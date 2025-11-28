Karácsony GergelyfőpolgármesterSzentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra: A budapesti dolgozók fizetésével fenyegetőzni több mint aljasság + videó

A nemzet fővárosának működtetése a főpolgármester feladata – közölte a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 18:47
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI
„A nemzet fővárosának működnie kell, annak 27 ezer dolgozójának meg kell kapnia a bérét” – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője rámutatott, ez a főpolgármester feladata. „De ha nem megy neki, a kormány garanciát vállalt arra, hogy fizeti a béreket, és biztosítja a közszolgáltatásokat, így a BKV és a közművek zökkenőmentes működését is” – emlékeztetett.

Budapest, 2025. szeptember 24. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésére a Városháza dísztermében 2025. szeptember 24-én. MTI/Illyés Tibor
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője
Fotó: Illyés Tibor / MTI

Szentkirályi Alexandra bejegyzésében hangsúlyozta:

Így nem marad más lehetőség, mint hogy Karácsony Gergely most azért hazudik a dolgozóknak és azért fenyegeti a budapestieket, mert a Budapest Brand-botrányban kiderült, hogy mi a módszer, amivel a kasszát fosztogatják Budapesten, és hogyan folyik el a fővárosiak pénze a város cégeiből.

„Hogy ennek vége, és erre nem kapnak majd pénzeket, az persze nagyon fáj a városházi pénzszivattyúnak, de a budapesti dolgozók fizetésével fenyegetőzni több mint aljasság, mert ezek az emberek azt hiszik, hogy a főpolgármester igazat mond” – szögezte le a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Mint ismert, a főváros és a kormány közti tárgyalások még a nyáron rekedtek meg. Az utolsó tárgyalási forduló júniusban volt, azt követően újabb tárgyalásra nem került sor. Budapest pénzügyi helyzetével kapcsolatban szeptember végén a kormány hivatalos honlapján nyilvánosságra hoztak egy jelentést, amelyet Domokos László készített. Karácsony Gergely a kormányt hibáztatta a fővárosi önkormányzat csődhelyzetéért, azonban az elmúlt évek felelőtlen gazdálkodását szóba sem hozta.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


