Iskoláknak adományozott 220 laptopot a 4iG Alapítvány

Tizenöt iskola összesen 220, a digitális oktatásra optimalizált, felújított laptopot vehetett át a 4iG a Digitális Társadalomért Alapítványtól – közölte a szervezet.

2025. 11. 24. 19:08
A támogatás több ezer diáknak ad új lehetőséget a fejlődésre – írták a közleményben. Az eszközök segítségével a nyertesek valóra válthatják digitális projektjeiket, és beépíthetik a korszerű eszközhasználatot tantermi, tehetséggondozó vagy közösségi gyakorlatukba.

A Digitális esély program pályázatára 224 érvényes beadvány érkezett az ország minden régiójából. A szakmai bírálók 15 intézményt választottak ki, amelyek munkája elkötelezettséggel, kreativitással és jövőbe mutató pedagógiai szemlélettel emelkedett ki a mezőnyből – ismertették.

A pályázatok a kiírásnak megfelelően három fő területre fókuszáltak: a tanórai digitális eszközhasználat fejlesztésére, programozás és kódolás szakkörök elindítására, valamint közösségi és diákprogramok támogatására.

Megjegyezték, a kiemelkedően nagy érdeklődés rávilágított arra, hogy a magyar iskolákban kifejezett igény van korszerű digitális eszközökre, és törekszenek a tanítási módszerek megújítására. Egyre több pedagógus nyitott – vagy már jártas is – a digitális oktatásban, a programozás és a kódolás tanításában, valamint a tehetséggondozás innovatív formáiban.

A benyújtott projektek között megtalálhatók gyógypedagógiai megközelítések éppúgy, mint a mesterséges intelligencia oktatásba illesztése, fordított osztálytermi modellek, vagy éppen 3D-modellezés a szakképzésben. A támogatottak között olyan, korábban már versenyeredményeket elérő, de eszközhiánnyal küzdő szakkörök is szerepelnek, amelyek most lehetőséget kapnak a megújulásra.

A többi között a digitális ökokihívás projekt és egy fordított tanterem koncepció megvalósítását, valamint a programozó világbajnokságon való eredményes szereplést is támogatja a laptopokkal a 4iG alapítvány – olvasható a közleményben.

A fejlesztést az eszközökön túl módszertannal is segítik: a nyertes intézmények tanárai 30 órás, gyakorlatorientált e-learning kurzuson vesznek részt.

A közleményben idézték Jászai Gellértet, a 4iG alapítvány kuratóriumának elnökét, aki azt mondta: „meggyőződésem szerint a most átadott eszközök az oktatási programjukkal kiegészítve kézzelfogható előnyt jelentenek majd a diákok és a pedagógusok számára is.”

Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok kardvívó, a program fővédnöke kiemelte: „sportolóként tudom, milyen sokat számít a lehetőség, amit időben kap meg az ember. A Digitális esély program pont ezt adja a diákoknak”.

„Nem mindenki indul ugyanolyan esélyekkel, de egy jó tanár, egy jó eszköz sorsokat formálhat” – idézték a sportolót.

A 4iG Csoport célja, hogy még több iskolához, pedagógushoz és diákhoz juthassanak el azok az eszközök és lehetőségek, amelyek hozzájárulhatnak a digitális képzés erősítéséhez – áll a közleményben.

A programban díjazott 15 iskola: a miskolci Avasi Gimnázium, a Bajai III. Béla Gimnázium, a Balatonfüredi Fekete István Általános Iskola, a BGSZC Pestszentlőrinci Technikum, a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium, a sátoraljaújhelyi Deák úti óvoda, általános iskola és szakiskola, az Esztergomi Szakképzési Centrum Géza Fejedelem Technikum és Szakképző Iskola, a győri Gyárvárosi Általános Iskola, a Győri SzC Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskola, a Kastélydombi Általános Iskola és a Nyitott Világ Fejlesztő Iskola Budapestről, az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola, a Pécsi Meszesi Általános Iskola Vasas-Somogy-Hirdi Általános Iskolája, a Salgótarjáni Általános Iskola Arany János Tagiskolája, valamint a Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola.

Borítókép: Kétszázhúsz laptopot adományozott 15 iskolának a 4iG alapítvány (Forrás: Facebook)


