárd forint volt, ami 7,91 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát.
- Az IFRS szerinti konszolidált EBITDA-ja 192,66 milliárd forintra nőtt (+13,48%), az EBITDA-marzs 36 százalékot ért el, mutatva a csoport stabil jövedelmezőségét.
2025. első kilenc hónapjában a 4iG Nyrt. konszolidált IFRS szerinti konszolidált adózott eredménye 7,9 milliárd forint volt. A devizaárfolyamok kedvező alakulásának köszönhetően 14,2 milliárd forint nem realizált árfolyamkülönbözetet ért el. A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített kimutatásban a korábbi akvizíciók utáni vételárallokációs hatás 16,9 milliárd forinttal, a transzformációs program ráfordításai pedig további 10,1 milliárd forinttal befolyásolták negatívan az eredményt. A vételárallokációs hatásoktól és a transzformációs program költségeitől megtisztított adózott nyereség 34,9 milliárd forint volt 2025 első kilenc hónapjában.
