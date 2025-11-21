hátrányos helyzetűromapolitikafelzárkóztatás

Hátrányos helyzetűeknek teremt több száz munkahelyet a kormány

Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását és képzését vállaló úgynevezett Esélyműhelyeket hoz létre a kormány decembertől, csaknem kilencmilliárd forint értékben – jelentette be a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára Kadarkúton pénteken. Sztojka Attila elmondása szerint ezzel 2029-ig 150 Esélyműhely és 450 új munkahely jöhet létre Magyarországon.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 17:44
Fotó: Soós Lajos
A kormány két pályázattal nyolcmilliárd 760 millió forintot biztosít hátrányos helyzetűek foglalkoztatását és képzését vállaló úgynevezett Esélyműhelyek létrehozására decembertől – jelentette be a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára Kadarkúton pénteken. Sztojka Attila a Somogy vármegyei városban a témában tartott sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy a felhívásokra Magyarország négy legkevésbé fejlett régiójában működő mikro- kis- és középvállalkozások, nonprofit, valamint önkormányzati tulajdonú társaságok jelentkezhetnek.

– Az első pályázat a humán fejlesztést segíti, a nyertesek bértámogatáshoz, képzési költség finanszírozásához és a sikeresen vizsgázók akár a garantált bérminimum száz százalékát, azaz bruttó 348 ezer forintot is elérő sikerdíjának kifizetéséhez igényelhetnek forrást. A második pályázat az infrastrukturális beruházásokat, azon belül műhelyek, üzlethelyiségek kialakítását, a meglévők bővítését, felújítását, karbantartását, gépek, anyagok és egyebek mellett szállítási eszközök beszerzését teszi lehetővé – sorolta. Jelezte:

A program végéig, 2029-ig 150 Esélyműhely és 450 új munkahely jöhet létre Magyarországon.

Sztojka Attila hangoztatta: a két pályázat hozzájárul azon cél eléréséhez, hogy a hátrányos helyzetű térségekben is tovább növekedjen a foglalkoztatás szintje, ezért is támogatják az olyan foglalkoztatási pontok létrehozását, amelyek az alacsony iskolai végzettségűeknek, többségében munkanélkülieknek és romáknak hoznak létre munkahelyeket.

Az államtitkárság az elmúlt időszakban számos olyan intézkedést, programot hirdetett meg, amely újabb lendületet igyekszik adni a hátrányos helyzetű településeknek és embereknek a társadalmi, gazdasági hátrányok csökkentésére, kiegyenlítésére – jegyezte meg.

Borítókép: Sztojka Attila társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár (Fotó: MTI/Soós Lajos)


