Iskoláknak adományozott 220 laptopot a 4iG Alapítvány

A támogatás több ezer diáknak ad új lehetőséget a fejlődésre – írták a közleményben. Az eszközök segítségével a nyertesek valóra válthatják digitális projektjeiket, és beépíthetik a korszerű eszközhasználatot tantermi, tehetséggondozó vagy közösségi gyakorlatukba.

A Digitális esély program pályázatára 224 érvényes beadvány érkezett az ország minden régiójából. A szakmai bírálók 15 intézményt választottak ki, amelyek munkája elkötelezettséggel, kreativitással és jövőbe mutató pedagógiai szemlélettel emelkedett ki a mezőnyből – ismertették.

A pályázatok a kiírásnak megfelelően három fő területre fókuszáltak: a tanórai digitális eszközhasználat fejlesztésére, programozás és kódolás szakkörök elindítására, valamint közösségi és diákprogramok támogatására.

Megjegyezték, a kiemelkedően nagy érdeklődés rávilágított arra, hogy a magyar iskolákban kifejezett igény van korszerű digitális eszközökre, és törekszenek a tanítási módszerek megújítására. Egyre több pedagógus nyitott – vagy már jártas is – a digitális oktatásban, a programozás és a kódolás tanításában, valamint a tehetséggondozás innovatív formáiban.

A benyújtott projektek között megtalálhatók gyógypedagógiai megközelítések éppúgy, mint a mesterséges intelligencia oktatásba illesztése, fordított osztálytermi modellek, vagy éppen 3D-modellezés a szakképzésben. A támogatottak között olyan, korábban már versenyeredményeket elérő, de eszközhiánnyal küzdő szakkörök is szerepelnek, amelyek most lehetőséget kapnak a megújulásra.

A többi között a digitális ökokihívás projekt és egy fordított tanterem koncepció megvalósítását, valamint a programozó világbajnokságon való eredményes szereplést is támogatja a laptopokkal a 4iG alapítvány – olvasható a közleményben.

A fejlesztést az eszközökön túl módszertannal is segítik: a nyertes intézmények tanárai 30 órás, gyakorlatorientált e-learning kurzuson vesznek részt.

A közleményben idézték Jászai Gellértet, a 4iG alapítvány kuratóriumának elnökét, aki azt mondta: „meggyőződésem szerint a most átadott eszközök az oktatási programjukkal kiegészítve kézzelfogható előnyt jelentenek majd a diákok és a pedagógusok számára is.”